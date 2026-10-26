Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 26 al viernes 30 de octubre: Victoria decide contar la verdad sobre la muerte de Pilara

Victoria decidida a contarle la verdad al duque en 'Valle Salvaje' (RTVE).

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Los conflictos se multiplican en Valle Salvaje y sus protagonistas tendrán que afrontar días decisivos. La delicada situación de Lucas mantiene a Rafael sumido en la angustia, mientras que las presiones de don Hernando y José Luis amenazan con separar definitivamente a Alejo y Luisa. Al mismo tiempo, Bárbara comienza a comprender que su relación con Genaro podría esconder un peligro mucho mayor del que imaginaba. Y, cuando Victoria comprueba que sus amenazas no están dando el resultado esperado, decide recurrir a una medida desesperada que podría cambiarlo todo.

La ficción diaria de La 1 afronta así una semana marcada por los secretos, los chantajes y las decisiones que pueden tener consecuencias irreversibles. A continuación, repasamos qué sucederá en los capítulos del lunes 26 al viernes 30 de octubre.

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Lunes 26 de octubre: Victoria pone contra las cuerdas a José Luis

La semana arranca con Rafael completamente desbordado por la enfermedad de Lucas. Incapaz de asumir la posibilidad de perder al pequeño, el duque suplica a Adriana que no se lo lleve, aferrándose a la esperanza de que pueda recuperarse. En paralelo, don Hernando mantiene su postura respecto a la boda de Alejo y Manuela. El marqués insiste en que los preparativos siguen adelante y deja claro que no piensa dar marcha atrás, pese a la resistencia del joven.

Sin embargo, uno de los conflictos más delicados afecta a Bárbara. Matilde y Atanasio intentan advertirle de que Genaro no es quien dice ser. El secretario ha descubierto que pertenece al Santo Oficio y teme que las consecuencias de sus engaños puedan resultar devastadoras para la joven.

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Mientras tanto, Victoria decide utilizar toda la información que tiene contra José Luis para obligarlo a cumplir sus exigencias. Le reclama que anuncie su compromiso con Enriqueta y le advierte de que, si se niega, revelará que él la forzó a asesinar a Pilara. El chantaje deja al antiguo duque en una situación comprometida.

Enriqueta recibe con entusiasmo la noticia de que su boda podría estar más cerca. José Luis, sin embargo, no parece dispuesto a aceptar las condiciones de Victoria sin oponer resistencia. Su inesperada aparición nocturna ante ella termina provocando un nuevo episodio de tensión.

Victoria recibe la visita de José Luis en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Martes 27 de octubre: Rafael se sincera con Rosalía

Don Hernando y Manuela deciden endurecer su estrategia para conseguir que Alejo acepte el matrimonio. El marqués anima a su hija a presionar al joven y ella vuelve a exigirle que deje de aplazar una decisión que considera inevitable. Alejo, por su parte, continúa defendiendo sus sentimientos por Luisa, aunque la presión familiar amenaza con llevarlo al límite.

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En medio de esta situación, Rafael encuentra en Rosalía un apoyo fundamental. El duque se sincera con ella y reconoce que, sin su compañía, siente que todo se viene abajo. Sus palabras emocionan a la joven, que cada vez tiene más dificultades para ocultar lo que siente por él.

Rosalía comparte después con Leonor la conversación que ha mantenido con Rafael. La reacción del duque parece confirmar que entre ambos está surgiendo una conexión especial, aunque todavía queda por ver hasta dónde están dispuestos a llegar.

Por otro lado, Bárbara sigue sin aceptar las advertencias sobre Genaro. Pese a las explicaciones de Atanasio y Matilde, considera que no existen pruebas suficientes para creer que el hombre al que ha conocido oculta una identidad tan peligrosa.

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Alejo y Luisa acuerdan seguir luchando en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Miércoles 28 de octubre: Atanasio confirma la identidad de Genaro

Las sospechas sobre Genaro adquieren una dimensión todavía más preocupante. Atanasio confirma que el hombre pertenece al Santo Oficio, una revelación que pone en alerta a quienes intentan proteger a Bárbara. El secretario sabe que la joven ha depositado su confianza en él y teme que esa cercanía termine perjudicándola. Por eso, decide hacerle una petición que no será fácil de aceptar. Bárbara tendrá que enfrentarse a la posibilidad de que sus confidencias hayan quedado en manos de alguien capaz de utilizarlas en su contra.

Mientras tanto, Luisa busca una solución para evitar que Alejo termine casándose con Manuela. Después de que Rafael se acerque a ella, decide recurrir a Rosalía y pedirle que aproveche la influencia que está adquiriendo sobre el duque para interceder por su amado. La petición sitúa a Rosalía ante una decisión complicada: ayudar a Luisa podría significar enfrentarse a los intereses de quienes pretenden imponer el enlace.

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Atanasio confirma que Genaro es miembro del Santo Oficio en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Jueves 29 de octubre: Victoria prepara una confesión explosiva

Leonor teme que la cercanía entre Rosalía y Rafael termine teniendo consecuencias dolorosas para su hermana. Por eso, Rosalía intenta tranquilizarla, aunque la situación familiar no invita precisamente al optimismo.

Alejo acaba derrumbándose ante Luisa, agotado por las presiones que recibe para aceptar una boda que no desea. Lo que desconoce es que ella también está soportando amenazas de Manuela y ha decidido ocultárselas.

La tensión aumenta cuando Victoria pierde la paciencia con José Luis. Ante la falta de avances en sus planes para conseguir que se case con Enriqueta, toma una decisión radical: presentarse en palacio y contar la verdad sobre la muerte de Pilara. Su intención es hacer saltar por los aires el equilibrio familiar, aunque revelar el secreto también podría comprometerla a ella.

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Rosalía, ilusionada, cuenta a Leonor lo que le dijo el duque en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Viernes 30 de octubre: un regreso amenaza la tranquilidad de Bárbara

Alejo promete a Luisa que permanecerán unidos y lucharán por su relación, pese a los obstáculos. Mientras tanto, don Hernando continúa apremiando a José Luis para que acelere la boda con Manuela. Luisa también decide seguir adelante y defender sus sentimientos, animada por las palabras de Victoria. Sin embargo, los problemas están lejos de terminar.

El capítulo del viernes reserva una sorpresa con la llegada inesperada de una persona a Valle Salvaje. Su regreso amenaza con alterar la aparente calma que Bárbara comenzaba a recuperar, justo cuando todavía intenta asimilar la verdadera identidad de Genaro.