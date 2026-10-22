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Felipe González cumple su promesa y no apoyará a Pedro Sánchez en el 29-N: el expresidente socialista votará en blanco

El exlíder socialista mantiene que no le gusta ni el comportamiento del PSOE ni la ausencia de proyecto de las derechas

El expresidente del Gobierno, Felipe González. (Europa Press)
El expresidente del Gobierno, Felipe González. (Europa Press)
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El expresidente del Gobierno y exlíder del PSOE, Felipe González, no apoyará a su formación el próximo 29 de noviembre y avanza que votará en blanco al no sentirse representado por ninguna formación. La falta de sintonía entre ambos dirigentes ha sido algo evidente durante toda la legislatura. El expresidente entre 1982 y 1996 se ha posicionado como una de las voces más críticas con la gestión del líder del Ejecutivo, especialmente en relación a sus pactos con los partidos independentistas.

Preguntado por su intención de voto en un coloquio empresarial en Málaga, González no ha cambiado de idea y se ha reafirmado con las mismas palabras que ya pronunció a comienzos del año, en un desayuno informativo el pasado febrero. En este sentido, ha sostenido que no le convence ni el comportamiento de este PSOE, ni que la intención de las derechas sea solo “echar a Sánchez”, sin proyecto de país. “Me gustaría, aunque no fuera de mi gusto, ver que hay un proyecto de país alternativo”, ha añadido.

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Han sido muchas las críticas del exlíder socialista al gobierno de Pedro Sánchez: la ley de amnistía, sus acuerdos con EH Bildu o la gestión de los casos de corrupción en el partido. La última ha ido dirigida a la última estrategia electoral de Sánchez, quien pretende recurrir a su mayoría en la Comisión Permanente del Congreso para aprobar una serie de medidas de carácter social, empezando por los decretos de vivienda (agrupados como el decreto Maricarmen).

El error más grave es “no presentar los presupuestos”

“Algunas veces la gente dice ‘eres muy crítico con Pedro Sánchez’, pero no es verdad, digo lo mismo que él decía cuando Rajoy era presidente. Lo que pasa es que yo digo lo mismo y él dice lo contrario”, ha manifestado González.

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El expresidente del Gobierno Felipe González ha reprochado al PSOE la falta total de autocrítica tras las derrotas electorales en Aragóny Extremadura.

En la misma línea, ha indicado que “es una obviedad para todos los españoles” que está descontento con la gestión del PSOE, con “errores” que se están cometiendo, el más grave para él los cuatro años sin presupuestos. González, no obstante, ha insistido en varias ocasiones en que no votaría a otro partido que no fuese el PSOE.

Desde Ferraz no ha habido reacciones hasta el momento, aunque no ocultan el distanciamiento con el exdirigente cuando trascienden este tipo de declaraciones. En ocasiones anteriores le reprocharon que hubiera dejado de ser una referencia del PSOE para convertirse en una referencia del Partido Popular.

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