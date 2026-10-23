El rey Felipe VI manda un mensaje a los políticos antes del 29-N desde los Premios Princesa de Asturias: “La democracia requiere de un cuidado de sus formas e instituciones”

El rey Felipe VI pronuncia un discurso desde el atril de la Fundación Princesa de Asturias durante la ceremonia de entrega de los galardones.

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El rey Felipe VI ha mandado un mensaje a los políticos de cara a las elecciones del próximo 29-N. Durante su discurso en la gala de los Premios Princesa de Asturias 2026, celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo, ha afirmado que la democracia “requiere de un compromiso diario, cívico y exigente, de un cuidado de sus formas e instituciones, para seguir garantizando nuestra convivencia”.

El monarca ha recordado que la democracia trasciende el calendario electoral inmediato. “No se agota en unas elecciones como las que pronto viviremos, donde los ciudadanos tendrán, una vez más, la altísima responsabilidad de definir la orientación política de nuestro país”, ha señalado el jefe del Estado ante los asistentes a la ceremonia. Ha vinculado esa responsabilidad ciudadana con la herencia de la Transición española y la Constitución de 1978, un proceso que, según sus palabras, se sostuvo “en la generosidad y en la altura de miras” y permitió el paso de la dictadura a las libertades democráticas.

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El rey Felipe VI interviene durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 que se celebra este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. (EFE/ Ballesteros)

Para el rey, el recorrido democrático iniciado hace casi cinco décadas no se detiene con el paso del tiempo. “Desde entonces el camino sigue adelante, se renueva año tras año, y nos obliga a todos a ser humildes, a mantenernos alerta, a renovar también, como ciudadanos, nuestra constante voluntad de aprender y mejorar”, ha declarado.

Su intervención se produce en un escenario político lleno de tensión por la cercanía de los comicios. Sin ir más lejos, a la vez que el monarca pronunciaba su discurso, Alberto Nuñez Feijóo, candidato del PP, llamaba traidor al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante un mitin en Valencia. En el ejercicio de sus funciones constitucionales, Felipe VI mantiene un rol institucional asociado a la neutralidad política, por lo que su llamada al diálogo y al respeto de las reglas democráticas se interpreta como una apelación a la concordia entre los distintos actores políticos del país.

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La inteligencia artificial, contrapunto del discurso

El rey ha dedicado otro tramo de su intervención a reflexionar sobre el “bombardeo informativo” y el auge de la inteligencia artificial. Reconoció la capacidad de esta tecnología para sintetizar el conocimiento humano de forma inmediata, pero la contrapuso a la experiencia y el aprendizaje moral, que, ha afirmado, solo se adquieren con tiempo y madurez.

El rey Felipe VI interviene durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 que se celebra este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. (EFE/ Ballesteros.)

“Los logros de nuestros premiados, vividos y trabajados hasta la médula, demuestran que solo con esfuerzo y constancia puede el talento convertir su potencial en realidades tangibles y duraderas”, ha sostenido el jefe del Ejecutivo, en una referencia al escritor argentino Jorge Luis Borges para reivindicar el valor del trabajo hecho con sinceridad.

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Un recuerdo para Clarín y un mensaje para sus hijas

Felipe VI abrió su discurso con un homenaje al escritor Leopoldo Alas “Clarín”, en el 125.º aniversario de su fallecimiento, y expresó su satisfacción por regresar a Asturias para la entrega de los premios.

El monarca también tuvo palabras para sus hijas. Destacó el orgullo que le genera ver a la princesa Leonor “dar pasos firmes” como Presidenta de Honor de la Fundación Princesa de Asturias en su proceso de formación, un camino que recorre junto a la infanta Sofía.