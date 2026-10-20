Rosa López rompe su silencio sobre el reencuentro por los 25 años de ‘Operación Triunfo’: “Voy a denegar muchas cosas, no tenemos que pasar por el aro”

Rosa López ceunta su opinión sin filtros. (Europa Press)

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“Estoy superagrdecida, siempre me llegan invitaciones pero me tiro todo el año trabajando sin ningún tipo de apoyo”, ha confesado Rosa López. El esperado vigésimo quinto aniversario de Operación Triunfo no ha comenzado precisamente como un camino de rosas. Mientras Gestmusic decidía aplazar el macroevento que planeaba reunir a más de doscientos exconcursantes, profesores y miembros del jurado para trasladarlo a los primeros compases de 2027 por motivos de producción, el foco mediático volvía inevitablemente a la mujer que encendió el fenómeno en 2001.

Sin embargo, Rosa López ha decidido romper su habitual silencio a través de una retransmisión con sus seguidores para poner los puntos sobre las íes. Con el corazón en la mano y visiblemente emocionada, la granadina ha dejado entrever que su presencia en las celebraciones oficiales está más en el aire que nunca.

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La ganadora de la primera edición ha querido desahogarse sobre el desgaste que arrastra tras un cuarto de siglo en la industria. A sus 45 años, la intérprete siente que ha llegado el momento de priorizarse, blindar su amor propio y no ceder a compromisos que no respeten su presente artístico.

Con la naturalidad que siempre la ha caracterizado, la cantante ha advertido a su público de que, si no la ven en las fotos de familia o en las galas que se organicen, no busquen rencores ficticios con sus antiguos compañeros, sino una decisión meditada de autoafirmación profesional frente a un sistema que, a su juicio, sigue tratándolos como meros números de catálogo.

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“No tenemos que pasar por el aro”

Rosa detalló el agotamiento que le produce verse convocada a eventos de reunión año tras año sin que exista un interés genuino por su carrera en curso. “Es como si esto fuera invitarnos a una boda cada año y tengamos que estar sí o sí, que no nos paguen y que tengas que ir aunque dediques un tiempo que podrías emplear en trabajar para resolverte económicamente”, denunció sin tapujos la artista. “Me tiro todo el año trabajando sin ningún tipo de apoyo a mi música, a mí como artista y como mujer. Y de repente, todo el mundo quiere hacer negocio de juntarnos a todos los de OT”.

Con una franqueza desarmante, López no dudó en utilizar una metáfora sentimental para ilustrar la frialdad que siente por parte de la industria: “Esto es como un amor con un chico. Si durante el día no te da preliminares, no te da nada, ¿de dónde te enamoras? Pues esto es igual. Si durante el año no recibes ningún apoyo como artista, ¿por qué tienes que estar?“. La granadina lamentó tener que enfrentarse periódicamente a lo que definió como ”un halo de cariño y respeto, pero plastificado". “Estamos muy agradecidos, pero de ahí a que tengamos que pasar por el aro hay un trecho”, sentenció tajante, asumiendo además sus propios errores de madurez en el pasado a la hora de gestionar sus finanzas y sus emociones.

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Un aviso a navegantes para el aniversario

La determinación de la cantante culminó en una petición directa a sus seguidores para que comprendan su previsible ausencia en los fastos que la productora prevé emitir en los próximos meses. “Con el permiso vuestro, voy a denegar muchas cosas o algunas cosas en este veinticinco aniversario, porque creo que es mi momento y de aquí a nada tengo cincuenta años. ¿Por qué tengo que estar siempre por ser ganadora?“, reflexionó en voz alta ante la pantalla.

Gala de 'Operación Triunfo 1'. (RTVE)

Con este paso al frente, Rosa López desactiva de raíz la presión mediática que suele rodear este tipo de convocatorias institucionales y deja claro que el peaje de la nostalgia ya no forma parte de su hoja de ruta. “Esta Rosa de ahora no se lo puede permitir por mí, por vosotros, por mis compañeros y por el respeto hacia las emociones puras que tengo dentro. O sea que, si alguna vez veis que yo no estoy donde vosotros pensáis que debo estar, por favor, analizadlo”, concluyó como despedida. Un golpe sobre la mesa en toda regla que confirma que, a las puertas de las bodas de plata de Operación Triunfo, su ganadora histórica prefiere defender su dignidad y su presente antes que volver a posar como el eterno recuerdo de una edición irrepetible.

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