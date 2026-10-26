Quién era El Komanche y por qué se hizo famoso en el streaming hispanohablante

(Instagram: Komanche)

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Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, acumulaba 1.7 millones de seguidores en Twitch y 886 mil en Instagram cuando fue reportado sin vida este domingo en una vivienda de Monterrey, Nuevo León.

El creador de contenido salvadoreño de 30 años coorganizó los Squid Craft Games junto con AuronPlay y El Rubius, reveló públicamente que intentó quitarse la vida en 2023 y se retiró de Twitch en enero de 2026 tras un historial de sanciones y conflictos con la plataforma.

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Hasta el momento, la Fiscalía de Nuevo León no ha confirmado oficialmente la identidad del hombre hallado en la colonia Paseo de Cumbres ni las causas del fallecimiento.

Nació en El Salvador y empezó a transmitir en Twitch en 2015

Aún falta la confirmación de las autoridades. (Redes sociales)

El Komanche nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, San Vicente, El Salvador. Comenzó a transmitir en Twitch en 2015, en un contexto marcado por dificultades socioeconómicas antes de conseguir audiencia estable.

Su despegue mediático ocurrió entre 2020 y 2022, con directos de Just Chatting, vlogs y videojuegos como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite.

En ese periodo estableció colaboraciones con Fernanfloo, otro creador salvadoreño, lo que le dio notoriedad en Centroamérica. También trabajó con Ibai Llanos, lo que amplió su alcance fuera de la región.

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A lo largo de su trayectoria acumuló 11,197 horas de transmisión en Twitch, con un pico histórico de 28,820 espectadores simultáneos en un solo directo. En Kick, plataforma donde también transmitía, su comunidad rondaba entre 27,000 y 33,600 seguidores.

Los Squid Craft Games lo convirtieron en una de las figuras del streaming en español

(Instagram: Komanche)

El proyecto que lo consolidó fue su papel como ideólogo y coorganizador de los Squid Craft Games, competencia dentro de Minecraft inspirada en El juego del calamar y desarrollada junto con AuronPlay y El Rubius. La serie alcanzó cifras históricas de audiencia global en Twitch y se convirtió en una de las producciones comunitarias más vistas en español.

Se involucró también en la Kings League Américas, otra iniciativa dentro del ecosistema de creadores hispanohablantes. En octubre de 2025 participó como invitado en GAMERGY INDES, un evento de gaming realizado en El Salvador junto al también streamer La Parce.

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Su carrera atravesó etapas de tensión después del éxito inicial. Tras polémicas relacionadas con los créditos del evento y diferencias con otros streamers, sus números en Twitch bajaron. En su última etapa diversificó su contenido con videojuegos de distintos géneros, transmisiones de casino y batallas en TikTok.

En 2023 reveló que intentó quitarse la vida y que padecía trastorno bipolar

El streamer El Komanche habría sido encontrado sin vida en su casa de Monterrey. (Redes sociales/Captura de pantalla)

En octubre de 2023, tras meses sin aparecer en redes, publicó un video que abrió con la frase: “Me llamo Carlos y hace un mes intenté suicidarme”. Contó que desde 2014 tenía diagnosticado trastorno bipolar y trastorno maniaco depresivo.

Relató que en 2022, tras un periodo de éxito, dejó la medicación. Después enfrentó una acumulación de crisis: una campaña de odio en redes, el fracaso de un proyecto y un diagnóstico de trombosis grave.

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“En lugar de enfrentar mis problemas hui de ellos”, dijo sobre un viaje que hizo a Europa en esos meses.

El quiebre ocurrió en Ibiza, durante una reunión con otros streamers, cuando sufrió un robo y perdió su pasaporte. “Mi cabeza explotó”, contó. De regreso en un hotel en Madrid, intentó quitarse la vida sin éxito.

Volvió a casa de sus padres en El Salvador, donde pasó un mes encerrado “sufriendo los horrores” de sus trastornos. Dijo que gracias a terapia y medicación comenzó su recuperación.

En 2024, durante un directo, Komanche contó que AuronPlay se comunicó directamente con su padre para monitorear su estado de salud mientras atravesaba la depresión. Le prometió que, si se recuperaba, se uniría a los Squid Craft Games 3.

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En esa misma transmisión reconoció un comportamiento del que se arrepentía al haber comentado fotos de sus seguidoras: “Me arrepiento de mi comportamiento. Todavía estaba con medicamentos. Todavía tenía la cabeza revuelta”, dijo. Contó que Twitch le pidió moderar su conducta para poder patrocinarle futuros eventos.

Twitch lo suspendió y luego se retiró definitivamente

Carlos Mauricio Gómez, el streamer salvadoreño hallado sin vida en Monterrey, coorganizó los Squid Craft Games, reveló un intento de suicidio y fue baneado de Twitch antes de anunciar su retiro definitivo de la plataforma. (Instagram: Komanche)

En noviembre de 2025, Twitch lo suspendió siete días tras una polémica con el streamer Pereira. El conflicto surgió después de que Pereira bromeara sobre ir a “pegarle” por sus derrotas en pruebas con cuerdas durante Squid Craft Games 4.

Komanche respondió con señalamientos calificados como racistas, lo que viralizó el clip y derivó en la sanción de la plataforma.

En enero de 2026 anunció su retiro definitivo a través de un mensaje en X: “Me retiro de Twitch brous, hay gente que no me quiere en la plataforma”, escribió, tras advertir: “Mañana me banean otra vez”.

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Confirmó que continuaría sus transmisiones en YouTube, Kick y TikTok. Condicionó un eventual regreso a que hubiera “un relevo en el equipo de Twitch Hispano”.

En ese mensaje también señaló que “no hay personal hispano dentro de Twitch” como uno de los problemas no resueltos. Escribió: “Mucha gente feliz, ojalá nunca les toque perder un trabajo [...] para los que tiran la buena, estúdienme este año porque voy a dar cátedra de cómo resurgir”.

Un mensaje del 19 de octubre volvió a circular tras los reportes de su muerte

Último post en X de El Komanche. (X/Komanch)

El 19 de octubre, seis días antes del hallazgo del cuerpo en Monterrey, la cuenta @Komanch publicó en X: “Los días simplemente no mejoran”. La frase generó miles de interacciones tras conocerse los reportes de su fallecimiento.

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Cuando explotó la noticia de su muerte, Byron Reyes, identificado como CEO y mánager de creadores de contenido en El Salvador, escribió en sus historias de Instagram que había hablado con la familia del streamer, quien le confirmó el deceso.

(Redes sociales/Captura de pantalla)

Reyes difundió un mensaje de despedida: “No estoy listo para decirte adiós porque parecía apenas ayer que nos tomamos la foto que adjuntaré, donde literalmente un Komanche con 4 mil seguidores me tomó una invitación que me hice a un Comiccon en 2018-2019 cuando venía de su pueblo amado, San Sebastián, San Vicente en El Salvador”.

En otra publicación mencionó un proyecto conjunto que quedó inconcluso: “Con Komanche planeábamos hacer la velada de boxeo en El Salvador”. Describió lo que consideraba su evolución reciente: “Komanche había logrado un cambio increíble, su carro de ensueño, apoyo de su familia, ese personaje que le daba color a los streams donde participaba”.

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(Redes sociales/Captura de pantalla)

El mánager añadió una historia con el texto “El bullying a cualquier escala no es un juego”. Ese mensaje abrió otra línea de especulación en redes sociales.

La Fiscalía de Nuevo León no ha difundido un comunicado oficial que confirme la identidad del hombre hallado en la vivienda de Paseo de Cumbres ni las causas de su fallecimiento. Solo ha trascendido que vecinos del joven notaron la puerta de su vivienda abierta en la víspera, por lo que alertaron al dueño del departamento. Dentro hallaron el cuerpo de un joven, sin rastros de violencia.