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Meghan Markle ficha como presentadora de ‘MasterChef Junior Australia’: “Cuando me lo propusieron, acepté de inmediato”

La nuera de Carlos III pone rumbo a Australia para explorar nuevas facetas en su trayectoria profesional

Meghan Markle en 'MasterChef' Australia (Instagram)
Meghan Markle en 'MasterChef' Australia (Instagram)
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Meghan Markle vuelve a apostar por su carrera televisiva con un proyecto que la llevará de nuevo al otro lado del mundo. La duquesa de Sussex, de 45 años, ha confirmado su participación en la próxima edición de MasterChef Junior Australia, donde compartirá las labores de presentación con la chef y comunicadora Poh Ling Yeow. El programa regresará a la pequeña pantalla en 2027 a través de Network Ten, y su incorporación supondrá una nueva etapa profesional para la esposa del príncipe Harry.

El anuncio, realizado este martes 27 de octubre por Paramount Australia, llega después de que Meghan participara como jueza invitada en la versión adulta del concurso durante su visita al país en abril. Aquella experiencia parece haber abierto la puerta a una colaboración más amplia. Según la compañía, su presencia contribuyó a que la emisión dominical alcanzara su mejor dato de audiencia desde 2023.

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La propia Meghan ha reconocido que aceptó la propuesta sin dudarlo. “Pasé un tiempo increíble con todo el equipo de MasterChef el pasado mes de abril; por eso, cuando me propusieron volver para trabajar con este grupo de jóvenes talentos, acepté de inmediato”, explicó en un comunicado. También destacó su afición por cocinar con sus hijos y la curiosidad que le despierta descubrir las creaciones de los pequeños aspirantes.

La productora confía en que la combinación de la experiencia culinaria de Poh y el entusiasmo de la duquesa por la cocina y el talento joven convierta la nueva temporada en una fuente de inspiración para los futuros profesionales de los fogones.

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El príncipe Harry y Meghan, los duques de Sussex, caminan por el paseo marítimo tras reunirse con socorristas voluntarios del Bondi Surf Bathers' Life Saving Club, durante una visita a la playa de Bondi, en Australia, 2026. (Jonathan Brady/Pool Photo via AP, archivo)
El príncipe Harry y Meghan, los duques de Sussex, caminan por el paseo marítimo tras reunirse con socorristas voluntarios del Bondi Surf Bathers' Life Saving Club, durante una visita a la playa de Bondi, en Australia, 2026. (Jonathan Brady/Pool Photo via AP, archivo)

Una estancia que podría prolongarse durante meses

La participación en el concurso exigirá a Meghan trasladarse temporalmente a Melbourne, donde está previsto que se desarrolle la grabación. Aunque todavía no se han concretado las fechas definitivas, la producción podría extenderse durante varias semanas de 2027, explica The Mirror, dentro de un periodo que abarcaría entre enero y junio.

La organización del calendario familiar será uno de los aspectos que deberá resolver la duquesa. Según las informaciones publicadas por News.com.au, existe la posibilidad de que el príncipe Harry y sus hijos, Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, la acompañen durante parte de la estancia. Por ahora, sin embargo, no se ha confirmado que la familia vaya a viajar junta a Australia.

La cuestión cobra especial interés después de que los Sussex establecieran su hogar en Reino Unido el pasado agosto, seis años después de abandonar sus funciones oficiales en la monarquía británica y comenzar una nueva vida en Montecito, California. Su reciente cambio de residencia no parece impedir que sigan explorando oportunidades profesionales y personales en otros países.

De hecho, el desplazamiento a Australia podría encajar en una estrategia más amplia. El pasado verano, una fuente citada por The Sunday Times apuntó que la pareja contemplaba la posibilidad de pasar temporadas en distintos lugares del mundo, entre ellos Canadá y Australia. La misma persona reconocía que todavía no estaba claro cuánto tiempo permanecerían en Reino Unido.

El príncipe Harry y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, visitan la escuela secundaria Macarthur Girls en Sídney, Australia, 19 octubre 2018. (REUTERS/Phil Noble/Pool).
El príncipe Harry y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, visitan la escuela secundaria Macarthur Girls en Sídney, Australia, 19 octubre 2018. (REUTERS/Phil Noble/Pool).

Nuevos proyectos profesionales en una etapa delicada

El regreso a la televisión se produce mientras Meghan explora otras posibilidades laborales. Según informó The Telegraph a principios de octubre, la duquesa estaría leyendo guiones y valorando centrarse en su familia, su empresa y una posible recuperación de su carrera como actriz. También circularon especulaciones sobre su posible participación en la serie de Netflix The Gentlemen, aunque el revuelo provocado parece que acabó provocando el rechazo a la idea.

Al mismo tiempo, la actualidad familiar ha situado de nuevo a Meghan en el foco mediático. Su padre, Thomas Markle, ha sido objeto de informaciones sobre una investigación por presuntos delitos de abuso sexual infantil, acusaciones que él niega. La situación añade un componente personal complicado a una etapa en la que la duquesa busca consolidar su trayectoria profesional al margen de sus antiguas obligaciones reales.

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