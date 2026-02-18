El millonario patrimonio de Anne Igartiburu al cumplir 57 años: tres viviendas, empresas y un colchón ahorrado con su extensa carrera en televisión

Anne Igartiburu, en imagen de archivo (Europa Press)

Este miércoles 18 de febrero es el cumpleaños de Anne Igartiburu, que cumple 57 años en un contexto de plenitud laboral. La presentadora ha celebrado la nueva cifra acudiendo al concierto de Nathy Peluso, una de las cantantes a las que más admira. Igartiburu una de las figuras más emblemáticas de la televisión estatal, se mantiene al frente del programa D Corazón junto a Javi de Hoyos en TVE, conservando así la relevancia que ha consolidado durante más de dos décadas y que la ha llevado a amasar un abultado patrimonio.

Su trayectoria abarca también trabajos con otras cadenas como Antena 3, Telecinco, ETB y Telemadrid, lo que le ha permitido forjar una carrera diversificada y un patrimonio considerable. Según The Objective, el salario que percibe por su trabajo en la cadena pública asciende a unos 300.000 euros anuales.

Sin embargo, su continuidad en la cadena pública no ha estado exenta de tensiones: en 2022, la corporación decidió apartarla de la conducción de las Campanadas, un evento tradicionalmente ligado a su figura. A pesar de ello, Igartiburu ha mantenido un contrato de larga duración en TVE y sigue percibiendo una buena remuneración, aunque alejada de las millonarias nóminas de otros presentadores de televisión.

David y José Muñoz se encargarán, junto a Chenoa, de dar las Campanadas de la cadena pública tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril. (RTVE)

Las viviendas de Anne Igartiburu

Respecto a su patrimonio inmobiliario, Anne Igartiburu posee actualmente tres viviendas, resultado de varias operaciones de compraventa a lo largo de su vida. Destaca la residencia familiar, situada en las inmediaciones de la exclusiva urbanización de La Moraleja, donde vive con sus tres hijos. La propia presentadora valoró la vivienda en La Revuelta entre 700.000 y 800.000 euros, aunque Grison, colaborador del espacio, le corrigió al comprobar que la tasación actual superaría los 880.000 euros.

Otra de sus propiedades, de estilo señorial y con una superficie de 120 metros cuadrados, se encuentra en Elorrio, su localidad natal vizcaína, que la propia periodista identifica como su retiro familiar predilecto. Igualmente, cuenta con una tercera vivienda de 85 metros cuadrados en la misma localidad, adquirida en 1995. En lo que se refiere al adosado de Madrid, allí reside con sus hijas Noa y Carmen, adoptadas en la India y Vietnam respectivamente, y con Nicolás, nacido de su relación con Pablo Heras-Casado.

Regalan globos a Anne Igartiburu por su cumpleaños (Instagram)

La cifra de su patrimonio

En el plano empresarial, la periodista gestiona tres sociedades relacionadas con su actividad en medios, cuyos ingresos totales alcanzarían, según ¡Hola!, los seis millones de euros en activos. A pesar de haber perdido la presencia diaria en Corazón y de su salida de la retransmisión de las Campanadas, Igartiburu conserva su contrato con RTVE y mantiene así su proyección pública y actividad en el sector audiovisual.

Durante su visita a La Revuelta en noviembre de 2024, Igartiburu detalló, tras consultar con su asesor fiscal, su patrimonio total oscilaba entre uno y dos millones de euros. “Tengo guardado un millón y algo, teniendo en cuenta que ahora estoy produciendo y gasto en eso, pero tengo guardado”, declaró la presentadora, que concretó con gran franqueza que la liquidez disponible supera los 200.000 euros.

Anne Igartiburu en 'La Revuelta' (RTVE)