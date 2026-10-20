Huesca acogerá la Gala de la Guía Michelin 2027 con cambio de fecha inesperado por el 29-N y la presencia de chefs aragoneses de renombre

Los chefs aragoneses con estrellas Michelin cocinarán en la Gala de la Guía Michelin 2027 (Infobae)

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Ya queda menos para los ‘Óscar’ de la gastronomía: la esperada Gala de los restaurantes de la Guía Michelin 2027 España y Andorra. La ciudad de Huesca será escenario de esta sonada cita, una gala que, cada año, reparte estrellas a los mejores restaurantes de todo el país. Uno, dos o tres astros, sellos Bib Gourmand y otros reconocimientos que ponen en valor la calidad de la gastronomía española en general y de la oscense en particular.

La esperada celebración, una “noche mágica que reunirá a la élite de la gastronomía nacional”, llega este año con inesperadas novedades. Aunque la fecha elegida había sido el martes 24 de noviembre, Mónica Rius, directora de Comunicación de la guía, ha anunciado en una rueda de prensa previa al evento que este se retrasará hasta el 1 de diciembre, atendiendo al nuevo calendario electoral. La ceremonia reunirá a chefs, productores y personajes de la política española en el Palacio de Congresos de Huesca, solo dos días después de la celebración de las elecciones generales del próximo 29-N.

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En palabras de Miguel Peredas, director de ventas y márketing, la guía es “plenamente consciente de las implicaciones que este aplazamiento puede tener para los asistentes y los profesionales involucrados, agradece la comprensión de todos los afectados y lamenta las molestias que esta situación pueda ocasionar”. Califican la decisión, motivada por unas circunstancias excepcionales, como una medida “necesaria y responsable”.

Presentación previa a la Gala de la Guía Michelin 2027 (Infobae)

Durante esa noche, nueve chefs llegados de ocho restaurantes de la provincia de Huesca cocinarán para los invitados, preparando una cena muy especial llena de referencias a la cocina oscense y a los productos aragoneses. Serán Toño Rodríguez, del restaurante La Era de los Nogales, en Sardas (1 Estrella Michelin); Rubén Coronas, del restaurante Casa Rubén, en Tella (1 Estrella Michelin); y Víctor Manuel Ovalles, del restaurante Casa Arcas, en Villanova (1 Estrella Michelin).

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Se les sumarán, además, Iris Jordán, del restaurante Ansils, en Anciles (1 Estrella Michelin); Eduardo Salanova, del restaurante Canfranc Express, en Canfranc-Estación (1 Estrella Michelin); Josetxo Souto y Ramón Aso del restaurante Callizo, en Ainsa (1 Estrella Michelin); y Tonino Valiente, del restaurante Tatau, en Huesca (1 Estrella Michelin). Todos ellos dirigidos por Carmelo Bosque, chef del Restaurante Lillas Pastia, en Huesca (1 Estrella Michelin).

Asimismo, durante la presentación se han desvelado nuevos detalles de la gala; entre ellos, que Anne Igartiburu será la presentadora el próximo 1 de diciembre, y Daniel del Toro el encargado de la alfombra roja.

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Huesca, epicentro gastronómico

La selección de Huesca como escenario de la gala supone un empujón para un movimiento gastronómico que se encuentra en pleno auge, con grandes chefs jóvenes que están posicionando la cocina altoaragonesa entre las más importantes de todo el país. Ya en los últimos años, Huesca se había situado en el centro del mapa gastronómico al lograr posicionarse como la provincia con el mayor número de estrellas Michelin por habitante de toda España.

En Huesca, el camino lo abrió Carmelo Bosque con Lillas Pastia, el restaurante con la estrella más veterana de Aragón, obtenida en 1998. A él se sumó en 2015 Tatau, la propuesta de Tonino Valiente y Arancha Saínz; y en 2020 el restaurante Callizo, en Aínsa, donde Ramón Aso y Josetxo Souto combinan paisaje y técnica en una cocina de territorio. No fue hasta 2023 que un nuevo proyecto, Canfranc Express, un restaurante insólito ubicado en un vagón de tren histórico, se sumaba a esta categoría.

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Las estrellas Michelin obtenidas por Ansils, Casa Arcas y La Era de los Nogales en la guía publicada en 2025 fueron las que coronaron al Pirineo oscense, reafirmando que su cocina se encuentra en su mejor momento gastronómico. La última incorporación ocurría el año pasado, cuando el restaurante Casa Rubén se sumaba al carro de las estrellas.