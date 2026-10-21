El divertido momento entre Felipe VI y Leonor en los Premios Princesa de Asturias: “¡No te aplaudas a ti misma!”

El rey Felipe VI y la Princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2022. (RTVE)

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Los Premios Princesa de Asturias dejan cada año imágenes para el recuerdo. Más allá de los discursos, los reconocimientos y la solemnidad que rodea a una de las citas más importantes del calendario institucional, hay pequeños momentos que permiten descubrir el lado más espontáneo de sus protagonistas. Felipe VI y la princesa Leonor protagonizaron uno de ellos en octubre de 2022, cuando un comentario del monarca a su hija terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más comentadas de aquella edición.

La escena tuvo lugar el viernes 28 de octubre, durante la ceremonia celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo. Leonor, que entonces tenía 16 años y estaba a punto de cumplir los 17, acababa de pronunciar su discurso ante los asistentes.

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Al regresar a su asiento, situado junto al de su padre, recibió una prolongada ovación del público, que quiso reconocer su intervención con un caluroso aplauso. Fue precisamente en ese instante cuando se produjo el pequeño despiste que captaron las cámaras.

La princesa Leonor en los 'Premios Princesa de Asturias 2022' (IMAGEN DE ARCHIVO).

El consejo de Felipe VI que hizo reír a Leonor

Mientras los asistentes seguían aplaudiendo, Leonor se unió a ellos de manera casi automática, sin reparar en que la ovación estaba dedicada a ella. La princesa comenzó a aplaudir desde su asiento, siguiendo el gesto de quienes acababan de escuchar sus palabras. A su lado, Felipe VI se percató enseguida de lo que estaba sucediendo y decidió advertirla con una observación que provocó una reacción inmediata en su hija.

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El Rey le hizo ver, entre sonrisas, que se estaba aplaudiendo a sí misma. “¡No te aplaudas a ti misma!”, fue la frase que trascendió de aquel intercambio y que resumió el carácter divertido del momento. Leonor comprendió rápidamente el motivo de la advertencia, dejó de aplaudir y reaccionó con un gesto de sorpresa antes de pedir disculpas a su padre. La naturalidad con la que ambos se tomaron el pequeño incidente hizo que la escena resultara especialmente simpática.

No hubo tensión ni una reprimenda. Felipe VI sonrió ante el despiste y Leonor respondió con la espontaneidad propia de alguien que acababa de darse cuenta de su equivocación. El intercambio duró apenas unos segundos, pero bastó para ofrecer una imagen distinta de la habitual formalidad de la ceremonia. También dejó ver la complicidad entre ambos en un momento en el que todas las miradas estaban puestas en la heredera.

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La princesa Leonor y el rey Felipe en los Premios Princesa de Asturias 2022. (Casa Real)

Un discurso importante para la princesa de Asturias

La anécdota se produjo, además, después de una intervención especialmente significativa para Leonor. Como princesa de Asturias, era la protagonista de unos galardones que llevan el nombre de su título y que, año tras año, le ofrecen la oportunidad de dirigirse a representantes destacados de ámbitos como la cultura, la ciencia, la cooperación internacional y las humanidades.

En aquella edición, la heredera habló de los desafíos a los que se enfrentaban los jóvenes y defendió la importancia de mantener el entusiasmo por aprender, la responsabilidad y la capacidad de esfuerzo. “Los jóvenes somos conscientes de que la situación actual no es fácil”, afirmó durante su intervención, en la que también puso en valor el trabajo de los premiados como referentes para las nuevas generaciones.

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La princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2022. (Casa Real)

La ovación que recibió al terminar reflejó la atención que había despertado su discurso. Y fue justo cuando regresaba a su sitio, después de haber cumplido con uno de los momentos centrales de la ceremonia, cuando se produjo el despiste que compartió con su padre.

Aquel episodio quedó como una de las imágenes más cercanas de los Premios Princesa de Asturias de 2022. En una gala marcada por el protocolo y la relevancia de los galardonados, el comentario de Felipe VI y la reacción de Leonor recordaron que, incluso en los actos más solemnes, hay espacio para la espontaneidad.