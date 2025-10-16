Gabriel Rufián y Ester Expósito, pillados bailando bachata: su vídeo viral en un after de Madrid (@MarkiLokurasY)

Entre que en Madrid viven 3.416.771 personas y que hace ya muchos años que no hay bolsillo que no lleve un smartphone con camarita, algunas situaciones que, en otras circunstancias, quedarían en rumor, se convierten fenómenos de interacción masiva en redes hasta alcanzar la categoría de viral. En esta ocasión, los protagonistas han sido el diputado de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), Gabriel Rufián, y la actriz gallega Ester Expósito, conocida por su papel en la serie Élite. Ambos han sido grabados bailando bachata en un after de la zona de Moncloa, una escena que en pocas horas ha recorrido todas las plataformas digitales.

Rufián y Expósito bailan juntos en Moncloa al ritmo de ‘El Malo’

En el vídeo se ha podido ver a Rufián y a Expósito moviéndose al ritmo de El Malo, la conocida canción del grupo Aventura. En las imágenes, ambos han aparecido bailando frente a frente, entre giros y pasos coordinados. En un momento, el político se ha enredado ligeramente durante un giro, pero los dos han continuado el baile con naturalidad. Mientras grababa, la persona que sostenía el teléfono ha pronunciado una frase un tanto desafortunada que solo añade a la peculiaridad de la situación y que, comprensiblemente, también se ha hecho viral por su poca delicadeza: “Díselo, Rufi, cómete a la Ester”.

El autor de la grabación compartió el video a través de su perfil en X (@MarkiLokurasY), acompañado de un mensaje: “Ayer estuve en un after en Moncloa y lo que vi con mis ojos no fue real, casi me da un parrake viendo bailar a Ester Expósito con Rufián”. El clip, compartido entonces por varias cuentas en redes, a cada cual con mayor alcance, se ha reproducido miles de veces y ha generado numerosos comentarios, aunque ni Rufián ni Expósito se han pronunciado sobre el episodio.

Personas presentes en el local han confirmado que la grabación se ha realizado en un after de Moncloa y que el encuentro entre ambos se produjo unas horas antes, en La Cucaracha, nombre que adopta el club El Internacional los miércoles. Según esos testigos, el político y la actriz se han conocido allí y han decidido continuar la noche en el after donde finalmente se ha grabado el vídeo.

El diputado de ERC ha dividido su tiempo en los últimos años entre Madrid e Irún, en el País Vasco, donde reside su esposa, Marta Pagola. Ambos tienen un hijo en común, y Rufián tiene otro hijo de una relación anterior con Mireia Varela. Es un habitual de las noches madrileñas: durante sus estancias en la capital, se le ha visto en diferentes restaurantes y locales nocturnos. Sin ir más lejos, la semana pasada fue fotografiado en el restaurante Los 33, donde ha coincidido con Gonzalo Miró.

El baile entre Gabriel Rufián y Ester Expósito se ha convertido así en uno de los temas más comentados de la semana. El encuentro ha mostrado una coincidencia entre dos figuras de ámbitos muy distintos, que han compartido pista de baile al ritmo de bachata en una noche madrileña que, en cuestión de horas, se ha hecho viral.