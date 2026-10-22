Adiós a pintalabios, coloretes y maquillajes nocivos para la salud: Europa acelera la retirada de cosméticos con sustancias cancerígenas

Una mujer aplicándose un lápiz de labios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los cosméticos que contengan determinadas sustancias cancerígenas o perjudiciales para la salud tendrán menos tiempo para desaparecer del mercado europeo. El Parlamento Europeo ha respaldado este jueves una reforma normativa que acorta los plazos de retirada de estos productos y modifica las obligaciones de las empresas sobre el etiquetado de productos químicos y la fabricación de fertilizantes. El acuerdo, pactado previamente con los gobiernos de la Unión Europea, necesita el visto bueno formal del Consejo para completar su tramitación.

La votación ha contado con 477 votos a favor, 59 en contra y 41 abstenciones. La principal novedad afecta al calendario que deberán cumplir los fabricantes cuando determinados cosméticos queden prohibidos por contener sustancias clasificadas como cancerígenas, capaces de provocar alteraciones genéticas o perjudiciales para la reproducción. La reforma reduce de 12 a seis meses el plazo para dejar de comercializarlos y establece otros seis meses para completar su retirada, frente a los 24 meses que había propuesto inicialmente la Comisión Europea para esta segunda fase.

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El objetivo es acelerar la desaparición de productos que puedan representar un riesgo para la salud, aunque el nuevo marco también incorpora periodos de adaptación. Las empresas que quieran seguir utilizando alguna de estas sustancias podrán solicitar una excepción durante los tres meses posteriores a su nueva clasificación. La autorización, si se concede, determinará las condiciones de uso y los plazos aplicables para su posible eliminación.

Productos cosméticos en el expositor de una perfumería. (Adobe Stock)

Reducción de los márgenes

Cuando una solicitud de excepción sea rechazada por motivos de seguridad, las compañías dispondrán de tres meses para dejar de comercializar los cosméticos afectados y de nueve meses para completar su retirada. La normativa contempla plazos más amplios en determinados casos en los que la denegación esté relacionada con la existencia de alternativas adecuadas. De este modo, el calendario dependerá de las circunstancias de cada sustancia y de la resolución adoptada.

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Durante la negociación, los eurodiputados han rechazado la propuesta de la Comisión Europea de excluir de estas restricciones a las sustancias consideradas peligrosas por exposición oral o inhalación. Además, han recuperado la obligación de notificar a Bruselas los cosméticos que contengan nanomateriales antes de su introducción en el mercado, aunque la reforma elimina la antelación de seis meses que exige actualmente la normativa.

Estos cambios forman parte de una revisión más amplia de las reglas comunitarias sobre sustancias químicas y también buscan reducir cargas administrativas para las empresas. La aplicación de las nuevas disposiciones dependerá de la entrada en vigor definitiva de la reforma y de los plazos establecidos para cada obligación.

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Las etiquetas digitales ganan protagonismo

La reforma no se limita a los cosméticos. Otro de sus ejes es la flexibilización de las normas de etiquetado de productos químicos, con un mayor uso de herramientas digitales para facilitar el acceso a la información y reducir los costes de cumplimiento de las compañías. Según explica el Parlamento Europeo, los cambios pretenden “reducir costes y complejidad”, sin renunciar a la protección de los consumidores.

Entre las medidas aprobadas figura la posibilidad de incluir determinados datos exclusivamente en formato digital cuando se trate de envases interiores pequeños cuyas dimensiones o características dificulten incorporar toda la información de manera física.

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La Policía interviene más de 2.700 medicamentos y cosméticos con sustancias cancerígenas en Madrid.

La flexibilidad estará sujeta a condiciones: los pictogramas de peligro deberán permanecer visibles y los datos completos tendrán que estar disponibles en el embalaje exterior.

El acuerdo también fija un plazo de 15 meses para actualizar las etiquetas cuando una nueva evaluación determine que una sustancia presenta riesgos superiores a los identificados inicialmente. Por su parte, las disposiciones revisadas sobre el formato de las etiquetas, la publicidad y las ventas a distancia empezarán a aplicarse 18 meses después de la entrada en vigor de la reforma.

Cambios también para los fertilizantes

El tercer ámbito afectado es el de los fertilizantes, cuya normativa se simplifica para facilitar la actividad de los productores y agricultores europeos. La reforma pretende reducir determinados trámites administrativos, aunque mantiene obligaciones de registro más estrictas para algunas sustancias consideradas especialmente nocivas.

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La intención es compatibilizar una menor carga burocrática con las garantías de seguridad para la salud y el medio ambiente. En este sentido, las medidas sobre fertilizantes se integran en el mismo paquete legislativo que los cambios en cosméticos y etiquetado químico, con el propósito de adaptar las exigencias regulatorias a las necesidades de las empresas sin rebajar las protecciones esenciales.

Con el respaldo de la Eurocámara, el acuerdo entra en la fase final de su tramitación institucional. Su aprobación formal por el Consejo será necesaria antes de completar el proceso legislativo y avanzar hacia la aplicación de las nuevas reglas.

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