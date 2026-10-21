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Las personas que leen el final del libro primero en realidad quieren disfrutar la historia mucho más, según un estudio

Al eliminar la intriga del desenlace, la mente del lector se enfoca en apreciar los matices de la narrativa y la evolución de los personajes

Una mujer leyendo un libro (Magnific)
Una mujer leyendo un libro (Magnific)
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¿Eres de las personas que no puede resistir la tentación de leer la última página de un libro nada más empezarlo, o de las que huyen a toda prisa en cuanto perciben un posible spoiler? Ir directamente al desenlace siempre ha arrastrado una fama pésima, catalogándose casi como un delito contra la literatura. Sin embargo, la ciencia ha desmontado este mito: quienes se adelantan al final no buscan arruinar el relato, sino experimentar un placer mucho más profundo al leerlo.

Esta conclusión procede de la investigación “Los spoilers no arruinan las historias”, publicada en la revista especializada Psychological Science. El estudio, elaborado por los psicólogos Jonathan D. Leavitt y Nicholas J. S. Christenfeld, de la Universidad de California en San Diego, examinó a través de tres experimentos independientes la respuesta de más de 800 lectores al conocer el desenlace de una trama antes de empezarla.

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Para ello, los participantes abordaron relatos breves pertenecientes a géneros tan diversos como la narrativa con giro irónico, la intriga policíaca y la ficción literaria, con obras firmadas por grandes maestros de la literatura como Antón Chéjov, Agatha Christie, Roald Dahl o John Updike.

Una persona yace en la cama, cubierto por un edredón blanco, leyendo un libro abierto bajo la luz cálida de una lámpara de noche sobre la mesita.
Una persona leyendo un libro en la cama por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras un grupo leyó los relatos en su versión original, otro recibió un breve párrafo introductorio que destripaba el desenlace. Contra todo pronóstico, los textos con el final anticipado obtuvieron calificaciones de disfrute sensiblemente más altas. Este resultado se mantuvo incluso en los cuentos de misterio e intriga, donde cabría esperar que la sorpresa fuera el ingrediente fundamental.

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Menos incertidumbre, más atención a los detalles

¿A qué se debe este fenómeno? La psicología lo explica mediante el concepto de fluidez de procesamiento. Cuando una persona aborda una historia sin saber qué ocurrirá, su mente invierte una cantidad considerable de energía mental en interpretar las intenciones de los personajes, descifrar pistas y formular hipótesis sobre el futuro. En cambio, cuando el misterio se resuelve de antemano, la incertidumbre desaparece y el lector puede relajar esa vigilancia activa para concentrar su atención en los matices, el estilo narrativo y la destreza del autor.

Primer plano de las manos de una persona sosteniendo un libro abierto de tapa dura bordó, sentada en un sillón, con el rostro parcialmente visible al fondo.
Un hombre leyendo un libro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocer el destino final no destruye la tensión; en muchos casos, la transforma. Saber de antemano qué le depara el futuro a un personaje crea una distancia dramática similar a la de las grandes tragedias clásicas, permitiendo al lector saborear la ironía y anticipar los acontecimientos con una calidez distinta. Además, las mediciones realizadas a lo largo de la lectura revelaron que quienes conocían el desenlace disfrutaban más de la obra durante todo el trayecto, y no solo en el momento de cerrarla.

Así que, si eres de las personas que hojea disimuladamente las últimas páginas de una novela antes de adquirirla en la librería, puedes perder el reparo y dejar atrás la culpa de inmediato. La evidencia científica confirma que no estás arruinando en absoluto la magia de la literatura ni faltando al respeto a la obra, sino que estás preparando de forma inteligente a tu cerebro para procesar mejor la historia, apreciar sus detalles más sutiles y disfrutar del viaje narrativo en toda su plenitud.

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