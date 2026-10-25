Vivas carga contra Sánchez por “no emplear todos los medios” para restablecer la normalidad en Ceuta

Miles de personas participan en la manifestación en apoyo a Ceuta este 25 de octubre en Madrid. (Fernando Sánchez / Europa Press)

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Miles de personas han secundado este domingo en Madrid la concentración convocada por el movimiento ceutí Mujeres Caballas, que ha partido desde la glorieta de Carlos V, en Atocha, donde han reclamado que España “no deje de lado” a la ciudad autónoma después de la llegada masiva de migrantes a finales de julio, informa EFE. También han exigido medidas para garantizar una Ceuta “segura, digna y tranquila”.

En la marcha, que recorrerá el paseo del Prado, la zona de Neptuno y la carrera de San Jerónimo hasta la plaza de las Cortes, junto al Congreso de los Diputados, los manifestantes reclaman un refuerzo de la seguridad fronteriza, una mayor presencia y compromiso del Estado, la reforma de la Ley de Extranjería y la aplicación efectiva de los procedimientos europeos de retorno. Desde la plataforma ciudadana que ha convocado la manifestación recuerdan que la protesta surgió a partir de la preocupación de un grupo de mujeres ceutíes de distintas profesiones por la falta de medidas para que la ciudad recuperara la normalidad.

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Antes del inicio de la marcha, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha cifrado en 15.000 el número de migrantes que aún permanecen en la ciudad, lo que equivale al 20% de la población. El mandatario ha dirigido sus críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha reprochado no haber utilizado “todos los medios y capacidades” para restablecer la normalidad en Ceuta.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. (Fernando Sánchez / Europa Press)

“Ceuta no entiende, y los españoles tampoco, que un presidente del Gobierno que estaba reconociendo que la integridad territorial de España había sido vulnerada, mientras decía esto se iba de vacaciones. Ceuta y España no entienden la sumisión a Marruecos”, ha indicado Vivas, que también ha señalado que los habitantes de la ciudad se sienten “indignados” por la actuación de Sánchez y del conjunto del Ejecutivo.

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Vivas ha calificado el escenario de “insoportable” y ha reivindicado la consigna “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”. Reclama la vuelta a la normalidad y medidas para evitar que una situación similar vuelva a producirse. Al cierre de su intervención, también ha agradecido el respaldo recibido: “Juntos y unidos saldremos adelante”.

Organizaciones humanitarias denuncian “retornos forzados”

A pesar de que el Gobierno central ha habilitado más de 7.400 plazas temporales para acoger a las personas que cruzaron la frontera a finales de julio, siguen sin ser suficientes, critican organizaciones humanitarias como la Asociación Elín, que recuerda que aún hay numerosos menores durmiendo en las calles. “Cuando no hay plazas disponibles en los centros, vuelven a quedarse en la calle, sin que se contemple su filiación. Día tras día, niños y adolescentes siguen sin techo que les refugie”, sostiene la organización.

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Efectivos de la Policía Nacional localizan a 74 migrantes en situación de hacinamiento dentro de un inmueble en Ceuta, entre los cuales se encontraban diez menores de edad. (Policía Nacional)

También ha asegurado que a medida que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desalojan los asentamientos improvisados en playas y explanadas de la ciudad, muchas personas se quedan “sin alternativas y se ven empujadas a los retornos forzados”.

La Asociación Elín también denuncia que las personas migrantes LGTBIQ+ que llegaron desde Marruecos a Ceuta atraviesan una situación especialmente complicada, “expuestas a agresiones, amenazas y persecución, sin una alternativa habitacional segura”.

(Con información de EFE)