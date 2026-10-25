Brecha salarial en la industria del metal: un peón en Navarra cobra casi un 25% más por hora que un ingeniero en Badajoz

Un operario organiza piezas de acero sobre una mesa de trabajo en una nave de fabricación metálica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las tablas salariales de la industria y los servicios del metal en España muestran una clara diferencia entre Navarra y Badajoz. Un peón en la comunidad foral tiene una retribución directa de 15,88 euros por hora, casi un 25% más que los 12,80 euros previstos para un ingeniero licenciado en la provincia extremeña.

La distancia es de 3,08 euros por cada hora de trabajo, según el informe ‘La negociación colectiva en la industria y servicios del metal en 2025′, elaborado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal), que analiza las condiciones recogidas en convenios provinciales del sector.

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La comparación enfrenta dos categorías situadas en extremos distintos de la clasificación que utiliza el estudio. El peón corresponde al grupo 7, mientras que el ingeniero licenciado figura en el grupo 1.

El informe no compara nóminas individuales, sino las retribuciones directas por hora calculadas a partir de las tablas provinciales de convenio. Confemetal señala que las empresas pueden pagar cantidades diferentes a las establecidas en esas tablas, una desviación que no puede cuantificarse de forma global.

Todas las categorías de Badajoz quedan por debajo del peón navarro

El contraste no se limita al ingeniero. Las cuatro categorías que utiliza Confemetal para comparar los convenios provinciales de Badajoz quedan por debajo de los 15,88 euros por hora previstos para un peón en Navarra.

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La tabla extremeña fija 10,79 euros por hora para un peón, 11,10 euros para un oficial de primera obrero y 11,36 euros para un oficial de primera administrativo. El ingeniero licenciado, que ocupa el nivel más alto de esta clasificación, alcanza los 12,80 euros.

En Navarra, el convenio establece 15,88 euros por hora para los peones, 17,09 euros para los oficiales de primera obreros, 17,09 euros para los oficiales de primera administrativos y 19,14 euros para los ingenieros licenciados.

La diferencia entre provincias también aparece al comparar esas cifras con la media nacional. En el conjunto de España, la retribución media por hora es de 11,96 euros para los peones, 13,06 euros para los oficiales de primera obreros, 13,56 euros para los oficiales de primera administrativos y 18,30 euros para los ingenieros licenciados.

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De este modo, la retribución de un peón navarro supera en un 32,8% la media nacional de su categoría. El importe previsto para un ingeniero en Badajoz está, en cambio, un 30,1% por debajo del promedio nacional de los titulados superiores del sector.

Quienes nacieron en los años 80 y 90 enfrentan salarios más bajos, menor capacidad de ahorro y acceso limitado a la vivienda. A los 42 años, acumulan hasta un tercio de la riqueza que tenían generaciones anteriores a su edad.

Navarra tiene la segunda retribución más alta para los peones

Navarra ocupa el segundo puesto en la clasificación de provincias con mayor retribución por hora para los peones del metal. Solo Guipúzcoa, con 16,20 euros, supera los 15,88 euros de la comunidad foral.

Badajoz aparece entre las provincias con menor retribución para los ingenieros licenciados. Solo Cuenca, con 12,47 euros por hora, se sitúa por debajo de los 12,80 euros establecidos en la provincia extremeña.

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El estudio incluye salario base, salario de grupo, pluses de convenio, pagas extras y otros complementos que se aplican de manera general, como los de actividad, asistencia o transporte. Deja fuera la antigüedad, las horas extra, el trabajo en festivos y otros complementos vinculados a las condiciones concretas del puesto, como la exposición a sustancias peligrosas o las tareas de gestión de equipos.

La jornada anual abre otra diferencia entre ambas provincias

Las condiciones pactadas no solo son distintas en la retribución por hora. El convenio de Navarra fija una jornada anual de 1.695 horas en 2025, frente a las 1.760 horas de Badajoz. La diferencia es de 65 horas al año.

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Navarra comparte con Guipúzcoa la jornada más baja entre los convenios provinciales analizados. La media ponderada del sector fue de 1.746,91 horas anuales.

En materia de subidas salariales, Navarra pactó para 2025 un incremento inicial del 2%, mientras que Badajoz acordó un 4%. En el conjunto de los convenios provinciales de la industria del metal, el aumento salarial medio ponderado fue del 3,07%, por encima de la inflación anual del 2,9%.

Las brechas se repiten en otros convenios provinciales

El informe muestra un mapa salarial desigual dentro del sector metalúrgico. Un peón del metal en Cádiz tiene fijados 14,95 euros por hora, por encima de los 14,65 euros previstos para un ingeniero licenciado en Castellón y de los 14,29 euros establecidos en Lugo.

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La misma comparación aparece en categorías administrativas. Un oficial de primera administrativo en Cádiz cobra 15,95 euros por hora, más que un ingeniero licenciado en Castellón, Lugo, Murcia (14,13 euros), Jaén (13,08 euros), Cáceres (13,19 euros), Lleida (13,25 euros) o Ciudad Real (13,57 euros).

También en Burgos, un oficial de primera administrativo tiene una retribución de 16,24 euros por hora. Esa cuantía supera la prevista para los ingenieros licenciados de Almería, Salamanca, Soria, Castellón, Lugo, Murcia, Ciudad Real, Lleida, Cáceres, Jaén, Badajoz y Cuenca.

En los puestos de ingeniería, Guipúzcoa encabeza la tabla con 27,71 euros por hora. Le siguen Girona, con 25,33 euros, y Pontevedra, con 24,19 euros. En el extremo inferior aparecen Cuenca, con 12,47 euros; Badajoz, con 12,80 euros, y Jaén, con 13,08 euros.

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