El Komanche: streamer habría sido localizado sin vida en Monterrey

El streamer El Komanche habría sido encontrado sin vida en su casa de Monterrey. (Redes sociales/Captura de pantalla)

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Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo del stream como El Komanche, habría sido localizado sin vida este domingo en una vivienda de Monterrey, Nuevo León, según reportes de medios locales que todavía no cuentan con confirmación oficial de las autoridades.

El creador de contenido de El Salvador, de 30 años, residía en la colonia Paseo de Cumbres, donde vecinos alertaron el hallazgo tras notar la puerta de la casa abierta desde el día anterior.

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El caso generó una movilización policiaca en la zona y mantiene en vilo a la comunidad del streaming hispanohablante, que lo conoció por su participación en los Squid Craft Games.

Byron Reyes, señalado como su mánager, publicó una serie de historias en Instagram en las que asegura que la familia del streamer le confirmó el deceso, aunque la Fiscalía de Nuevo León no ha emitido un comunicado al respecto.

El hallazgo del cuerpo en la colonia Paseo de Cumbres

Aún falta la confirmación de las autoridades. (Redes sociales)

El cuerpo fue encontrado en un domicilio ubicado sobre la calle Paseo de Niza, propiedad que el influencer rentaba. Vecinos del sector notaron que la puerta permanecía abierta desde un día antes y alertaron a los propietarios del inmueble. Los dueños acudieron a revisar las condiciones de la vivienda ante la sospecha de un posible robo.

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Fue durante esa inspección cuando localizaron a un hombre de entre 30 y 35 años sin signos vitales, lo que derivó en la llegada de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas al sitio.

De acuerdo con ABC Noticias, no se habrían encontrado huellas visibles de violencia en la escena. Las circunstancias y la causa del fallecimiento permanecen bajo investigación mientras peritos de la fiscalía recaban indicios para esclarecer el hecho y ratificar la identidad de la víctima.

La versión de Byron Reyes

(Redes sociales/Captura de pantalla)

Byron Reyes, identificado como CEO y mánager de creadores de contenido en El Salvador, documentó en tiempo real su propia incertidumbre a través de historias de Instagram. En un primer mensaje escribió: “Gente, esto es muy fuerte. Al parecer Komanche falleció en Monterrey. Internet está repleto de la noticia”.

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La versión escaló cuando Reyes aseguró haber hablado directamente con el entorno familiar del streamer: “Si es una noticia confirmada, ya conversé con su familia”.

Reyes también difundió un mensaje de despedida en el que recordó el inicio de su relación con el streamer. “No estoy listo para decirte adiós porque parecía apenas ayer que nos tomamos la foto que adjuntaré, donde literalmente un Komanche con 4 mil seguidores me tomó una invitación que me hice a un Comiccon en 2018-2019 cuando venía de su pueblo amado, San Sebastián, San Vicente en El Salvador”, escribió.

En otra publicación, Reyes mencionó un proyecto conjunto que quedó inconcluso: “Con Komanche planeábamos hacer la velada de boxeo en El Salvador”.

(Redes sociales/Captura de pantalla)

En un mensaje adicional, describió lo que consideraba el cambio personal del streamer en los últimos meses: “Komanche había logrado un cambio increíble, su carro de ensueño, apoyo de su familia, ese personaje que le daba color a los streams donde participaba”.

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El mánager añadió una historia con el texto “El bullying a cualquier escala no es un juego”, publicación que abrió otra línea de especulación en redes sociales.

Un mensaje del 19 de octubre volvió a circular entre sus seguidores

Último post en X de El Komanche. (X/Komanch)

En medio de la incertidumbre, una publicación de El Komanche en la red social X cobró relevancia entre quienes siguen su contenido. La cuenta @Komanch escribió el 19 de octubre: “Los días simplemente no mejoran”.

De sus inicios en El Salvador a los Squid Craft Games

El Komanche nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, San Vicente, El Salvador. Sus primeros pasos como creador estuvieron ligados a los directos de videojuegos y contenido variado, y su cercanía con el público se reforzó con colaboraciones junto a Fernanfloo, otro creador salvadoreño, lo que le dio notoriedad en Centroamérica.

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El Squid Craft Games lo lanzó a la fama. Twitch - Rubius

Se consolidó como una de las figuras del streaming hispanohablante por su participación en los Squid Craft Games, evento inspirado en El juego del calamar y organizado dentro de Minecraft junto con AuronPlay y El Rubius, que alcanzó cifras históricas de audiencia en Twitch.

Su carrera atravesó etapas de tensión. Después de polémicas relacionadas con los créditos del evento y diferencias con otros streamers, sus números en Twitch bajaron. En su última etapa diversificó su contenido con videojuegos de distintos géneros, transmisiones de casino y batallas en TikTok.

En noviembre de 2025, El Komanche fue baneado siete días de Twitch tras una polémica con el streamer Pereira. El conflicto surgió después de que Pereira bromeara sobre ir a “pegarle” por sus derrotas en pruebas con cuerdas durante Squid Craft Games 4, comentario al que Komanche respondió con señalamientos calificados como racistas, lo que provocó la viralización del clip y, días después, la sanción de la plataforma.

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En enero de 2026 anunció su retiro definitivo de Twitch a través de un mensaje en X: “Me retiro de Twitch brous, hay gente que no me quiere en la plataforma”, escribió, tras advertir: “Mañana me banean otra vez”. El streamer confirmó que continuaría sus transmisiones en YouTube, Kick y TikTok, y condicionó un eventual regreso a la plataforma a que hubiera “un relevo en el equipo de Twitch Hispano”.