España

Corre maratones empujando la silla de ruedas de su madre con esclerosis múltiple y juntos batieron otro récord mundial

El corredor español Eric Roldán comenzó a participar en pruebas de fondo en 2016, tras asumir un compromiso junto a su madre, diagnosticada hace más de dos décadas con una enfermedad neurodegenerativa que redujo su movilidad progresivamente

Corre maratones empujando la silla de ruedas de su madre con esclerosis múltiple y juntos batieron otro récord mundial (video gentileza @eeriic / Eric Domingo Roldán)

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Eric Domingo Roldán dedica su carrera atlética a recorrer kilómetros junto a quien más quiere. Este corredor catalán compite en pruebas de fondo mientras empuja la silla de ruedas de su madre, Sílvia Roldán, diagnosticada con esclerosis múltiple (EM) hace más de dos décadas. Juntos, el pasado 25 de octubre, volvieron a inscribir sus nombres en la historia del deporte al establecer un nuevo récord mundial en la Media Maratón de Valencia, con un tiempo de 1 hora, 15 minutos y 49 segundos.

El tiempo, que superó el registro anterior por un minuto, corresponde a la categoría de atletas que completan la distancia de 21 kilómetros al frente de una silla, según informó el portal de noticias Mundo Deportivo. Sílvia, de 63 años, convive con una enfermedad neurodegenerativa que le arrebató de forma progresiva la movilidad.

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Pese a ello, madre e hijo transformaron sus carreras en un acto de reivindicación a favor de quienes padecen esta dolencia. “No tengo palabras para describir lo de hoy. Solamente hice mi trabajo, por ella, por mi madre”, expresó Domingo tras cruzar la meta.

La plusmarca en Valencia consolida una trayectoria que comenzó en Barcelona en 2021

Un hombre con gafas de sol empuja a una mujer en silla de ruedas adaptada por una calle asfaltada con otros corredores al fondo
El corredor catalán completó la Media Maratón de Valencia empujando la silla de ruedas de su madre en 1 hora, 15 minutos y 49 segundos (Eric Domingo Roldán)

El logro alcanzado en tierras valencianas no es el primero para esta dupla. En la 42.ª edición de la Maratón de Barcelona, celebrada en 2021, ambos obtuvieron el récord Guinness de maratón empujando una silla de ruedas con una marca de 2h 53′ 28″. Aquella gesta los posicionó como referentes del deporte inclusivo a nivel internacional y abrió el camino para los retos que vendrían después.

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Cinco años más tarde, el escenario valenciano les permitió confirmar ese estatus. La rebaja de sesenta segundos respecto al mejor crono mundial en media maratón refleja el nivel de preparación física de Eric Domingo y la determinación conjunta que los impulsa prueba tras prueba.

El corredor reconoció que la jornada tuvo sus complicaciones: “No fue fácil y pasó de todo, pero solamente mi madre era capaz de conseguir esto”, señaló en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo.

A los 14 años recibió el diagnóstico de su madre y eso cambió su vida para siempre

Un corredor junto a una mujer en silla adaptada con dorsales de carrera y una gráfica superpuesta con estadísticas de distancia y tiempo
Con 63 años, la mujer acompaña desde una silla de ruedas el esfuerzo del atleta durante los 21 kilómetros de la carrera valenciana, que concluye con una plusmarca mundial histórica (Eric Domingo Roldán)

El vínculo entre Eric Domingo y el atletismo nació a partir de la enfermedad de Sílvia. Cuando ella recibió el diagnóstico de EM, su hijo tenía apenas 14 años. “Fue un golpe de realidad”, confesó el deportista en un reportaje publicado por el diario SPORT.

La mujer que él describía como “un nervio” y “la persona más activa del mundo” perdió facultades de forma gradual hasta necesitar asistencia permanente para las tareas más básicas, como cambiar de postura en la cama o desplazarse.

En 2016, Domingo decidió calzarse las zapatillas con un propósito que trascendía la competición: concientizar sobre la lucha contra la EM y colaborar con la Fundación Esclerosis Múltiple, entidad con la que mantiene un trabajo conjunto de manera habitual. Los kilómetros recorridos desde entonces llevan impresa esa causa, y toda línea de llegada renueva el compromiso que asumió una década atrás.

El proyecto ‘Run to Progress’ acompaña sus desafíos deportivos

Un hombre empuja una silla de ruedas de tres ruedas ocupada por una mujer, entre voluntarios que aplauden y paneles llenos de medallas
El atleta español registra 1 hora, 15 minutos y 49 segundos al frente de la silla de ruedas y mejora por un minuto el anterior récord de la distancia en Valencia (Eric Domingo Roldán)

El respaldo corporativo también forma parte de esta historia. El proyecto ‘Run to Progress’, impulsado por una empresa automotriz, acompaña a Domingo y Roldán en sus competiciones. La iniciativa busca respaldar el deporte popular y promover hábitos saludables sin importar las circunstancias personales de los participantes.

Antes de dedicarse al atletismo, Domingo practicó fútbol hasta los 17 años. De aquella etapa conserva un recuerdo que define el motor emocional detrás de sus marcas: “Siempre me acordaré de que quien me llevaba era ella: lloviese, nevase o hiciese el tiempo que hiciese en Barcelona”. Por eso, competir sin su madre a su lado resulta impensable para él.

“Es solo un pequeño homenaje a la mejor madre que podía tener”, afirmó el corredor, quien aún no confirmó cuál será la próxima cita en el calendario.

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