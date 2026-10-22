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Raúl Cárdaba, frutero: “Para encontrar una pera que esté buena, fíjate en las que son más largas que anchas porque suelen ser más dulces”

Además, el frutero explica qué es ese pequeño trozo de cera que encontramos a veces en los tallos de esta fruta

El truco de un frutero para encontrar la mejor pera en el mercado (Montaje Infobae)
El truco de un frutero para encontrar la mejor pera en el mercado (Montaje Infobae)
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La pera Blanquilla, también llamada pera de agua, es una de las frutas más consumidas en nuestro país. Famosa por su pulpa blanca, fina y sin gránulos, es una pera jugosa, dulce y muy aromática, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan una fruta accesible, refrescante y deliciosa. Además, su intenso aroma la distingue de otras variedades de peras, haciéndola única y tremendamente especial.

A pesar de la larga lista de ventajas, también nutricionales, lo cierto es que es una fruta con la que acertar no siempre es fácil. Peras aún inmaduras que se quedan duras e insípidas, otras demasiado maduras y de textura blanda, algunas sin suficiente sabor...

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Para escoger esta fruta adecuadamente, escuchamos los consejos de Raúl Cárdaba, conocido en TikTok como Frutero TikTokero. El experto nos avisa de que, antes de lanzarnos a apretar cada pieza con los dedos, el gesto más común en cualquier frutería, conviene primero observarlas. Incluso a simple vista podemos distinguir las frutas más sabrosas de aquellas con un sabor decepcionante. “Hay algunas un poquito más largas y otras un poquito más anchas. Las largas suelen ser mejores, un poquito más dulces”, explicaba Cárdaba en su video de TikTok.

Estas son las frutas que se pueden conseguir durante el otoño en España

La recomendación se basa en el aspecto de la fruta: algunas peras tienen una base redondeada que se estrecha de forma gradual hacia el rabo, mientras que otras presentan una silueta más corta, redonda y compacta. Mirar esa diferencia de proporciones permite hacer una primera selección sin necesidad de presionar todas las piezas del puesto.

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Qué es el lacre, la cera que aparece en el rabo de la fruta

El segundo criterio que el frutero menciona tiene que ver con un detalle que muchos pasan por alto: un pequeño trozo de cera roja ubicado en el rabo de la pera. “Se llama lacre y se utiliza básicamente, en términos generales, para que esta esté más buena”, señaló el frutero en TikTok.

El lacre es el mismo tipo de cera roja que se empleaba antiguamente para sellar sobres de cartas. Su particularidad es que resulta inerte e inocuo, lo que permite usarlo en el sector agrícola sin alterar la calidad del fruto fresco.

Un cuenco con peras (Freepik)
Un cuenco con peras (Freepik)

En la práctica, este material hace mucho más que solo decorar, ya que reduce la deshidratación y la transpiración de la fruta y evita la entrada de posibles patógenos a través de la herida del corte del tallo. De ese modo, otorga mayor resistencia a la pera durante su distribución desde el productor hasta los hogares.

Una fruta compuesta mayoritariamente por agua

Más allá de los trucos para elegirla en el puesto, la pera destaca por su composición nutricional. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), entre el 84% y el 86% de su peso corresponde a agua, lo que la convierte en una fruta altamente hidratante.

A esa propiedad se suma un aporte calórico bajo: 100 gramos de pera equivalen a unas 57 kcal, según los datos de la institución. Esa combinación la vuelve una opción habitual para quienes buscan una alimentación ligera sin renunciar al sabor dulce.

El consumo regular de esta fruta también se vincula con la salud digestiva. Su elevado contenido en fibra, concentrado sobre todo en la piel, favorece el tránsito intestinal y contribuye a prevenir el estreñimiento. Dentro de esa fibra aparece la pectina, de tipo soluble, que funciona como prebiótico y nutre la microbiota intestinal.

La pera, además, presenta un índice glucémico bajo pese a contener azúcares naturales. Esa característica evita picos bruscos de glucosa en sangre y la convierte en una fruta adecuada para personas con diabetes o para quienes buscan controlar sus niveles de azúcar de forma natural.

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