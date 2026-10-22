Pagar un vado en tu garaje no te permite aparcar delante: “La norma no hace excepción porque seas tú, tus amigos o tus colegas”

Un vehículo gris permanece estacionado frente al portón de un garaje señalizado con una placa de vado permanente. (Imagen Ilustrativa Infobae/IA)

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Pagar la tasa anual de un vado permanente en España no te da permiso para aparcar tu coche frente a tu propio garaje, por mucho que tengamos en mente que, como es mío, puedo hacer lo que quiera. Es un hecho que carece de respaldo legal, según explica el abogado Xavi Abat, conocido en redes sociales como “el abogado de TikTok”. El letrado aclara que, aunque el titular pague el tributo municipal correspondiente, el tramo de acera y calzada que delimita el vado sigue siendo dominio público y no se transforma en una plaza de aparcamiento privada.

El Reglamento General de Circulación (RGC), aprobado por el Real Decreto 1428/2003, regula de forma expresa esta situación. Su artículo 94.2.f prohíbe estacionar “delante de los vados señalizados correctamente”, sin establecer ninguna excepción para el propietario de la licencia, sus familiares o allegados. Abat remarca este punto en sus declaraciones: la norma “no hace excepción para que seas tú, para tus amigos o tus colegas”.

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El vado otorga un derecho de paso, no una reserva de aparcamiento

La confusión más habitual surge en torno al término “permanente”, que figura en la señalización del vado. Según explica el abogado, esa palabra indica que la restricción rige las 24 horas del día, no que el espacio haya sido adquirido de manera indefinida por el titular. La vigencia de la licencia y sus posibles renovaciones dependen de la ordenanza de cada ayuntamiento, y el pago de la tasa anual no equivale automáticamente a la renovación del permiso.

Una placa de vado permanente delante de una entrada de garaje. (Flickr)

Esta interpretación coincide con la jurisprudencia consultada. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resolvió en una sentencia de 2006 que “la titularidad de un vado de estacionamiento prohibido concede el derecho a evitar que se aparque en la puerta del garaje”, pero no implica que el titular pueda “regular y ordenar indirectamente el tráfico de vehículos en el municipio”. El mismo fallo añadió que debe prevalecer “el interés general” frente al “interés privado de acceso” cuando existe escasez de plazas en la vía pública.

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En la misma línea, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estableció en 2002 que la prohibición de parada y estacionamiento frente a un vado “afecta incluso al titular o a los cotitulares de la licencia”, puesto que el espacio está destinado a garantizar la circulación o el servicio de acceso, no a convertirse en una reserva personal.

La infracción se considera grave y puede implicar la retirada del vehículo

El artículo 91.2.c del mismo reglamento clasifica como estacionamiento que obstaculiza gravemente la circulación aquel que impide el paso de entrada o salida de vehículos, personas o animales en un vado correctamente señalizado. Esta calificación convierte la infracción en grave, con una sanción de 200 euros, que se reduce a 100 euros si se abona dentro del plazo de pago anticipado que fije cada municipio.

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Abat advirtió además que la denuncia puede provenir de cualquier vecino, incluso si el infractor estaciona frente a su propia vivienda. “Puede pasar que un vecino lo denuncie y la policía te sancione, aunque sea delante de tu propia casa”, señaló el letrado. A la multa económica se suma la posibilidad de que la grúa municipal retire el vehículo, con el consiguiente cobro de los gastos de traslado y depósito.

Una placa de vado permanente delante de una entrada de garaje. (Pixabay)

El reglamento distingue entre parada y estacionamiento: detener el coche por menos de dos minutos sin abandonar el vehículo no constituye infracción, según precisó la Dirección General de Tráfico (DGT) en su cuenta de la red social X, citada por medios especializados. Sin embargo, si esa parada impide la entrada o salida de otro vehículo, se aplica la misma sanción grave prevista para el estacionamiento.

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Algunos municipios permiten una reserva adicional de pago

El propio artículo 93 del RGC establece que ninguna ordenanza municipal puede “oponerse, alterar, desvirtuar o inducir a confusión” con lo dispuesto en el reglamento estatal, lo que limita el margen de maniobra de los ayuntamientos para crear excepciones locales a favor de los titulares de vados.

No obstante, algunos municipios han introducido una figura adicional conocida como “reserva de estacionamiento para el titular”, que sí permite aparcar frente al propio garaje mediante el pago de una tasa anual adicional a la del vado. En estos casos, la señalización cambia: en lugar del bordillo amarillo que indica prohibición general, se emplea un marcado de color verde o azul para identificar la zona de uso exclusivo. Esta alternativa no está disponible en todas las localidades y queda sujeta a la potestad discrecional de cada ayuntamiento sobre el dominio público.

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