La verdadera razón del distanciamiento de Meghan Markle: investigan a su padre tras hallazgo de video ilícito grabado en Rosarito 

Meghan Markle rompió el silencio para revelar que el distanciamiento con su padre se debió a denuncias por posesión de pornografía infantil, no a las polémicas mediáticas.

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Tras casi ocho años de un distanciamiento público que los medios atribuyeron a entrevistas polémicas y filtraciones, Meghan Markle rompió el silencio para revelar la verdadera razón por la que cortó relación con su padre, Thomas Markle: el hallazgo de material de pornografía infantil entre sus pertenencias en Filipinas, que incluye un video presuntamente grabado en su antigua casa de Rosarito, Baja California.

El FBI confirmó haber recibido la declaración jurada de Thomas Markle Jr. y, según una fuente citada por The Sun, un agente federal ya solicitó los datos de contacto de los investigadores que dirigen el caso en Filipinas. El Consejo Interinstitucional contra la Trata de Personas de ese país designó un equipo especializado para atender el caso, con participación de la unidad de protección de mujeres y menores.

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La boda de Meghan Markle y el príncipe Harry, celebrada el 19 de mayo de 2018, marcó el inicio de una ruptura pública con Thomas Markle, quien no asistió a la ceremonia

Thomas Jr. encontró el material mientras cuidaba a su padre

El hallazgo ocurrió cuando Thomas Markle Jr., de 60 años, medio hermano de Meghan, viajó a la casa de su padre en la ciudad de Cebú, Filipinas. Thomas Jr. se había encargado de cuidar al exiluminador de Hollywood tras una cirugía derivada de un derrame cerebral que terminó en la amputación de una de sus piernas, en diciembre de 2025.

Para ser atendido médicamente, Thomas padre tuvo que trasladarse de emergencia a Estados Unidos sin poder empacar sus pertenencias. Su hijo viajó entonces a Filipinas para buscar el teléfono de la novia filipina de su padre y fue ahí donde, según relató a The Sun, encontró cuatro cajas grandes con cientos o incluso miles de imágenes de contenido sexual que involucrarían a menores de edad.

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Las víctimas, que aparentaban no tener más de diez u once años, aparecían en actos sexuales grabados en video junto con tres fotografías de niñas desnudas o con poca ropa de aproximadamente la misma edad.

Thomas Jr. alega que una de las imágenes perturbadoras que encontró en el teléfono era una fotografía de la pantalla de una computadora portátil Lenovo ThinkPad que estaba en una habitación que reconoció en la antigua casa de su padre en Rosarito, México.

Horrorizado, denunció a su propio padre ante la policía de Filipinas y presentó un reporte ante el FBI el 10 de julio pasado.

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, en una imagen de archivo. EPA/ANDY RAIN

Meghan asegura que alertó a la Policía Metropolitana de Londres desde 2018

La duquesa de Sussex reveló que su medio hermano le informó del hallazgo en 2018, después de su boda con el príncipe Harry. Aunque en ese momento la narrativa mediática aseguraba que el rechazo hacia su padre se debía a las declaraciones televisivas que afectaron la imagen de la exactriz, en realidad fue la denuncia por posesión de pornografía infantil lo que motivó el distanciamiento.

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Meghan confirmó que ella misma habría informado a la Policía Metropolitana de Londres a través de una carta dirigida también al Servicio de Protección de la Realeza y Personalidades Especializadas.

En declaraciones a The Sun, Meghan dijo: “Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con los niños que puedan haber resultado perjudicados”.

“En 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana y al Servicio de Protección de la Realeza y Personalidades Especializadas. Posteriormente, esa carta me fue facilitada”.

Thomas Markle Jr. viajó a Cebú, Filipinas, para recoger las pertenencias de su padre y fue ahí donde encontró el material que denunció ante la policía local y el FBI.

“Se hicieron acusaciones preocupantes e inquietantes contra mi padre y se me aseguró que se estaban investigando”.

“Espero que ahora se entienda que, a pesar de la distorsión que ciertos medios de comunicación han hecho a lo largo de los años, cualquier distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos se debió a una sola razón: protegerlos”.

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“Confiaba en que las autoridades estaban haciendo lo mismo por otras familias”.

“Si bien la magnitud de lo que se ha descubierto es más repugnante de lo que uno podría imaginar, mi más sincera esperanza es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes”.

Thomas Markle padre negó las acusaciones y las calificó como "mentiras repugnantes" en declaraciones al Daily Mail.

Thomas Markle padre niega las acusaciones

Markle padre ha negado rotundamente poseer imágenes de abuso sexual infantil. En declaraciones al Daily Mail, calificó las acusaciones de “mentiras repugnantes” y las describió como “lo peor de lo que alguien podría acusarme”.

“Estoy conmocionado, dolido y muy molesto de que mi hijo esté haciendo estas acusaciones contra mí”, declaró al medio.

El caso también abrió una disputa familiar. Según Page Six, Samantha Markle, media hermana de Meghan y hermana de Thomas Jr., salió en defensa de su padre y acusó a su hermano de inventar las imputaciones por motivos económicos y resentimiento. Samantha sostuvo que el material podría haber sido manipulado y cuestionó las circunstancias en las que su hermano encontró los archivos.

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La policía que investiga al padre de la duquesa de Sussex se prepara ahora para incautar las pruebas.

La casa en Rosarito donde Thomas Markle vivía retirado del mundo

Antes de mudarse a Filipinas, Thomas Markle vivía prácticamente retirado en Rosarito, Baja California. El ex director de iluminación de televisión, ganador de un Emmy por su trabajo en la telenovela General Hospital, se había declarado en bancarrota en 2009 y cambió su residencia de Los Ángeles a esta pequeña comunidad costera a 40 minutos de la garita con San Diego, California, según reportó la revista Clase en 2018.

Markle habitaba en el fraccionamiento San Antonio del Mar, un desarrollo turístico de Tijuana con aproximadamente mil 200 casas, en su mayoría habitadas por personas retiradas que viven solas. Su hogar era una pequeña casa amarilla con vista al mar que, a juzgar por su aspecto, se encontraba a mitad de reparaciones.

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Según contaron los vecinos a Clase, él solía caminar por las calles siempre solo. A simple vista se percibía como un hombre típico norteamericano, alto, de complexión gruesa, que vestía ropa casual y caminaba con una ligera cojera. Tras el anuncio del compromiso de su hija con el príncipe Harry, Tom se recluyó y solía salir solo de noche.

Photo © 2018 Mega/The Grosby Group Thomas Markle vivió durante años retirado en una pequeña casa amarilla del fraccionamiento San Antonio del Mar, en Rosarito, Baja California.

La ruptura entre Meghan y su padre se remonta a la boda de 2018

La relación entre Meghan y Thomas se deterioró públicamente en los meses previos a la boda con el príncipe Harry, celebrada el 19 de mayo de 2018. Thomas tenía previsto acompañar a su hija al altar, pero quedó envuelto en una polémica por fotografías preparadas para los paparazzi que generaron señalamientos sobre un posible acuerdo económico para producir las imágenes.

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Thomas no asistió a la ceremonia alegando problemas de salud y una operación; fue el entonces príncipe Carlos quien acompañó a Meghan durante parte de su recorrido hacia el altar.

Photo © 2018 Coleman Rayner/The Grosby Thomas Markle, de 82 años, enfrentó en diciembre de 2025 la amputación de su pierna izquierda tras una complicación vascular mientras se encontraba en Filipinas.

La ruptura se profundizó con las entrevistas que Thomas concedió a distintos medios sobre su hija y la ramilia real británica. En 2019, una carta privada que Meghan le había enviado apareció publicada en el Mail on Sunday, lo que derivó en acciones legales de la duquesa contra el periódico.

Autoridades mexicanas han reportado que existe un mercado de tráfico sexual infantil en el país que atrae a extranjeros a zonas costeras. De momento, se desconoce si autoridades mexicanas iniciarán una investigación sobre el presunto material grabado en territorio mexicano.

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