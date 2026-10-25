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Así fue la historia de Telma Ortiz y su primer marido, Enrique Martín-Llop: marcada por la presión mediática y la protección de su hija

La cuñada de Felipe VI ha tenido tres relaciones sentimentales conocidas desde que su hermana pasó al foco público

Telma Ortíz Raúl Terrel / Europa Press (Foto de ARCHIVO)
Telma Ortíz. (Raúl Terrel / Europa Press).
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En el momento en el que Letizia Ortiz Rocasolano pasó a formar parte de los Borbones, la vida de todas las personas que la rodean cambió para siempre. Sin embargo, mientras la actual reina asumía progresivamente su papel institucional, su entorno familiar trataba de adaptarse a una exposición pública que nunca había buscado. La cuñada de Felipe VI, Telma Ortiz, ha defendido durante años su derecho a mantener una vida privada y alejada de las cámaras, una postura que quedó especialmente patente durante su primera relación conocida, con el abogado y cooperante Enrique Martín-Llop.

Su historia comenzó antes de que naciera Amanda, la hija que tuvieron en común y que llegó al mundo el 28 de marzo de 2008. Aquella etapa coincidió con uno de los periodos de mayor atención mediática sobre Telma, cuyo parentesco con la entonces princesa de Asturias convirtió aspectos de su vida cotidiana en objeto de interés para la prensa del corazón.

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La relación entre Telma Ortiz y Enrique Martín-Llop transcurrió en un contexto complicado para ambos. La pareja intentó desarrollar su vida con discreción, pero la creciente atención sobre la familia de Letizia hizo que sus movimientos y su entorno adquirieran una notoriedad que no deseaban. Los desplazamientos entre distintas ciudades y las dificultades para preservar su intimidad formaron parte de aquellos años.

Telma Ortiz, hermana de Letizia Ortiz, a su llegada a la cena de gala en el Palacio Real de El Pardo, en Madrid, en 2004, antes de la boda real entre el príncipe heredero Felipe de España y Letizia Ortiz. (Grupo Grosby/ABACA).
Telma Ortiz, hermana de Letizia Ortiz, a su llegada a la cena de gala en el Palacio Real de El Pardo, en Madrid, en 2004, antes de la boda real entre el príncipe heredero Felipe de España y Letizia Ortiz. (Grupo Grosby/ABACA).

Bajo la luz de los focos

La situación llegó a los tribunales en mayo de 2008, pocas semanas después del nacimiento de Amanda. Telma y Enrique emprendieron acciones legales contra decenas de medios de comunicación con la intención de impedir que se captaran y difundieran fotografías de ellos y de su hija. Consideraban que estaban sufriendo una presión constante y reclamaban que se respetaran sus derechos al honor y a la intimidad.

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La iniciativa abrió un debate sobre los límites entre la información y la vida privada. La pareja defendía que no había elegido convertirse en protagonista de la actualidad y que su relación con la familia real no debía justificar una exposición permanente. Desde el otro lado, se argumentaba que Telma había adquirido cierta relevancia pública por su vínculo familiar y por su actividad profesional y su presencia en determinados actos.

Letizia Ortiz Rocasolano Principe Felipe aniversario Reyes España
Foto de familia en el bautizo de la princesa Leonor, con los padres, hermanos y abuelos de Felipe VI y la reina Letizia (Imagen de archivo).

La petición no prosperó en los términos planteados. La Fiscalía solicitó que se desestimaran las medidas cautelares y, posteriormente, la Audiencia Provincial de Toledo rechazó el recurso presentado por la pareja. La resolución tuvo en cuenta la proyección pública que se atribuía a Telma y no respaldó una prohibición generalizada de captar o publicar imágenes.

Amanda, el vínculo que les unió para siempre

En medio de aquellas circunstancias nació Amanda, la primogénita de Telma, que ha crecido bajo la voluntad de su madre de mantenerla al margen de la atención mediática. La economista ha procurado que sus hijas puedan desarrollar su vida con la mayor normalidad posible, pese al interés que despierta su parentesco con la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Telma Ortiz, su madre Palona Rocasolano y su abuelo José Luis Ortiz Velasco, con la pequeña Amanda, hija de Telma. (Grupo Grosby).
Telma Ortiz, su madre Palona Rocasolano y su abuelo José Luis Ortiz Velasco, con la pequeña Amanda, hija de Telma. (Grupo Grosby).

La joven cumplió 18 años el 28 de marzo de 2026 y ha completado sus estudios en el International College Spain. Según las informaciones publicadas sobre su graduación, a la ceremonia acudieron sus padres y sus abuelos maternos, Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, acompañados de sus respectivas parejas.

Pese a la discreción que rodea su vida, se ha publicado que Amanda mantiene una buena relación con sus primas, Leonor y Sofía. Las tres comparten algunos intereses, como la música, y habrían disfrutado juntas de un concierto de Taylor Swift en Londres.

Una separación tras años de discreción

La ruptura entre Telma y Enrique puso fin a una etapa importante en la vida de la hermana de la reina. No trascendieron públicamente los motivos concretos de la separación, por lo que no puede establecerse que la presión mediática fuera la causa directa del desenlace. Lo que sí quedó patente es que aquellos años marcaron su relación con la prensa y reforzaron su deseo de preservar su intimidad.

Con el tiempo, Telma volvió a rehacer su vida sentimental. En 2012 contrajo matrimonio con Jaime del Burgo, de quien se divorció en 2016. Más adelante inició una relación con el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar, con quien tuvo a su segunda hija, Erin, en 2021, y ha protagonizado una de las grandes polémicas de la familia Ortiz Rocasolano de los últimos tiempos.

La pareja puso fin a su historia de amor el pasado 2025; sin embargo, la casa familiar se convirtió en un debate que acabó incluso en los tribunales. La hermana de doña Letizia abandonó el hogar junto a su hija y en él permaneció el abogado, quien supuestamente dejó de pagar las mensualidades y acabó debiendo a los propietarios hasta 60.000 euros. Finalmente, los arrendadores consiguieron echar al irlandés del chalet de La Moraleja, pero se desconoce qué sucederá finalmente con Gavin Bonnar en los tribunales.

Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar en una imagen de archivo. (Europa Press)
Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar en una imagen de archivo. (Europa Press)

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