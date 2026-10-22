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Muere en Francia la primera persona infectada por el virus Shamonda: cómo se contagia y cuál es el riesgo de transmisión

Se trata del primer caso de infección registrado en un ser humano

Imagen de archivo de una ambulancia en Montpellier, Francia durante la pandemia de coronavirus (EFE/EPA/HORCAJUELO)
Imagen de archivo de una ambulancia en Montpellier, Francia durante la pandemia de coronavirus (EFE/EPA/HORCAJUELO)
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Las autoridades francesas han confirmado la muerte de la primera persona contagiada por el virus Shamonda (SHAV), un paciente inmunodeprimido que había sido hospitalizado en Lyon con síntomas graves. Los ministerios de Sanidad y Agricultura del país han calificado el caso de “excepcional” al tratarse del primero registrado en humanos hasta el momento.

El patógeno afecta principalmente al ganado y nunca había dado el salto a humanos, “a pesar de varias décadas de circulación del virus Shamonda en África y Asia”. El paciente, que presentaba un cuadro clínico grave, falleció a principios de octubre, según ha comunicado el Gobierno. “Dada la información disponible sobre el virus, hasta el momento no se ha identificado ningún riesgo sanitario para la población en general”, han señalado.

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El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) está en contacto con las autoridades francesas y demás socios europeos para investigar las posibles implicaciones para la salud pública de este primer caso de infección que, históricamente, solo había afectado a animales.

El fallecido recibía tratamiento por una enfermedad grave “que lo hacía más susceptible a la infección y a las complicaciones que la población general”. Se están llevando a cabo investigaciones para determinar si el virus causó o contribuyó a su muerte y cómo se produjo el contagio", ha relatado el ECDC.

¿Existe el virus Shamonda en España?

El virus Shamonda fue detectado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960 y, hasta 2026, se había notificado de forma esporádica en distintas regiones de África occidental, oriental y meridional, así como en Japón.

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En verano de este mismo año, el virus Shamonda llegaba a las granjas europeas. Aunque el patógeno se identificó a finales de julio, los animales ya empezaron a mostrar síntomas en junio. Desde entonces, se ha detectado en animales de granja en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y Suiza, así como en Jersey. El virus SHAV ya se había detectado anteriormente en animales de países fuera de Europa.

En España, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirmó su detección en el ganado bovino de siete explotaciones de Córdoba y Toledo. La sintomatología fue similar a la que ya había sido reportada previamente en otro países: fiebre, diarrea y disminución de la producción láctea.

Imagen de archivo de tres vacas en una explotación ganadera. (Magnific)
Imagen de archivo de tres vacas en una explotación ganadera. (Magnific)

Qué es el virus Shamonda y cuál es el riesgo de contagio

El virus Shamonda suele transmitirse entre animales por las picaduras de mosquitos del género Culicoides infectados con el patógeno, aunque aún se desconoce la especie exacta implicada en la propagación de este caso.

En Europa, los mosquitos picadores suelen estar más activos de primavera a otoño, con patrones estacionales que varían según la especie, la ubicación y las condiciones climáticas. Sin embargo, debido al descenso de las temperaturas, dicha actividad de la mayoría de las especies de mosquitos picadores está disminuyendo en el continente.

Las autoridades sanitarias han descartado que exista un riesgo de contagio general, aunque el ECDC sigue trabajando con la Unión Europea para fortalecer la capacidad de realización de pruebas y ofrecer apoyo adicional a los Estados miembros para identificar cualquier otro posible caso potencial.

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