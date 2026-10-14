Receta de arroz meloso de secreto ibérico y setas, una comida fácil para sorprender

Receta de arroz con setas y secreto ibérico (Rubén Belendia / Flickr)

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Con la bajada de las temperaturas, las paellas valencianas del verano dejan paso a los arroces melosos del otoño. Este arroz de secreto ibérico y setas es una opción perfecta para agasajar a tus invitados en un domingo en casa, una receta fácil que utiliza ingredientes de temporada para conseguir un sabor profundo y delicioso.

En esta receta, la jugosidad del cerdo ibérico se une con el sabor profundo de las setas y de un sofrito bien concentrado. El resultado es un arroz meloso, aromático y con el grano suelto, unido en una rica salsa gracias a los jugos de la carne. Un plato que es una auténtica explosión de sabores y que hará que tus invitados disfruten con cada bocado.

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Receta de arroz de secreto y setas

Se prepara en una cazuela amplia o paella. Primero se dora el secreto de cerdo para conservar sus jugos y después se elabora un sofrito de cebolla, ajo y tomate. El arroz se cuece con caldo caliente y las setas se incorporan en el momento adecuado para preservar su textura.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos. Preparación: 15 minutos. Cocción: 30 minutos.



Ingredientes

400 g de secreto de cerdo ibérico

320 g de arroz redondo

250 g de setas variadas

1 cebolla

2 dientes de ajo

2 tomates maduros rallados

1 pimiento verde pequeño

1,1 l de caldo de carne caliente

100 ml de vino tinto

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de pimentón dulce

1 ramita de romero o tomillo

Sal

Pimienta negra

Perejil fresco

Cómo hacer arroz de secreto y setas, paso a paso

Limpia las setas con un paño o un cepillo. Córtalas en trozos medianos. Corta el secreto en tiras o dados. Salpimienta la carne justo antes de cocinarla. Calienta 2 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Dora el secreto a fuego alto durante 2 o 3 minutos. Retira la carne y resérvala en un plato. Conserva los jugos que hayan quedado en la cazuela. Añade el resto del aceite. Incorpora la cebolla y el pimiento muy picados. Sofríe durante 8 minutos a fuego medio, hasta que las verduras estén tiernas. Agrega el ajo picado y cocina durante 1 minuto más. Añade el tomate rallado. Cocina el sofrito durante 8 o 10 minutos, hasta que quede espeso. Retira la cazuela del fuego durante unos segundos. Incorpora el pimentón para evitar que se queme. Vuelve a poner la cazuela al fuego. Añade el arroz y rehógalo durante 2 minutos. Vierte el vino tinto. Cocina hasta que se evapore el alcohol. Incorpora el caldo caliente y la ramita de romero o tomillo. Mantén el caldo caliente durante toda la cocción. Cuece el arroz durante 17 o 18 minutos. Los primeros 8 minutos deben ser a fuego medio-alto y el resto a fuego medio. Saltea las setas en una sartén aparte durante 3 o 4 minutos. No las amontones, porque soltarían agua y perderían su textura. Añade las setas y el secreto cuando falten 7 minutos para terminar la cocción. Prueba el punto de sal. Retira la cazuela cuando el arroz esté tierno y todavía conserve algo de jugosidad. Deja reposar el arroz durante 5 minutos. Decora con perejil fresco picado y sirve inmediatamente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 690 kcal.

Proteínas: 29 g.

Hidratos de carbono: 72 g.

Grasas: 30 g.

Fibra: 4 g.

Sodio: depende de la cantidad de sal y del caldo empleado.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el arroz en un recipiente hermético dentro de la nevera cuando se haya enfriado.

En la nevera: hasta 2 días .

En el congelador: hasta 1 mes , aunque el arroz puede perder parte de su textura.

Para recalentar: añade 1 o 2 cucharadas de caldo y calienta a fuego medio o en el microondas.

No dejes el arroz cocinado a temperatura ambiente durante más de 2 horas.