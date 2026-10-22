La teoría económica que explica qué ocurre con las pensiones cuando hay menos cotizantes a la Seguridad Social que jubilados: crear empleo y subir los salarios puede aliviar la presión

La teoría económica que explica qué ocurre con las pensiones cuando hay menos cotizantes a la Seguridad Social que jubilados. (Montaje Infobae con imágenes de Wikipedia y Canva)

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Actualmente, muchos trabajadores están preocupados por sus pensiones futuras, preguntándose si podrán mantener su nivel de vida cuando llegue el momento de jubilarse. Y es que España se va a enfrentar en las próximas décadas a un gran cambio demográfico, teniendo en cuenta que la generación conocida como baby boom, que está a punto de llegar a la edad de jubilación, es mucho más numerosa que las cohortes que vienen detrás. Un relevo que plantea la pregunta de cómo se pueden financiar las prestaciones de un número cada vez más grande de pensionistas si la población que trabaja y cotiza no aumenta al mismo ritmo.

Una de las teorías económicas que permite entender este fenómeno es el Modelo de Generaciones Solapadas (Overlapping Generations Model, OLG), que estudia cómo se distribuyen los recursos entre personas de distintas generaciones que conviven en una misma economía. Su teórica aplicación al sistema público de pensiones ayuda a explicar por qué el envejecimiento de la población puede aumentar la presión financiera sobre las cuentas públicas y qué factores determinan su capacidad para afrontar ese desafío.

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El Modelo de Generaciones Solapadas fue desarrollado por el economista francés Maurice Allais en su obra Économie et Intérêt, publicada en 1947, y adquirió más relevancia académica con el trabajo de Paul Samuelson, premio Nobel de Economía, que formalizó matemáticamente algunas de sus ideas en 1958. Su planteamiento parte de la realidad de que, en una economía, conviven personas que se encuentran en distintas etapas de su vida y que, por tanto, tienen necesidades e ingresos diferentes.

El envejecimiento pone a prueba el sistema de reparto

Mientras que los jóvenes se incorporan al mercado laboral, los adultos trabajan y cotizan, y los mayores abandonan progresivamente la actividad profesional para vivir de sus pensiones, sus ahorros u otras fuentes de ingresos. Estas generaciones están conectadas económicamente, ya que las decisiones y los recursos de unas influyen en las condiciones de vida de las otras.

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Estudios demuestran que esto sucede debido a que la esperanza de vida aumenta

Una relación que es muy importante en los sistemas públicos de pensiones que funcionan mediante el modelo de reparto, como el de España. Aquí, las cotizaciones sociales de los trabajadores y las empresas financian, sobre todo, las prestaciones que reciben los pensionistas actuales. Es un sistema basado en la solidaridad entre generaciones.

Por eso, la capacidad de financiar las pensiones depende, entre otras cosas, de cuántas personas cotizan, cuánto aportan y cuántos beneficiarios reciben prestaciones. Si la relación entre trabajadores y pensionistas disminuye, el sistema afronta una mayor exigencia financiera, especialmente si los ingresos por cotizaciones no crecen lo suficiente para compensarla.

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El envejecimiento de la población es uno de los principales factores que explican esto. La llegada a la jubilación de la generación boomer, nacida durante la década de mayor natalidad, incrementa el número de personas que pueden empezar a comprar una pensión. Al mismo tiempo, las generaciones posteriores son menos numerosas debido al descenso de la natalidad registrado durante décadas, entre otros motivos.

Además, el aumento de la esperanza de vida puede prolongar el periodo durante el que se percibe una pensión. Y, en consecuencia, el sistema debe atender a un volumen de prestaciones que puede crecer durante años, mientras la evolución de la población activa y del empleo determinará cuánto aumentan sus ingresos.

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Más empleo y mejores salarios para aliviar la presión sobre las pensiones

Aun así, que disminuya el número de trabajadores por pensionista no significa automáticamente que el sistema vaya a quebrar ni que las pensiones tengan que reducirse necesariamente. El resultado también depende de la evolución de los salarios, la productividad, el empleo y las cotizaciones sociales, así como de los recursos que puedan destinarse a financiar las prestaciones.

Dos personas jubiladas caminan por la ciudad de Madrid. (Eduardo Parra / Europa Press)

En este punto entra otra de las aportaciones asociadas a Samuelson, la denominada tasa de interés biológica. En un modelo simplificado de reparto, la rentabilidad implícita del sistema está vinculada al crecimiento de su base de cotización, que depende tanto de la evolución de la población que trabaja como de la productividad y los salarios.

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La idea es que una economía con más trabajadores y salarios crecientes puede generar más ingresos para financiar las pensiones. Pero, si el número de cotizantes aumenta poco o disminuye, el crecimiento de los salarios y de la productividad puede contribuir a compensar esa presión demográfica. Aunque el efecto dependerá de cuánto crezcan los ingresos frente al gasto.

Desde esta perspectiva, el Modelo de Generaciones Solapadas ayuda a comprender por qué las reformas de las pensiones suelen girar en torno a varias palancas económicas. Una de ellas es aumentar el número de cotizantes mediante la creación de empleo y una mayor participación laboral. Otra consiste en mejorar los salarios y la productividad para elevar las bases sobre las que se calculan las cotizaciones.

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También se puede actuar sobre la edad efectiva de jubilación, incentivando que quienes lo deseen prolonguen su vida laboral, o modificar los ingresos y gastos del sistema mediante cambios en las cotizaciones, las prestaciones y las aportaciones procedentes de los presupuestos públicos. Cada alternativa tiene efectos distributivos distintos sobre trabajadores, pensionistas y generaciones futuras.

Al final, la utilidad del modelo está en mostrar que las decisiones sobre pensiones afectan a distintas generaciones y que el equilibrio financiero depende de la relación entre los recursos disponibles y los compromisos adquiridos.