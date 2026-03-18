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Así es el sueldo de un médico en España: diferencias de hasta 2.000 euros al mes por comunidades autónomas

Los salarios de los sanitarios varían según la región en la que trabajen y su experiencia en el sistema público

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Grupo de cirujanos opera en
Grupo de cirujanos opera en un hospital. (Europa Press)

Los médicos de toda España están llamados a la huelga esta semana. Los paros, convocados del 16 al 20 de marzo, se realizan en protesta del Estatuto Marco, norma que regula las condiciones laborales de los sanitarios de toda España. El Ministerio de Sanidad comenzó en 2023 las primeras conversaciones con los sindicatos para reformar la ley, que data del año 2003; un proceso que culminó el pasado 26 de enero tras alcanzar un acuerdo con CCOO, UGT, CSIF y SATSE-FSES, pero que no gustó en las organizaciones exclusivamente médicas.

El Comité de Huelga, formado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes O’MEGA, exige crear un estatuto propio para los médicos, que regule las particularidades de su profesión.

Entre las principales reclamaciones está la eliminación de las guardias de 24 horas, que Sanidad habría reducido a 17 salvo excepciones; una jornada laboral de máximo 35 horas y un sistema de jubilación flexible, que permita retirarse de forma anticipada. Los sindicatos reclaman también mejoras salariales, como el aumento de las retribuciones de las guardias para que esta hora extra se pague siempre por encima de la hora ordinaria, así como una nueva clasificación profesional que se acompañe de un nuevo régimen de sueldos básicos.

El salario del médico en España

Conocer el sueldo exacto de un médico en España es bastante complicado: su nómina dependerá del servicio sanitario en el que trabaje, la antigüedad, el cargo que ostente... pero, sobre todo, de la comunidad autónoma en la que se encuentre. Las diferencias por regiones son considerables: mientras un médico de atención primaria recién contratado cobra en Asturias 2.987 euros brutos, en Murcia recibiría 4.845 euros brutos por el mismo trabajo, según datos recopilados por el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada en 2023.

El salario de un médico, como el de otros trabajadores públicos, se compone de un salario base repartido en 14 pagas y complementos. Pese a ser personal estatutario y no funcionarios, les corresponde el nivel salarial del subgrupo A1. En 2026, este está fijado en 1.254 euros brutos mensuales, a lo que se sumarían dos pagas extra. A partir de esta base, cada región suma complementos de antigüedad, destino, exclusividad, productividad, rendimiento o incentivos por calidad, entre otros.

Tabla de retribuciones de los
Tabla de retribuciones de los médicos de atención primaria 2023. (CESM)

A todo el cálculo se le debe sumar el pago de las guardias, jornadas de hasta 24 horas que realizan los facultativos de forma obligatoria hasta los 55 años, salvo excepciones. Esta hora de guardia también se paga de forma diferente en cada región. Canarias le da la retribución más baja, con 22,24 euros por hora en un día laborable, mientras que Baleares ofrece 31,05 euros por hora de guardia. En festivos, la remuneración sube, con un máximo de 34,38 euros en Canarias o de 68,31 euros la hora en Baleares, en caso de festivos especiales como Navidad.

Por norma general, los médicos no deberían hacer más de cuatro guardias al mes, pero este número suele superarse, especialmente en equipos pequeños o en momentos de tensión, como el invierno o el verano. De media, un médico de atención primaria sin experiencia cobraría 5.268 euros brutos al mes (67.711 euros anuales), pero al final de su carrera el salario aumenta hasta los 7.008 euros brutos mensuales (90.404 euros brutos anuales). El máximo sueldo registrado por el Sindicato Médico de Granada en atención primaria es de 106.201 euros brutos al año para los médicos de familia de Ceuta y Melilla, seguidos de los 103.876 euros que recibe un facultativo murciano.

Tabla con las retribuciones de
Tabla con las retribuciones de los médicos de atención hospitalaria en el año 2023. (CESM)

En la atención hospitalaria, un médico sin experiencia recibe de media 5.158 euros brutos al mes (66.326 euros anuales), pero al final de su carrera puede llegar a cobrar 6.897 euros brutos al mes (89.273 euros anuales). El máximo registrado para atención especializada en este caso es de 104.052 euros anuales en las ciudades autónomas, seguido de los 99.324 euros brutos que puede recibir un médico al final de su carrera en Murcia.

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