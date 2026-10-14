Receta de arroz meloso de secreto ibérico y setas, una comida fácil para sorprender

Con la bajada de las temperaturas, las paellas valencianas del verano dejan paso a los arroces melosos del otoño. Este arroz de secreto ibérico y setas es una opción perfecta para agasajar a tus invitados en un domingo en casa, una receta fácil que utiliza ingredientes de temporada para conseguir un sabor profundo y delicioso.
En esta receta, la jugosidad del cerdo ibérico se une con el sabor profundo de las setas y de un sofrito bien concentrado. El resultado es un arroz meloso, aromático y con el grano suelto, unido en una rica salsa gracias a los jugos de la carne. Un plato que es una auténtica explosión de sabores y que hará que tus invitados disfruten con cada bocado.
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Receta de arroz de secreto y setas
Se prepara en una cazuela amplia o paella. Primero se dora el secreto de cerdo para conservar sus jugos y después se elabora un sofrito de cebolla, ajo y tomate. El arroz se cuece con caldo caliente y las setas se incorporan en el momento adecuado para preservar su textura.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 45 minutos.
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 30 minutos.
Ingredientes
- 400 g de secreto de cerdo ibérico
- 320 g de arroz redondo
- 250 g de setas variadas
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 2 tomates maduros rallados
- 1 pimiento verde pequeño
- 1,1 l de caldo de carne caliente
- 100 ml de vino tinto
- 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 ramita de romero o tomillo
- Sal
- Pimienta negra
- Perejil fresco
Cómo hacer arroz de secreto y setas, paso a paso
- Limpia las setas con un paño o un cepillo. Córtalas en trozos medianos.
- Corta el secreto en tiras o dados. Salpimienta la carne justo antes de cocinarla.
- Calienta 2 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Dora el secreto a fuego alto durante 2 o 3 minutos.
- Retira la carne y resérvala en un plato. Conserva los jugos que hayan quedado en la cazuela.
- Añade el resto del aceite. Incorpora la cebolla y el pimiento muy picados.
- Sofríe durante 8 minutos a fuego medio, hasta que las verduras estén tiernas.
- Agrega el ajo picado y cocina durante 1 minuto más.
- Añade el tomate rallado. Cocina el sofrito durante 8 o 10 minutos, hasta que quede espeso.
- Retira la cazuela del fuego durante unos segundos. Incorpora el pimentón para evitar que se queme.
- Vuelve a poner la cazuela al fuego. Añade el arroz y rehógalo durante 2 minutos.
- Vierte el vino tinto. Cocina hasta que se evapore el alcohol.
- Incorpora el caldo caliente y la ramita de romero o tomillo. Mantén el caldo caliente durante toda la cocción.
- Cuece el arroz durante 17 o 18 minutos. Los primeros 8 minutos deben ser a fuego medio-alto y el resto a fuego medio.
- Saltea las setas en una sartén aparte durante 3 o 4 minutos. No las amontones, porque soltarían agua y perderían su textura.
- Añade las setas y el secreto cuando falten 7 minutos para terminar la cocción.
- Prueba el punto de sal. Retira la cazuela cuando el arroz esté tierno y todavía conserve algo de jugosidad.
- Deja reposar el arroz durante 5 minutos. Decora con perejil fresco picado y sirve inmediatamente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones como plato principal.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 690 kcal.
- Proteínas: 29 g.
- Hidratos de carbono: 72 g.
- Grasas: 30 g.
- Fibra: 4 g.
- Sodio: depende de la cantidad de sal y del caldo empleado.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda el arroz en un recipiente hermético dentro de la nevera cuando se haya enfriado.
- En la nevera: hasta 2 días.
- En el congelador: hasta 1 mes, aunque el arroz puede perder parte de su textura.
- Para recalentar: añade 1 o 2 cucharadas de caldo y calienta a fuego medio o en el microondas.
No dejes el arroz cocinado a temperatura ambiente durante más de 2 horas.
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