España

Gabriel Rufián y Ester Expósito, pillados bailando bachata: su vídeo viral en un after de Madrid

En el vídeo, publicado en X por @MarkiLokurasY, se ha podido ver a Rufián y a Expósito moviéndose al ritmo de ‘El Malo’, la conocida canción del grupo Aventura, en un local de Moncloa

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
Gabriel Rufián y Ester Expósito,
Gabriel Rufián y Ester Expósito, pillados bailando bachata: su vídeo viral en un after de Madrid (@MarkiLokurasY)

Entre que en Madrid viven 3.416.771 personas y que hace ya muchos años que no hay bolsillo que no lleve un smartphone con camarita, algunas situaciones que, en otras circunstancias, quedarían en rumor, se convierten fenómenos de interacción masiva en redes hasta alcanzar la categoría de viral. En esta ocasión, los protagonistas han sido el diputado de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), Gabriel Rufián, y la actriz gallega Ester Expósito, conocida por su papel en la serie Élite. Ambos han sido grabados bailando bachata en un after de la zona de Moncloa, una escena que en pocas horas ha recorrido todas las plataformas digitales.

Rufián y Expósito bailan juntos en Moncloa al ritmo de ‘El Malo’

En el vídeo se ha podido ver a Rufián y a Expósito moviéndose al ritmo de El Malo, la conocida canción del grupo Aventura. En las imágenes, ambos han aparecido bailando frente a frente, entre giros y pasos coordinados. En un momento, el político se ha enredado ligeramente durante un giro, pero los dos han continuado el baile con naturalidad. Mientras grababa, la persona que sostenía el teléfono ha pronunciado una frase un tanto desafortunada que solo añade a la peculiaridad de la situación y que, comprensiblemente, también se ha hecho viral por su poca delicadeza: “Díselo, Rufi, cómete a la Ester”.

Declaraciones del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien tras su entrevista con Sánchez, y, según ha apuntado desde "la humildad", Rufián ha querido hacer un llamamiento a los diferentes "representantes de la izquierda a la izquierda del PSOE" para que aprovechen el tiempo que quede para que, "pase lo que pase, intentar dejarle en la mejor situación posible una vida digna a la gente". (Fuente: Congreso)

El autor de la grabación compartió el video a través de su perfil en X (@MarkiLokurasY), acompañado de un mensaje: “Ayer estuve en un after en Moncloa y lo que vi con mis ojos no fue real, casi me da un parrake viendo bailar a Ester Expósito con Rufián”. El clip, compartido entonces por varias cuentas en redes, a cada cual con mayor alcance, se ha reproducido miles de veces y ha generado numerosos comentarios, aunque ni Rufián ni Expósito se han pronunciado sobre el episodio.

Personas presentes en el local han confirmado que la grabación se ha realizado en un after de Moncloa y que el encuentro entre ambos se produjo unas horas antes, en La Cucaracha, nombre que adopta el club El Internacional los miércoles. Según esos testigos, el político y la actriz se han conocido allí y han decidido continuar la noche en el after donde finalmente se ha grabado el vídeo.

El diputado de ERC ha dividido su tiempo en los últimos años entre Madrid e Irún, en el País Vasco, donde reside su esposa, Marta Pagola. Ambos tienen un hijo en común, y Rufián tiene otro hijo de una relación anterior con Mireia Varela. Es un habitual de las noches madrileñas: durante sus estancias en la capital, se le ha visto en diferentes restaurantes y locales nocturnos. Sin ir más lejos, la semana pasada fue fotografiado en el restaurante Los 33, donde ha coincidido con Gonzalo Miró.

El baile entre Gabriel Rufián y Ester Expósito se ha convertido así en uno de los temas más comentados de la semana. El encuentro ha mostrado una coincidencia entre dos figuras de ámbitos muy distintos, que han compartido pista de baile al ritmo de bachata en una noche madrileña que, en cuestión de horas, se ha hecho viral.

Temas Relacionados

Gabriel RufianMadridEster ExpósitoViralesEspaña-entretenimientoFamosos EspañaCelebridades EspañaRedes SocialesEspaña-Corazón-y-estiloEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Pedro Sánchez sorprende en ‘La Revuelta’ con una carta a la profesora de la hija de Jorge Ponce: “Deja a las niñas hacer lo que quieran o si no te mandaré a Ponce y a Broncano como alumnos”

El presidente del Gobierno ha enviado al programa una carta sellada acompañada de un video para ayudar a Julia, la hija pequeña de Ponce, a salirse con la suya en clase

Pedro Sánchez sorprende en ‘La

Cupón Diario de la Once: comprueba los ganadores del 16 de octubre

Basta con acertar a uno de los números de la combinación ganadora de esta lotería para obtener uno de sus premios

Cupón Diario de la Once:

El hijo de Isak Andic pasa de testigo a investigado en la causa por la muerte del empresario: los Mossos tratan el caso como un posible homicidio

La jueza encargada del caso en el juzgado de instrucción 5 de Martorell ha comunicado recientemente a Jonathan Andic su nueva condición de investigado formal: la policía catalana identificó una secuencia de incongruencias y contradicciones en sus declaraciones

El hijo de Isak Andic

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de la Primitiva

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Jugada ganadora y resultado del

La historia de la banca de España se cuenta a través de los bancos de BBVA y Sabadell: banco global frente a banco local

El fracaso de la Opa evidencia las diferentes estrategias de ambos bancos tras más de 160 años de historia

La historia de la banca
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Familiares de las víctimas de

Familiares de las víctimas de la DANA rechazan la presencia de Carlos Mazón en el funeral de Estado que se celebrará el 29 de octubre

Ábalos denuncia pintadas con insultos como “putero” o “corrupto” en su domicilio de Valencia: “Hoy soy yo, mañana serás tú”

La Fiscalía recurre la prórroga de la investigación a Begoña Gómez al considerar que el juez incurrió en un error técnico

El suicidio de una niña de 14 años en Sevilla inicia una investigación al colegio por no activar los protocolos de acoso

Así es el nuevo vehículo de exploración del Ejército de Tierra: Defensa invertirá más de 260 millones de euros

ECONOMÍA

La Generalitat celebra el fracaso

La Generalitat celebra el fracaso de la OPA y el Gobierno muestra su “total respeto”: “Ahora hay que mirar hacia delante”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

José Ramón López, experto en fiscalidad, sobre los trabajadores: “Este derecho es con diferencia el mejor que tienen”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Si te deniegan la autorización de residencia de trabajo, esto es lo que debes hacer, según un abogado: “Podría ser un problema para la propia empresa”

DEPORTES

MotoGP sanciona a Bezzecchi por

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder