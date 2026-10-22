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El pozo geotérmico más profundo de España alcanza los 3.000 metros en Tenerife y encuentra agua en un estado inédito

En Vilaflor, un consorcio público-privado ha detectado indicios de una bolsa hidrotermal con potencial para generar electricidad en Canarias

Vilaflor, en Tenerife. (Turismo de Vilaflor)
Vilaflor, en Tenerife. (Turismo de Vilaflor)
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En Vilaflor, Tenerife, un consorcio público-privado ha detectado indicios de una bolsa hidrotermal con potencial para generar electricidad en Canarias. El pozo de este proyecto de geotermia, perforado en la ladera del Teide, ha alcanzado un récord en España de 3.000 metros de profundidad y ha encontrado agua en un estado inédito: líquida a pesar de encontrarse a más de 100°C, según la información revelada por el Ministerio para la Transición Ecológica. El hallazgo convierte a esta perforación en el sondeo geotérmico más profundo realizado en España desde la década de los 70 y podría abrir nuevas posibilidades para la producción de energía geotérmica en el país.

La perforación se ha realizado en el municipio de Vilaflor, en el sur de Tenerife, a unos 1.400 metros de altitud. El pozo ha superado los 2.700 metros del sondeo realizado anteriormente en Lanzarote, hasta ahora la referencia más profunda del archipiélago en este tipo de exploración. La ejecución ha estado a cargo de Energía Geotérmica de Tenerife (EGT), una agrupación público-privada integrada por el Cabildo de Tenerife, a través del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan); la empresa canaria DISA y la firma islandesa Reykjavík Geothermal, que aporta su experiencia en geotermia de alta entalpía.

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El proyecto recibió 14,5 millones de euros del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) a través del programa VIAGEO, financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la iniciativa europea Next Generation EU. Esa cifra forma parte de un paquete mayor de 43,2 millones de euros destinado a este sondeo en particular, dentro de una inversión total que supera los 100 millones de euros repartidos entre nueve proyectos de exploración geotérmica profunda en Tenerife, La Palma y Gran Canaria.

Durante el avance de la perforación, los equipos técnicos detectaron fracturas de elevada presión junto a las temperaturas superiores a 100°C, indicios que apuntan a la existencia de una bolsa hidrotermal en el subsuelo. Cerca del 80% de la electricidad que consume Canarias procede de combustibles fósiles y las redes eléctricas del archipiélago no están conectadas con la península, lo que incrementa el interés en diversificar las fuentes de suministro energético local. El propio Ministerio ha destacado que este sondeo es el más avanzado de los nueve proyectos beneficiarios del programa VIAGEO.

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Mientras los municipios con centrales nucleares reciben fondos por su impacto, la mayor parte de la energía renovable se genera en zonas rurales que no reciben compensación.

La capacidad productiva del yacimiento aún debe comprobarse

Pese a los indicios favorables, todavía se desconoce la temperatura exacta del agua localizada y la dimensión real de la bolsa de fluidos. La capacidad del yacimiento para producir electricidad dependerá de si el vapor generado reúne la temperatura, presión y permeabilidad necesarias para mover una turbina, parámetros que, según el Ministerio, se determinarán en los próximos meses mediante una prueba de producción.

El consorcio EGT prevé realizar un segundo sondeo con una inclinación distinta en la misma parcela y un tercero en otra ubicación de Vilaflor, con el objetivo de precisar el alcance del recurso. La culminación de este estudio está prevista para 2027. Los resultados obtenidos en Tenerife han sido además determinantes para que el Gobierno de Canarias agilice los trámites de los sondeos geotérmicos previstos en La Palma, donde se replicaría el modelo exploratorio aplicado en Vilaflor.

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