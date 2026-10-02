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La salud de Mette-Marit de Noruega obliga a aplazar su debut como reina: el rey Haakon inaugura el Parlamento con su heredera

La esposa de Haakon continúa de baja médica tras su trasplante de pulmón y no ha podido acompañar al monarca en la inauguración del parlamento

La reina Mette-Marit durante el funeral del rey Harald. REUTERS/Claudia Greco
La reina Mette-Marit durante el funeral del rey Harald. REUTERS/Claudia Greco
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La familia real noruega atraviesa unas semanas especialmente difíciles. A la delicada salud de la princesa Mette-Marit se han sumado las recientes pérdidas del rey Harald V y de la princesa Astrid, dos golpes que han marcado a la institución.

En medio de este escenario, Haakon de Noruega afronta una nueva etapa al frente de la Corona y se prepara para protagonizar uno de los actos institucionales más importantes del calendario: la inauguración del Parlamento noruego.

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La ceremonia, que ha tenido lugar este viernes 2 de octubre en el edificio del Storting, en Oslo, ha sido especialmente significativa. Haakon ha pronunciado por primera vez el tradicional discurso del trono como rey, pero lo ha hecho sin la compañía de su esposa. La reina Mette-Marit, cuya presencia se esperaba en esta jornada, será finalmente la gran ausente por recomendación médica.

El rey Haakon en una imagen de archivo. (REUTERS/Claudia Greco)
El rey Haakon en una imagen de archivo. (REUTERS/Claudia Greco)

Mette-Marit continúa su recuperación tras el trasplante

La Casa Real noruega comunicó a última hora del jueves que la reina no asistiría al acto debido a sus problemas de salud. Mette-Marit continúa de baja médica después del trasplante de pulmón al que fue sometida el pasado mes de junio y necesita seguir centrada en su recuperación.

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Aunque ha intentado mantenerse cerca de su familia y cumplir con algunos compromisos importantes, su evolución requiere prudencia. La reina estuvo al lado de Haakon durante su estancia en el hospital y también participó, junto a la reina Sonia, en el funeral del rey Harald, pese a su delicado estado. Sin embargo, parece que la rehabilitación está siendo más exigente de lo previsto y los médicos le habrían recomendado reposo.

La reina Mette-Marit con su hija Ingrid Alexandra en el funeral del rey Haakon. (Reuters)
La reina Mette-Marit con su hija Ingrid Alexandra en el funeral del rey Haakon. (Reuters)

Hace unos meses, el doctor Are Holm explicó que la evolución de la paciente era satisfactoria, aunque advirtió de que el proceso sería largo. “Estamos satisfechos con su evolución. Tras la operación, continuará en una fase de rehabilitación que durará aproximadamente un año”, señaló entonces.

No es la primera vez que Mette-Marit tiene que cancelar un compromiso institucional a última hora. Hace apenas unas semanas también se ausentó de la ceremonia de juramento de Haakon como rey. En aquella ocasión, la Casa Real informó de que la reina había sufrido “complicaciones derivadas del trasplante de pulmón”.

La ausencia de Mette-Marit ha provocado que la princesa Ingrid Alexandra adquiera un protagonismo especial. La heredera al trono ha acompañado a su padre en una jornada que marca un nuevo capítulo en la monarquía noruega.

La princesa Ingrid Alexandra en una imagen de archivo. (REUTERS/Claudia Greco)
La princesa Ingrid Alexandra en una imagen de archivo. (REUTERS/Claudia Greco)

Para Ingrid Alexandra, de 22 años, la cita también representa un paso importante en su papel como heredera. Tras la muerte de su abuelo, la joven ha comenzado a asumir una presencia institucional más destacada, al tiempo que continúa con su formación universitaria.

Su presencia junto a Haakon cobra especial relevancia en un momento en el que la recuperación de su madre limita su participación en los actos oficiales. Mientras tanto, su hermano, el príncipe Sverre Magnus, ha comenzado una nueva etapa en Lisboa, donde estudia en el Forward College.

Así, el debut de Mette-Marit en esta nueva etapa de la monarquía tendrá que esperar. La reina deberá priorizar su salud mientras Haakon asume sus nuevas responsabilidades con el apoyo de su hija mayor en una de las jornadas más significativas para la Corona noruega.

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