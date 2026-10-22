Silvia Severino, psicóloga: “Estas señales demuestran que estás frente a una persona que ha sufrido mucho pero no ha dejado que eso la convierta en mala persona”

Persona mirando al horizonte. (Magnific)

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Las experiencias que vivimos a lo largo de nuestra vida nos moldean y pueden cambiar nuestra forma de pensar, sentir y entender el mundo. Probablemente, ahora mismo no tengas la misma opinión sobre determinados temas que hace uno, dos o cinco años. Lo que antes te parecía importante quizá haya pasado a un segundo plano, mientras que situaciones que antes no comprendías hoy adquieren un significado diferente.

No se trata de una contradicción, sino de una parte natural de nuestro desarrollo. Esto se debe a que nuestro cerebro no es una estructura estática, sino un órgano capaz de adaptarse, aprender y reorganizarse a partir de las experiencias.

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Por esta razón, nuestro entorno y la opinión de nuestros familiares y amigos pueden influir en el modo en el que entendemos la vida. Sin embargo, aunque haya ciertas figuras que puedan tener una gran influencia, somos nosotros quienes tomamos nuestras propias decisiones.

En este sentido, las experiencias difíciles pueden dejar una huella. No obstante, el sufrimiento no tiene por qué convertirnos en personas más desconfiadas, frías o incapaces de mostrar afecto.

La psicóloga Silvia Severino ha profundizado sobre este aspecto en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@silviaseverinopsico). “Estas son cinco señales de que estás frente a una persona que ha sufrido muchísimo, pero no ha dejado que eso la convierta en alguien peor”, afirma durante los primeros primeros segundos.

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Disfruta de la soledad

Una de las primeras señales que destaca es la tendencia a buscar momentos de soledad. Esto no significa que la persona rechace a los demás, sino que ha aprendido a valorar el tiempo que pasa consigo misma. Después de atravesar situaciones difíciles, encontrar tranquilidad en la propia compañía puede ayudar a recuperar el equilibrio y tomar distancia de aquello que genera malestar.

Persona pensando. (Freepik)

Estar solo no siempre significa sentirse solo. Hay personas que necesitan esos espacios para ordenar sus pensamientos, comprender sus emociones y decidir qué lugar quieren dar a los demás en su vida.

Reflexiona profundamente sobre la vida

Otra característica es la tendencia a reflexionar sobre las relaciones personales, las experiencias vividas y aquello que se ha perdido. Quienes han atravesado momentos dolorosos pueden dedicar más tiempo a pensar en lo ocurrido y en lo que han aprendido de determinadas situaciones.

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Una decepción puede llevar a replantearse qué esperan de una amistad, mientras que una pérdida puede modificar sus prioridades. Con el tiempo, algunas experiencias adquieren un significado diferente. No obstante, haber sufrido no implica necesariamente ser más sabio ni haber superado lo ocurrido.

Percibe las intenciones de los demás

Severino señala que estas personas pueden prestar especial atención a los gestos, las palabras y las actitudes de quienes las rodean. Después de vivir relaciones complicadas, algunas desarrollan una mayor sensibilidad ante las contradicciones entre lo que alguien dice y lo que hace.

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Esta atención puede ayudarles a identificar comportamientos que generan desconfianza. Sin embargo, interpretar las señales de los demás no equivale a conocer con certeza sus intenciones. Las experiencias pasadas también pueden hacer que alguien permanezca alerta incluso cuando no existe una amenaza real.

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Le cuesta confiar en los demás

Las decepciones y las promesas incumplidas pueden hacer que una persona se muestre más cautelosa al establecer nuevas relaciones. En lugar de confiar desde el principio, prefiere observar cómo actúa el otro y comprobar si sus palabras coinciden con sus hechos. Esta prudencia puede ayudar a protegerse, aunque también puede convertirse en un obstáculo para construir nuevos vínculos.

Conserva su bondad a pesar del sufrimiento

Para la psicóloga, esta es la señal más importante. Una persona puede haber atravesado situaciones muy dolorosas y, aun así, mantener la empatía, la amabilidad y el respeto hacia los demás.

La bondad se manifiesta en los pequeños gestos, en la capacidad de escuchar y en el trato hacia quienes nos rodean. Esto no significa justificar las malas acciones, tolerar que alguien nos haga daño o renunciar a poner límites.

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