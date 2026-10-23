España

Pedro Sánchez dispara a ‘La Revuelta’ hasta su máximo histórico: 4,4 millones de espectadores y un 33,9% de cuota

La visita del presidente del Gobierno lleva al programa de David Broncano a sus mejores cifras en sus tres temporadas

Pedro Sánchez de pie con camisa y pantalones vaqueros frente a un sofá rojo en un plató de televisión decorado con cojines y carteles
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, permanece de pie frente al sofá del plató durante su visita al programa La Revuelta. (RTVE)
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La visita de Pedro Sánchez a La Revuelta ha hecho historia. El programa de David Broncano ha firmado su mejor resultado desde su estreno al reunir a 4.387.000 espectadores y alcanzar un impresionante 33,9% de cuota de pantalla. Una cifra que confirma el enorme interés que había despertado la presencia del presidente del Gobierno en el espacio de La 1 y que sitúa al formato en una dimensión de audiencia inédita en sus tres temporadas.

La entrevista, emitida este jueves 22 de octubre, ha permitido a La Revuelta superar ampliamente su anterior récord, que estaba en manos de Rosalía. La cantante visitó el programa el 10 de noviembre de 2025 y logró congregar a 2.706.000 espectadores, con un 20,4% de cuota. La aparición de Sánchez mejora aquella marca en 13,5 puntos y suma 1.681.000 espectadores más.

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El resultado supone también la cuarta victoria del curso para el formato de Broncano. Hasta ahora, su mejor dato de la temporada había llegado con la visita de Judeline, el pasado 6 de octubre, cuando anotó un 15,8% de cuota y 1.818.000 seguidores. La diferencia con el registro alcanzado este jueves evidencia el impacto de una entrevista que llevaba días generando expectación.

Madrid supera el 43% de cuota con la visita del presidente

Pedro Sánchez sentado en un sofá rojo junto a David Broncano, quien está detrás de un escritorio de madera en un plató de televisión
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, conversa con el presentador David Broncano durante una emisión del programa de televisión La Revuelta en RTVE. (RTVE)

El seguimiento de la entrevista fue especialmente elevado en algunos territorios. Madrid encabezó los resultados con un 43,2% de cuota de pantalla, seguida del País Vasco, con un 41,7%, y la Comunidad Valenciana, con un 40%. También superaron la media nacional las regiones agrupadas bajo la denominación “Resto” (35,3%), Castilla y León (35,2%), Murcia (34,6%) y Baleares (34,5%).

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En el otro extremo, Canarias registró el dato más bajo, con un 21,1%, aunque incluso allí el programa superó la barrera del 20%. Cataluña anotó un 33%, Navarra un 32,6%, Castilla-La Mancha un 32,4% y Aragón un 32,3%. Galicia se quedó en el 29%, Asturias en el 28,3% y Andalucía en el 27,5%.

El resultado de Sánchez también supera las entrevistas políticas más vistas de El Hormiguero. La visita de Santiago Abascal en octubre de 2019 había reunido a 4.049.000 espectadores, con un 23,5% de cuota. También quedan por detrás las apariciones de José Luis Martínez-Almeida, Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso, entre otras.

‘El perro andaluz’ también se dispara y ‘Supervivientes’ cae

El efecto de la noche no se limitó al programa de Broncano. El perro andaluz, el espacio de Manu Sánchez en RTVE, aprovechó la atención televisiva para firmar un 19,1% de cuota y reunir a 1.072.000 espectadores. La edición especial, emitida en directo desde el Teatro Campos Elíseos con Ada Colau, Leire Martínez y En Tol Sarmiento como invitados, creció 7,2 puntos respecto a su entrega anterior y sumó 237.000 espectadores.

La otra cara de la jornada fue Supervivientes All Stars. La edición del jueves del reality de Telecinco cayó a su mínimo de temporada, con un 6,9% de cuota y 933.000 espectadores. Sin embargo, la gala principal mejoró sus resultados y alcanzó un 14,4% y 908.000 seguidores, su mejor dato en espectadores de la temporada hasta ese momento.

La 1 lidera el jueves y refuerza su ventaja en octubre

El éxito de La Revuelta impulsó a La 1 hasta el liderazgo diario, con un 18,2% de cuota. Antena 3 quedó en segunda posición, con un 12,9%, mientras Telecinco registró un 8,9%. Cuatro alcanzó un 8,4% y La Sexta se quedó en el 5,2%.

Pedro Sánchez sentado en un sofá rojo habla con David Broncano, quien está sentado detrás de una mesa llena de diversos objetos
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez conversa con el presentador David Broncano durante su participación en el programa La Revuelta de RTVE. (RTVE)

La jornada también refuerza las opciones de la cadena pública de cerrar octubre como líder mensual. Tras 22 días, La 1 encabeza la clasificación con un 13,2%, frente al 12,4% de Antena 3. Una ventaja que ha aumentado después de una noche histórica para el programa de David Broncano.

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