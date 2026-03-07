Radiografía de la lectura en España: las mujeres leen mucho más que los hombres y el 31% prefiere los formatos digitales

Más del 65% de la población española lee como forma de ocio. (EFE/ Mario Guzmán)

El 7 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Lectura para tratar de concienciar y animar a todo el mundo a añadir el hábito en su día a día. La celebración también se utiliza como lucha, como recordatorio que aún hay 700 millones de personas analfabetas en todo el mundo, que no pueden hacer nada con un libro. En España, la lectura se consolida como una de las actividades de ocio favoritas, según los últimos datos oficiales difundidos por el Ministerio de Cultura.

Por primera vez, más del 65 % de la población española lee libros en su tiempo libre, lo que marca un hito en los hábitos culturales del país. Desde 2017, el porcentaje de lectores por ocio ha aumentado casi seis puntos, mientras que los lectores frecuentes, aquellos que leen al menos una vez por semana, superan el 50 %. El Ministerio de Cultura subraya que este progreso no solo responde a factores individuales, sino también a políticas públicas y al esfuerzo colectivo para hacer de la lectura una experiencia accesible y compartida.

El perfil de lector en España es diverso, pero se dibuja un tipo predominante: mujer joven, con estudios universitarios y residente en entorno urbano. Sin embargo, el fenómeno lector se expande a todos los grupos sociales y de edad, incluyendo a quienes tradicionalmente mostraban menor vinculación con el libro. El desafío ahora es afianzar estos avances y reducir las brechas que aún existen entre comunidades autónomas, edades y géneros.

Quiénes leen en España y cómo evolucionan los perfiles lectores

En la actualidad, el 65,5 % de la población lee libros en su tiempo libre, un dato que rompe mitos sobre el desinterés por la lectura, especialmente entre los jóvenes. El 75,3 % de las personas entre 14 y 24 años son lectores habituales, cifra que consolida a este grupo como el más lector del país. También crecen los lectores mayores de 65 años: desde 2017, el hábito ha aumentado más de 10 puntos en esta franja, reflejando el efecto de la mejora educativa en generaciones recientes.

La brecha de género se mantiene y favorece a las mujeres. El 72,3 % de ellas lee por ocio, frente al 59,8 % de los hombres. Por nivel de estudios, la proporción de lectores asciende al 84,4 % entre quienes tienen estudios universitarios, pero destaca el aumento entre quienes solo cursaron primaria o secundaria. Por territorios, Madrid, País Vasco, Cataluña y Navarra superan la media nacional, mientras que Extremadura y Canarias muestran aún cifras más bajas, aunque en ascenso.

El principal obstáculo sigue siendo la falta de tiempo: más del 40 % de quienes no leen o lo hacen ocasionalmente mencionan este motivo. Otros factores incluyen la preferencia por otros entretenimientos o el cansancio tras el uso intensivo de pantallas.

Las nuevas tendencias de lectura

La forma de leer también está cambiando. Según los datos del ministerio, el 31,7 % de la población utiliza formatos digitales, sobre todo móviles y ordenadores, lo que marca el regreso del crecimiento tras años de estancamiento. El formato híbrido, papel y digital, gana terreno, adaptándose a las necesidades y rutinas de los lectores. Junto a esto, los audiolibros alcanzan ya al 9 % de la población, especialmente entre menores de 45 años, y se han convertido en la puerta de entrada para nuevos públicos.

El 31'7 % lee en formato digital. (Freepik)

En cuanto a la compra de libros, el 54,1 % de los españoles adquirió al menos uno en 2025, con un crecimiento de casi siete puntos desde 2017. La librería tradicional sigue siendo el canal preferido, seguida de internet y las cadenas de librerías, lo que refuerza su papel como espacio cultural y de recomendación. Las bibliotecas también ganan protagonismo: casi un 30 % de la población ha acudido a alguna en el último año y su valoración media supera el 8 sobre 10.

La lectura infantil y juvenil mantiene altos niveles: el 82,5 % de los niños de 6 a 9 años lee en su tiempo libre y el 78 % de los hogares con menores de 6 años fomentan la lectura compartida. En el transporte público, el 27,8 % de los lectores aprovecha el trayecto para leer, sobre todo en el Metro de Madrid.

Madrid como referente y los retos para el futuro

La Comunidad de Madrid lidera el ranking nacional de lectores: el 76,8 % de los madrileños lee libros, y entre los jóvenes la cifra sube al 85,8 %. El 37 % de la población madrileña recurre al formato digital, muy por encima de la media nacional, y los usuarios de audiolibros se han triplicado en los últimos cuatro años. La región ha desarrollado planes estratégicos para fomentar la lectura, reducir la brecha digital y preservar el patrimonio bibliográfico.

La librería Miguel de Miranda, una de las más bonitas de Madrid. (Librería Miguel de Miranda)

Aunque persisten diferencias entre comunidades y grupos sociales, el avance en los hábitos lectores es generalizado y sostenido, según confirman los datos del Ministerio de Cultura. El principal reto para el futuro es consolidar estos avances y atraer a quienes todavía no han incorporado la lectura como hábito, asegurando que el acceso al libro y a la cultura escrita forme parte de la vida de todos los españoles para que al siguiente 7 de marzo los datos solo sigan creciendo.