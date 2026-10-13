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El rey Haakon, al borde del llanto al recordar a su padre, el rey Harald, un mes y medio después de su muerte: “Echo de menos poder hablar con él”

El monarca Noruego ha comenzado su primera gira oficial por territorio nacional con su nuevo cargo

El rey Haakon, en su visita a Narvik (Grosby)
El rey Haakon, en su visita a Narvik (Grosby)
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El rey Haakon VIII de Noruega ha estado a punto de romper a llorar este martes 13 de octubre al recordar a su padre, el fallecido rey Harald V, durante su primera gira oficial como monarca. “Echo de menos poder hablar con él cuando tengo algo que me alegra. O cuando estoy triste”, confesó el soberano, visiblemente emocionado, en declaraciones recogidas por el diario noruego VG.

La visita a la ciudad de Narvik, en el condado de Nordland, marcó el regreso de Haakon VIII a la agenda institucional tras el fin del luto oficial por la muerte de su padre, decretado el pasado viernes 9 de octubre. El rey Harald V falleció el 28 de agosto de 2026 a los 89 años, y desde entonces los miembros de la Casa Real noruega solo habían cumplido compromisos estrictamente protocolares dentro del Palacio.

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Durante su llegada a Narvik, Haakon VIII se mostró conmovido por el recibimiento de los vecinos de la ciudad, que meses atrás había sido escenario de múltiples muestras de duelo popular. “Es un poco extraño y, a la vez, agradable estar aquí hoy y saber que hace apenas unas semanas la gente depositó flores en este lugar para recordar a mi padre, el rey Harald”, señaló el monarca ante los asistentes congregados en la plaza central de la ciudad.

El féretro del rey Harald V recorre Oslo, acompañado por la familia real.

Las palabras del rey Haakon

El soberano extendió su gratitud en nombre de toda la familia real de Noruega: “Quisiera expresarles nuestro más sincero agradecimiento a todos ustedes, de parte de nuestra familia, por compartir con nosotros el dolor y la pérdida. Cuando somos muchos los que compartimos el dolor, se hace un poco más fácil de sobrellevar”. La frase sintetiza el tono que el rey mantuvo a lo largo de toda su discurso público, centrado en el reconocimiento al pueblo noruego por su acompañamiento durante el duelo.

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La gira por Narvik incluyó, además del encuentro multitudinario en la plaza del ayuntamiento, una visita al pequeño poblado de Bjerkvik, donde el rey tomó un café con Magne Øymo, superviviente del bombardeo británico de 1940. El itinerario contempló también un recorrido por el Narviksenter y el Museo de Guerra de la ciudad, una ofrenda floral en el monumento a la libertad Trinigon y un encuentro con veteranos militares. Tras su paso por Narvik, el monarca continuó viaje hacia la región de Finnmark, en el extremo norte del país, donde está previsto que visite a soldados de las nuevas unidades de la Brigada de Finnmark.

El rey Haakon, en su visita a Narvik (Casa Real)
El rey Haakon, en su visita a Narvik (Casa Real)

Haakon de Noruega como rey

El regreso de Haakon VIII a la vida pública no es un hecho aislado dentro de la Casa Real noruega. La reina Sonia reanudó el lunes 12 de octubre su propia agenda con una visita a los Archivos Nacionales de Noruega, donde se conservarán para la posteridad algunos de los dibujos y mensajes que los ciudadanos dejaron frente al Palacio tras la muerte de Harald V. Pese a haber perdido el tratamiento de Majestad tras el fallecimiento de su esposo, Sonia continúa siendo uno de los miembros más activos de la familia real.

No toda la familia real ha retomado sus compromisos. La reina Mette-Marit permanecerá apartada de sus funciones institucionales hasta el próximo verano por motivos de salud. “Su majestad la reina continúa en rehabilitación después del trasplante de pulmón y, en principio, no tendrá programa oficial hasta el próximo verano”, informó el Palacio Real el pasado 7 de octubre.

El rey Haakon, en su visita a Narvik (Casa Real)
El rey Haakon, en su visita a Narvik (Casa Real)

El vínculo entre Haakon VIII y su padre había quedado de manifiesto apenas un día después de la muerte de Harald V, cuando el nuevo rey se dirigió por primera vez a la población noruega. En aquella ocasión, el monarca describió a su padre como una persona cálida y confiable, que le brindó respaldo constante tanto a él como a su hermana, la princesa Marta Luisa.

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