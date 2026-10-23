España

El rey Felipe VI manda un mensaje a los políticos antes del 29-N desde los Premios Princesa de Asturias: “La democracia requiere de un cuidado de sus formas e instituciones”

Para el monarca, la democracia “requiere de un compromiso diario, cívico y exigente”

El rey Felipe VI pronuncia un discurso desde el atril de la Fundación Princesa de Asturias durante la ceremonia de entrega de los galardones.
Guardar

El rey Felipe VI ha mandado un mensaje a los políticos de cara a las elecciones del próximo 29-N. Durante su discurso en la gala de los Premios Princesa de Asturias 2026, celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo, ha afirmado que la democracia “requiere de un compromiso diario, cívico y exigente, de un cuidado de sus formas e instituciones, para seguir garantizando nuestra convivencia”.

El monarca ha recordado que la democracia trasciende el calendario electoral inmediato. “No se agota en unas elecciones como las que pronto viviremos, donde los ciudadanos tendrán, una vez más, la altísima responsabilidad de definir la orientación política de nuestro país”, ha señalado el jefe del Estado ante los asistentes a la ceremonia. Ha vinculado esa responsabilidad ciudadana con la herencia de la Transición española y la Constitución de 1978, un proceso que, según sus palabras, se sostuvo “en la generosidad y en la altura de miras” y permitió el paso de la dictadura a las libertades democráticas.

PUBLICIDAD

El rey Felipe VI interviene durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 que se celebra este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. (EFE/ Ballesteros)
El rey Felipe VI interviene durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 que se celebra este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. (EFE/ Ballesteros)

Para el rey, el recorrido democrático iniciado hace casi cinco décadas no se detiene con el paso del tiempo. “Desde entonces el camino sigue adelante, se renueva año tras año, y nos obliga a todos a ser humildes, a mantenernos alerta, a renovar también, como ciudadanos, nuestra constante voluntad de aprender y mejorar”, ha declarado.

Su intervención se produce en un escenario político lleno de tensión por la cercanía de los comicios. Sin ir más lejos, a la vez que el monarca pronunciaba su discurso, Alberto Nuñez Feijóo, candidato del PP, llamaba traidor al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante un mitin en Valencia. En el ejercicio de sus funciones constitucionales, Felipe VI mantiene un rol institucional asociado a la neutralidad política, por lo que su llamada al diálogo y al respeto de las reglas democráticas se interpreta como una apelación a la concordia entre los distintos actores políticos del país.

PUBLICIDAD

La inteligencia artificial, contrapunto del discurso

El rey ha dedicado otro tramo de su intervención a reflexionar sobre el “bombardeo informativo” y el auge de la inteligencia artificial. Reconoció la capacidad de esta tecnología para sintetizar el conocimiento humano de forma inmediata, pero la contrapuso a la experiencia y el aprendizaje moral, que, ha afirmado, solo se adquieren con tiempo y madurez.

El rey Felipe VI interviene durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 que se celebra este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. (EFE/ Ballesteros.)
El rey Felipe VI interviene durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 que se celebra este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. (EFE/ Ballesteros.)

“Los logros de nuestros premiados, vividos y trabajados hasta la médula, demuestran que solo con esfuerzo y constancia puede el talento convertir su potencial en realidades tangibles y duraderas”, ha sostenido el jefe del Ejecutivo, en una referencia al escritor argentino Jorge Luis Borges para reivindicar el valor del trabajo hecho con sinceridad.

Un recuerdo para Clarín y un mensaje para sus hijas

Felipe VI abrió su discurso con un homenaje al escritor Leopoldo Alas “Clarín”, en el 125.º aniversario de su fallecimiento, y expresó su satisfacción por regresar a Asturias para la entrega de los premios.

El monarca también tuvo palabras para sus hijas. Destacó el orgullo que le genera ver a la princesa Leonor “dar pasos firmes” como Presidenta de Honor de la Fundación Princesa de Asturias en su proceso de formación, un camino que recorre junto a la infanta Sofía.

Temas Relacionados

Premios Princesa de Asturias 2026Premios Princesa de AsturiasFelipe VIRey Felipe VICasa Real españolaCasas RealesÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Premios Princesa de Asturias 2026, en directo: última hora de la ceremonia de entrega, alfombra roja y discursos

La edición número 46º es la primera en la que la princesa Leonor entregará los premios en solitario

Premios Princesa de Asturias 2026, en directo: última hora de la ceremonia de entrega, alfombra roja y discursos

El momento en el que un padre y su hijo se reencuentran en el aeropuerto de Barajas y se abrazan por primera vez tras 42 años: “Quiero darle todo el cariño y el amor que nunca le di”

Tras meses de videollamadas, Carlos e Idelmo se reúnen en el aeropuerto de Barajas para pasar un mes juntos y recuperar el tiempo perdido

El momento en el que un padre y su hijo se reencuentran en el aeropuerto de Barajas y se abrazan por primera vez tras 42 años: “Quiero darle todo el cariño y el amor que nunca le di”

La anécdota de infancia de la princesa Leonor que ha hecho reír a Letizia y Sofía durante su discurso en los Premios Princesa de Asturias: “Me quedé hipnotizada con la historia”

La heredera ha recordado cuando fue al cine para ver una de las películas de Studio Ghibli, galardonado este año

La anécdota de infancia de la princesa Leonor que ha hecho reír a Letizia y Sofía durante su discurso en los Premios Princesa de Asturias: “Me quedé hipnotizada con la historia”

Patti Smith reivindica el poder de la unidad y canta ‘Wing’ en los Premios Princesa de Asturias: “Todo con lo que soñamos puede hacerse realidad”

La cantante y poeta estadounidense ha recibido el galardón como reconocimiento a medio siglo de carrera. Smith ha hecho referencia a dos de sus temas más famosos, ‘People have the power’ y ‘Wing’, que habla sobre la libertad

Patti Smith reivindica el poder de la unidad y canta ‘Wing’ en los Premios Princesa de Asturias: “Todo con lo que soñamos puede hacerse realidad”

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Feijóo afirma que España necesita “un servidor y no un impostor”

A 37 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, todas las encuestas salvo la del CIS anticipan una mayoría holgada para PP y Vox, con un plazo para registrar listas que vencerá el lunes 26 de octubre. Feijóo es entrevistado esta mañana en Hoy por Hoy de Cadena Ser

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Feijóo afirma que España necesita “un servidor y no un impostor”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Premios Princesa de Asturias 2026, en directo: última hora de la ceremonia de entrega, alfombra roja y discursos

Premios Princesa de Asturias 2026, en directo: última hora de la ceremonia de entrega, alfombra roja y discursos

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Feijóo afirma que España necesita “un servidor y no un impostor”

El Rey Felipe VI manda un mensaje a los políticos antes del 29-N desde los Premios Princesa de Asturias: “La democracia requiere de un cuidado de sus formas e instituciones”

La Ley de Bienestar Animal es clara: no puedes dejar a tu perro dentro del coche, excepto en esta circunstancia

Qué hacer si el coche no pasa la ITV por humos: el truco de un técnico especializado para pasarla sin acudir al taller

ECONOMÍA

Tres errores que disparan la factura de la calefacción: cuidado con la distribución de tus muebles y tus ventanas

Tres errores que disparan la factura de la calefacción: cuidado con la distribución de tus muebles y tus ventanas

Cuánto dinero se llevan los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2026

Natalia Lara, asesora financiera: “Esta es la razón por la que gastas más cuando pagas con tarjeta en vez de en efectivo”

Antes de las pensiones, jubilarse dependía de la caridad: así sobrevivían los ancianos en la España medieval y en el Renacimiento

La calidad de vida mejora en España, pero no todos viven igual: estas son las comunidades donde mejor y peor se vive

DEPORTES

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”

Leo Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 de manos de la princesa Leonor

Luis de la Fuente se rinde a Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias 2026: “Su legado es excepcional”

Messi rompe otro récord en los Premios Princesa de Asturias 2026: es el primer futbolista de la historia galardonado en solitario

Messi, una vida más allá de los títulos: el legado infantil que le lleva a ganar el Princesa de Asturias de los Deportes 2026