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Haakon VIII de Noruega afronta una noche clave como rey con el apoyo de Sonia e Ingrid Alexandra y la ausencia de Mette-Marit

El monarca debutará como anfitrión de la tradicional cena con el Parlamento este jueves, en una nueva etapa para la familia real tras la muerte de Harald V

Haakon de Noruega en el Salón de Estado del Palacio Real. (Christine Olsson/TT News Agency/vía REUTERS)
Haakon de Noruega en el Salón de Estado del Palacio Real. (Christine Olsson/TT News Agency/vía REUTERS)
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La agenda de Haakon VIII de Noruega continúa tomando forma tras su llegada al trono el pasado 28 de agosto. El monarca tiene por delante una de las citas más arraigadas en las relaciones entre la Corona y las instituciones del país: la tradicional cena con los representantes del Storting, el Parlamento noruego. La velada tendrá lugar este jueves, 22 de octubre, en el Palacio Real de Oslo y será la primera vez que el soberano ejerza como anfitrión de este encuentro desde que sucedió a su padre, Harald V.

En una noche de especial significado para la institución, Haakon estará acompañado por dos de las mujeres más importantes de su vida: su madre, la reina Sonia, y su hija, la princesa heredera Ingrid Alexandra. La ausencia de Mette-Marit, que continúa centrada en su recuperación médica, marcará también una convocatoria en la que el nuevo rey seguirá dando forma a su papel al frente de la familia real.

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La cena parlamentaria es mucho más que un compromiso de etiqueta en el calendario de la Casa Real noruega. Se trata de una cita que simboliza la relación entre la monarquía y los representantes elegidos por los ciudadanos, y que se ha mantenido a lo largo de distintas generaciones. Fue durante el reinado de Haakon VII cuando esta tradición quedó establecida en 1906, convirtiéndose en uno de los encuentros institucionales más reconocibles del otoño noruego.

El rey Haakon de Noruega observa tras asistir a un servicio conmemorativo en honor al difunto rey Harald. (REUTERS/Claudia Greco)
El rey Haakon de Noruega observa tras asistir a un servicio conmemorativo en honor al difunto rey Harald. (REUTERS/Claudia Greco)

Hasta ahora, Harald V y Sonia habían ejercido como anfitriones de esta velada, que reúne a los representantes de la Cámara en un ambiente solemne. Tras el fallecimiento del anterior soberano, el pasado 28 de agosto, la responsabilidad recae ahora sobre su hijo, que continúa familiarizándose con las obligaciones propias de su nuevo cargo.

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No será, en cualquier caso, su primer encuentro de relevancia con los parlamentarios desde el cambio en la jefatura del Estado. El pasado 2 de octubre, Haakon presidió la apertura solemne de la 171.ª sesión del Storting, acompañado por Ingrid Alexandra. La princesa heredera volverá a estar junto a su padre en esta cena, en la que su presencia adquiere especial relevancia como futura reina.

Sonia e Ingrid Alexandra, junto al soberano

La participación de Sonia de Noruega también refleja el papel que la madre del monarca continúa desempeñando en la institución. Aunque su posición ha cambiado con la llegada de Haakon al trono, la reina sigue formando parte de algunos de los principales compromisos de la familia real y acompañará a su hijo en esta primera cena parlamentaria como soberano.

El rey Harald junto a su hija Ingrid Alejandra. (NTB/Lise Aserud via REUTERS)
El rey Harald junto a su hija Ingrid Alejandra. (NTB/Lise Aserud via REUTERS)

Su agenda, además, mantiene varias citas destacadas en las próximas semanas. Entre ellas figura un viaje a España previsto para finales de octubre. El día 29, Sonia inaugurará la exposición Munch-Picasso en el Museo Picasso de Málaga y, al día siguiente, visitará el Colegio Noruego de Arroyo de la Miel, en Benalmádena.

Ingrid Alexandra, por su parte, continúa ganando presencia en los actos institucionales junto a su padre. Su participación en la apertura parlamentaria y en esta cena contribuye a familiarizarla con las responsabilidades que asumirá en el futuro, aunque su agenda oficial sigue siendo más limitada que la del rey y la de Sonia.

Mette-Marit continúa centrada en su recuperación

La gran ausente será Mette-Marit, que permanece alejada de los compromisos públicos mientras avanza en su recuperación tras el trasplante de pulmón al que se sometió en junio. Su situación médica mantiene en pausa su agenda oficial, por lo que buena parte de las obligaciones de representación recaen actualmente sobre Haakon y Sonia.

La princesa Mette-Marit de Noruega en una imagen de archivo. (Europa Press)
La princesa Mette-Marit de Noruega en una imagen de archivo. (Europa Press)

La reina reapareció el pasado 16 de octubre a través de una publicación de la Casa Real noruega relacionada con la reapertura de una exposición. En ella habló de una de sus aficiones, el tejido, y de la tranquilidad que encuentra al dedicar tiempo a esta actividad. “Cuando me siento ante el telar, muchas cosas se calman”, explicó, describiéndolo como un refugio en el que el tiempo transcurre de otra manera.

Mientras tanto, su hijo menor, Sverre Magnus, continúa con sus estudios universitarios en Portugal. La familia afronta así una etapa de cambios, marcada por la sucesión de Harald V y la reorganización de las responsabilidades oficiales. La cena de este jueves será una nueva ocasión para ver cómo Haakon VIII comienza a imprimir su sello al reinado, acompañado por Sonia e Ingrid Alexandra y con Mette-Marit todavía centrada en su recuperación.

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