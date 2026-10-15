España

Los detalles ocultos de ‘La bola negra’: San Sebastián, el caballo y otros easter eggs sobre Lorca en la película de los Javis

La influencia del poeta se extiende más allá del guion e incluye bocetos, localizaciones reales y una referencia directa al clásico de James Cameron

Alberto Cortés da vida a Federico García Lorca en la película.
Alberto Cortés da vida a Federico García Lorca en la película.
Guardar

‘La bola negra’, la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi inspirada en la obra inacabada de Federico García Lorca, acumula una larga lista de referencias visuales y textuales al poeta o a la cultura popular. La estatua herida, bordados en mangas de uniformes o la casa del propio Lorca son algunos de los guiños que los directores han querido incorporar a la pantalla. Algunos más evidentes y otros con una segunda lectura, pero todos igual de interesantes.

Los usuarios de redes sociales ya han desgranado cada fotograma y han explicado sus averiguaciones en distintos vídeos. Una de las cuentas que más detalle ha puesto en esa tarea es May (@maylibros_), creadora de contenido especializada en libros y series. La creadora repasó algunos de los elementos de la película que probablemente entre en los Oscar de 2027.

PUBLICIDAD

Los easter eggs de ‘La Bola Negra’

Imagen de 'La bola negra'
Imagen de 'La bola negra'

A partir del repaso de May y de información adicional recogida tras el estreno, estos son los detalles ocultos que atraviesan las tres líneas temporales de la película, ambientadas en 1932, 1937 y 2017.

La estatua de San Sebastián y el destino del protagonista

Easter eggs de 'La Bola Negra': los detalles ocultos de la película de Los Javis. (Europa Press)
Easter eggs de 'La Bola Negra': los detalles ocultos de la película de Los Javis. (Europa Press)

Durante la secuencia del bombardeo inicial, el personaje interpretado por Guitarricadelafuente, Sebastián, trepa por una estatua sosteniéndose en las flechas que hieren al santo para escapar de la muerte. La figura corresponde a San Sebastián, el mártir cristiano condenado a morir atravesado por flechas que, pese al suplicio, logró sobrevivir.

“La ironía de todo esto es que Sebastián también se consigue salvar gracias a estas flechas, por así decirlo”, explicó May en su video. La elección no resulta casual, dado que el personaje de la película comparte nombre con el santo y atraviesa, como él, una experiencia límite de la que logra salir con vida.

PUBLICIDAD

Un bordado con la palabra “amor” y una frase recurrente en los dibujos de Lorca

Alberto Cortés como Federico García Lorca en 'La bola negra', de Los Javis
Alberto Cortés como Federico García Lorca en 'La bola negra', de Los Javis

En una de las gorras que llevan los marineros aparece bordada la palabra “amor”, tomada directamente de un dibujo del propio Lorca que lleva ese mismo título. En uno de los puños de otro marinero se lee además la frase “solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio”, una reflexión que el poeta plasmó en varios de sus bocetos y que forma parte de sus archivos conservados.

Yannis Tsarouchis, la referencia pictórica detrás de la estética de los marineros

Milo Quifes da vida a Carlos, un joven de Granada que es sometido a la bola negra por el casino de la ciudad.
Milo Quifes da vida a Carlos, un joven de Granada que es sometido a la bola negra por el casino de la ciudad.

Javier Calvo compartió en redes varias obras del pintor griego Yannis Tsarouchis entre las referencias visuales utilizadas para construir la fotografía de la película. La producción de Tsarouchis se caracteriza por retratos de hombres jóvenes, marineros y soldados en posiciones vulnerables o cotidianas. Unas representaciones que se plasman en la pantalla a través de una escena en la que Carlos ve a marineros sentados en el muro de Albaicín.

“Cuando ves sus cuadros empiezas a entender bastantes cosas”, señaló May sobre esta conexión, que ayuda a explicar la composición de varias secuencias ambientadas en Granada.

La casa de Carlos, un espejo de la Huerta de San Vicente

Imágenes de las localizaciones de 'La bola negra'. (Elástica)
Imágenes de las localizaciones de 'La bola negra'. (Elástica)

La vivienda donde transcurre buena parte de la trama de 1932 guarda un parecido notable con la Huerta de San Vicente, la residencia de veraneo que la familia de Lorca tenía en Granada. “Por lo que sea se parece muchísimo a la casa de vacaciones de la familia de Lorca, hasta las racholas son las mismas”, apuntó May, en referencia a los azulejos tradicionales.

El rodaje recorrió, de hecho, varios enclaves ligados a la memoria del poeta, entre ellos la propia Huerta de San Vicente, el Carmen de los Mártires y el Barranco de Víznar, lugar asociado a la represión franquista en Granada. Las escenas ambientadas en 2017 se filmaron en Lafuente, una aldea de apenas veinte habitantes en Cantabria, mientras que el bombardeo que abre la película se rodó en Castil de Carrias, un pueblo de Burgos deshabitado desde 1994.

La conversación entre Carlos y su hermana, un fragmento real de Lorca

¿Qué hacen los actores cuando se apagan los focos? Milo Quifes y Carlos González, de 'La bola negra', revelan su lado más personal y divertido, confesando que su día a día incluye macarrones y hasta un lagarto llamado Tales de Mileto.

La escena en la que Carlos dialoga con su hermana sobre las aspiraciones que a ella le están vedadas por ser mujer no fue escrita por los Javis. Se trata, según precisó May, de prácticamente la única escena completa que se conserva de la obra original de “La bola negra” de Lorca, rescatada de las cuatro páginas manuscritas que sobrevivieron al poeta.

Ese fragmento forma parte de los escasos vestigios documentales del proyecto teatral que Lorca dejó inconcluso tras su asesinato en 1936, y que los Javis utilizaron como punto de partida para reconstruir el resto de la trama ambientada en 1932.

El caballo negro, un símbolo recurrente en la poesía de Lorca

Guitarricadelafuente en 'La bola negra'. (Movistar Plus)
Guitarricadelafuente en 'La bola negra'. (Movistar Plus)

Tras huir entre las ruinas de su pueblo bombardeado, Sebastián se cruza con un caballo negro que corre a su espalda. En la obra de Lorca, este animal aparece asociado de forma reiterada al deseo, el instinto, la pasión incontrolable y la muerte.

“No voy a decir que el caballo predice muchas cosas que pasan en la película, pero bueno, ahí lo dejo”, comentó May sobre un elemento que, según distintos análisis, funciona como anticipo simbólico de varios desenlaces de la trama.

Una frase que dialoga con Titanic

Imagen de 'La bola negra'
Imagen de 'La bola negra'. (Elástica Films)

En uno de los momentos clave de la película, uno de los personajes pronuncia la frase “el corazón de un maricón es un océano lleno de secretos”, una línea que remite de manera directa a la célebre “mi corazón es un océano de secretos” que Rose pronuncia en Titanic, película dirigida por James Cameron. Los propios Javis definieron su película como un “Titanic a la española”, en alusión al tono melodramático y a la escala de producción que buscaron replicar.

La comparación no se limita a esa frase aislada, ya que ambas producciones comparten una estructura de romance atravesado por un desastre histórico y una escena coral multitudinaria, protagonizada en el caso de La bola negra por Penélope Cruz.

Glenn Close, el fichaje que llegó por iniciativa propia

Glenn Close en 'La bola negra'. (Elástica Films)
Glenn Close en 'La bola negra'. (Elástica Films)

La presencia de Glenn Close en el reparto, en el papel de Isabelle Durand, no responde a una gestión habitual de casting. Según se ha revelado tras el estreno, fue la propia actriz quien contactó a los Javis después de ver La Mesías, la serie que ambos dirigieron para Movistar Plus+, y manifestar su interés en sumarse al proyecto.

Su incorporación se suma a una lista de referencias que conecta la memoria de Lorca con el presente, en una película que combina cuatro páginas manuscritas de un poeta asesinado en 1936 con una producción internacional que ya compite en la carrera hacia los premios Oscar.

Temas Relacionados

La Bola NegraCineFederico García LorcaCine EspañaEspaña-CulturaEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “La vivienda está cada vez peor, por eso estos dos consejos legales valen oro”

El abogado explica cómo actuar si el vendedor se niega a devolver las arras o el casero retiene la fianza, dos conflictos habituales al comprar o alquilar vivienda

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “La vivienda está cada vez peor, por eso estos dos consejos legales valen oro”

El precio de la gasolina este 15 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Como todos los días, el precio de hoy de los combustibles en seis de las ciudades más importantes de España

El precio de la gasolina este 15 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Pedro Azañón, fisioterapeuta: “Tener menos agujetas no significa que tu músculo se esté recuperando mejor”

Sentir menos dolor después de una sesión de entrenamiento no implica necesariamente que los músculos se estén recuperando mejor

Pedro Azañón, fisioterapeuta: “Tener menos agujetas no significa que tu músculo se esté recuperando mejor”

Margarita Robles escala al ‘número dos’ del PSOE tras ser una de las tres ministras aprobadas por el último CIS y la titular de Defensa más longeva

Ha tenido una relación compleja con parte del Ejecutivo y con el propio Pedro Sánchez. Sin embargo, es una de los miembros con más años -las dos legislaturas completas- en el Gobierno

Margarita Robles escala al ‘número dos’ del PSOE tras ser una de las tres ministras aprobadas por el último CIS y la titular de Defensa más longeva

Los 5 beneficios de comer calabaza este otoño: de cuidar la vista a proteger el sistema nervioso

Esta hortaliza típica del otoño aporta nutrientes esenciales para el organismo

Los 5 beneficios de comer calabaza este otoño: de cuidar la vista a proteger el sistema nervioso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Margarita Robles escala al ‘número dos’ del PSOE tras ser una de las tres ministras aprobadas por el último CIS y la titular de Defensa más longeva

Margarita Robles escala al ‘número dos’ del PSOE tras ser una de las tres ministras aprobadas por el último CIS y la titular de Defensa más longeva

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora del Frente Amplio, los sondeos, las pensiones y la ley de nietos

La incursión militar en Ceuta reaviva un pulso por sus aguas sin base jurídica: “Es una controversia política que dificulta la delimitación a gusto de Marruecos”

Renfe pone en marcha un servicio psicológico pionero para las víctimas de accidentes y consolida otro para los trabajadores testigos de arrollamientos

Los consulados españoles alertan de que llevará años identificar a los nacionalizados por la ley de nietos que no tienen derecho a voto: “Es imposible en cinco días”

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “La vivienda está cada vez peor, por eso estos dos consejos legales valen oro”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “La vivienda está cada vez peor, por eso estos dos consejos legales valen oro”

El precio de la gasolina este 15 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El sistema público de pensiones no está quebrado, va a seguir existiendo”

Las peticiones de los autónomos para el futuro gobierno tras las elecciones del 29N: cuota cero, IVA franquiciado y mejoras en la jubilación

El campo español puede perder ayudas de 1.500 millones al año si se aprueba el presupuesto para la UE propuesto por Irlanda

DEPORTES

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

Las palabras de Mourinho tras el partido de Champions ante Roma: “Ha sido difícil, un rival que juega un deporte diferente al fútbol al que estamos acostumbrados”

El Betis remonta ante el Porto y firma su segunda victoria en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante la Roma en Champions

El Real Madrid se levanta de la lona ‘in extremis’ para rascar una épica victoria en Champions ante una Roma que parecía eterna