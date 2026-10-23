El momento en el que un padre y su hijo se reencuentran en el aeropuerto de Barajas y se abrazan por primera vez tras 42 años: “Quiero darle todo el cariño y el amor que nunca le di”

Esta es la historia de Idelmo y Carlos, un padre y un hijo que acaban de abrazarse por primera vez. Tras confirmar su parentesco mediante una prueba de ADN 42 años después, ambos se han reunido en el aeropuerto de Madrid.

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Un reencuentro que ha tardado más de 42 años en llegar. Un par de horas después de que el avión tocara tierra en la capital, Carlos e Idelmo se fundieron en un abrazo que resumió más de cuatro décadas de ausencia. Con la emoción a flor de piel y ajenos al bullicio de los viajeros, padre e hijo se vieron por primera vez cara a cara tras meses de contacto a través de las pantallas.

Eran las 14:30 horas cuando Carlos esperaba impaciente en la zona de llegadas de la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Los nervios y las ganas iban en aumento con cada minuto que marcaba el reloj. Después de todo, ¿qué eran unas horas de espera tras 42 años? Tic, tac, tic, tac. Hasta que, por fin, a las 16:20 horas, la figura de su padre cruzó la puerta. En ese instante, Carlos no pudo contener la emoción y gritó su nombre a pleno pulmón.

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Carlos e Idelmo se funden en un emotivo abrazo en la T4 de Barajas tras 42 años sin conocerse. (Infobae/Irene Herrero)

“Yo escuché el grito al salir y volteé para buscarte”, le recordaba Idelmo a su hijo unas horas más tarde entre risas. En ese instante, al cruzarse las miradas, Carlos salió de inmediato a su encuentro y ambos se fundieron en un largo abrazo. Fue ahí, con los brazos rodeando el cuello del otro, cuando los dos rompieron a llorar.

“Cuando lo vi, dije: ‘¡Guau, se parece demasiado a mí!’”, confesaba Carlos con una sonrisa aún incrédula a Infobae. “He dicho: ‘Buah, tengo a mi papá enfrente después de 43 años’. No me lo creía, para mí era irreal hasta que se dio. Estaba muy nervioso esperándolo; pensé que igual se le había complicado el viaje, pero al final ya estamos aquí juntos”, añadía.

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En medio de ese primer abrazo tan soñado, Carlos le susurró al oído las palabras que llevaba toda una vida guardando: “Te encontré 43 años después, pero al final estamos juntos”. Sin soltarse del todo, Idelmo sacó su teléfono y conectó de inmediato una videollamada con sus familiares en Venezuela para que pudieran ver, por fin y en tiempo real, a su hijo junto a él.

Carlos espera con nervios en la zona de llegadas de la T4 a que su padre cruce la puerta. (Infobae/Irene Herrero)

En noviembre soplarán juntos por primera vez las velas

Más allá de la alegría del cara a cara, Idelmo piensa volcarse de lleno en la familia que Carlos ha construido: “De esta visita espero compartir mucho con Carlos, pero también con mi nieto Daniel y con Andrea”. Además, ambos disfrutarán de su primer viaje como padre e hijo este fin de semana en Madrid, donde el venezolano ya ha confesado sus ganas de probar “un buen cocido”, mientras su hijo le propone llevarlo también a degustar una paella.

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Consciente de las cuatro décadas perdidas, el pastor venezolano asume este nuevo capítulo apoyándose en su fe y con una promesa clara: “Quiero darle lo que pueda en esto, poco o mucho, que me quede de vida; sobre todo el cariño y el amor que nunca le di como padre. Ese padre que él nunca tuvo, porque quien lo iba a recibir murió dos meses antes de que él naciera, pero ahora sí lo tiene”.

Tras este primer fin de semana en la capital, viajarán a Urnieta (Guipúzcoa) para convivir durante un mes entero bajo el mismo techo. Aunque aseguran que no tienen una agenda cerrada —“no lo sabemos todavía, vamos a improvisar: salir a caminar, a comer, a tomar un café, a charlar y a estar en familia”, señalaba Carlos con una sonrisa—, sí hay una fecha señalada en rojo en el calendario: el próximo mes de noviembre soplarán juntos, por primera vez en la vida, las 43 velas de Carlos.

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Carlos e Idelmo se ven en persona por primera vez tras meses hablando por videollamada. (Infobae/Irene Herrero)

Además, la mirada de ambos ya está puesta en un futuro viaje a tierras venezolanas. Al ser preguntado si tiene pensado cruzar el océano próximamente, fue el propio Idelmo quien tomó la palabra entre risas para responder por su hijo: “Yo respondo por él: ¡Sí, va a viajar! Dios va a acomodar todo para que él vaya con su familia”. “Tenemos muchas ganas de que vayan a conocer. Somos de un pueblo muy humilde, pero con un corazón muy grande”, concluyó.

Una prueba de ADN y un mensaje que lo cambió todo

Más de 7.000 kilómetros, una escala de diez horas en Bogotá y 42 años de espera condensados en un solo billete de avión. El viaje de Idelmo comenzó este jueves en Venezuela con una meta fija: cruzar el Atlántico, aterrizar en Madrid para encontrarse con Carlos y poner rumbo a Guipúzcoa para compartir, por primera vez en sus vidas, un mes entero bajo el mismo techo en Urnieta.

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Para llegar a este abrazo ha hecho falta una cadena de casualidades casi milagrosas. La historia se remonta a principios de 1983 en Maracaibo (Venezuela), cuando Idelmo, un joven estudiante de 20 años, tuvo un breve encuentro con Digna Rosa, una joven colombiana que trabajaba en la casa de su prima.

Idelmo conecta por videollamada con su familia de Venezuela tras abrazar a su hijo Carlos. (Infobae/Irene Herrero)

Tras quedar embarazada, la mujer se marchó sin dejar rastro e Idelmo solo llegó a saber que el bebé había nacido en noviembre. Entregado en adopción al nacer, el pequeño creció en San Cristóbal bajo el nombre de Carlos, ajeno por completo a sus verdaderos orígenes.

No fue hasta los 12 años cuando descubrió que era adoptado, y a los 16 se quedó completamente solo tras el prematuro fallecimiento de su madre adoptiva. Con 22 años emigró a España para rehacer su vida en la localidad guipuzcoana de Urnieta, pero la incógnita sobre su familia biológica jamás lo abandonó.

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Decidido a reconstruir su pasado, compró un test de ADN de MyHeritage. El resultado lo llevó a contactar con la viuda de un primo lejano en Venezuela, quien, al revisar la agenda telefónica de su difunto marido, encontró un número guardado bajo la palabra “primo”: era el contacto de Idelmo.

Padre e hijo se funden en un largo abrazo en Barajas tras toda una vida separados. (Infobae/Irene Herrero)

El pasado 15 de enero, Carlos se armó de valor para enviarle un mensaje de WhatsApp que terminaría cambiando la vida de ambos. Tras el shock inicial y las correspondientes pruebas genéticas, la ciencia confirmó la paternidad con un 100% de certeza. Desde entonces, las videollamadas diarias han servido para acortar la distancia.

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Ahora les queda por delante un mes conviviendo en tierras vascas para condensar más de 40 años sin conocerse y seguir escribiendo juntos este nuevo capítulo como padre e hijo. Sin embargo, para cerrar esta historia del todo, a Carlos todavía le falta encontrar la última pieza del rompecabezas: dar con el paradero de su madre biológica, Digna Rosa.