Ollie, el erizo sin púas rescatado en Reino Unido que parece una “patata”: “No puede volver a la naturaleza, es como si no llevara ropa”

Ollie, el erizo sin púas rescatado en Reino Unido. (Instagram/@pricklesinapicklehedgehogs)

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Un erizo de tierra que perdió todas sus púas fue rescatado en el condado de Devon, al sur de Inglaterra, tras perder toda su defensa natural por una grave infección. Ollie, como lo han bautizado en el hospital de fauna Prickles in a Pickle, se recupera mediante un tratamiento intensivo de baños medicinales y terapia con luz roja mientras se convierte en el icono viral de una campaña para recaudar fondos.

El pequeño mamífero fue encontrado en un estado crítico tras desarrollar tiña, un agresivo hongo muy común en la fauna silvestre que provocó la caída total de sus púas. Sin este escudo protector, un erizo de tierra queda totalmente expuesto ante los depredadores y además es incapaz de regular su temperatura. Hoy, con apenas un kilo de peso, Ollie lleva más de cuatro meses ingresado bajo supervisión constante.

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La situación del animal es compleja. Un erizo adulto sano posee alrededor de 7.000 espinas de entre dos y tres centímetros de longitud. Según indican los cuidadores del refugio en sus redes sociales, Ollie necesita recuperar al menos 5.000 de estas púas antes de poder considerar su reintroducción en el medio natural, un proceso de rehabilitación que se prevé largo y lleno de incertidumbre.

Baños medicinales y luz roja para poder volver al bosque

Para reactivar sus folículos y reparar su piel deshidratada, los especialistas han diseñado un riguroso plan médico. La terapia combina medicación para el dolor, cremas, baños con soluciones antifúngicas y sesiones de fototerapia con luz roja para acelerar la regeneración celular. Todo este despliegue de cuidados busca que el animal no sufra molestias mientras el folículo piloso vuelve a cerrarse y a generar queratina de nuevo.

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Lauren Jennings, veterinaria de Dart Vale Veterinary Group que supervisa el caso, explicó a la cadena británica BBC que la recuperación del animal “ha sido un proceso muy largo”. “Su piel está realmente muy seca, por lo que estamos intentando hidratarla. En realidad, se le están aplicando bastantes tratamientos de spa, además de analgésicos”, destacó la experta.

Por su parte, Judy Thompson, cofundadora del centro Prickles in a Pickle, tiró de humor al describir el aspecto actual del erizo: “Alguien dijo que parece un calcetín enrollado, y también se parece un poco a una patata muy grande”. Sin embargo, Thompson no oculta la cautela respecto al futuro del animal.

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Ollie, el erizo sin púas rescatado en Reino Unido. (Instagram/@pricklesinapicklehedgehogs)

“Siempre tenemos en cuenta su bienestar. Si Ollie empeorara, tendríamos que hablar sobre cuál podría ser el resultado, pero, sin púas, no puede volver a la naturaleza. Sigue siendo fundamentalmente un erizo enfermo, aunque la única dolencia que tiene es que no lleva ropa puesta”, declaró Thompson a la BBC.

El centro de rescate ha compartido la evolución del paciente en su cuenta de Instagram, donde han enseñado al pequeño mamífero disfrutando de sus baños diarios. Aprovechando su popularidad, la entidad ha lanzado la campaña “A Pound A Prickle” (Una libra por púa) con la meta de recaudar 7.000 libras (unos 8.300 euros) —una libra por cada púa que ostenta un ejemplar sano— para costear su rehabilitación y la de más de 1.200 animales que acogen al año.

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“La historia de Ollie sirve para dar visibilidad al resto de sus compañeros. Es una cuestión de concienciación, porque la mayoría de la gente no sabe qué aspecto tiene un erizo sin púas y, por tanto, no sabe cómo ayudar”, concluyó Thompson sobre la labor divulgativa de este curioso paciente.