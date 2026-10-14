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Receta de arroz meloso de secreto ibérico y setas, una comida fácil para sorprender

Para conseguir una textura cremosa, el arroz se cocina lentamente, absorbiendo los sabores del caldo de carne y del secreto ibérico, una carne tierna y jugosa que se deshace en la boca

Receta de arroz con setas y secreto ibérico (Flickr)
Receta de arroz con setas y secreto ibérico (Rubén Belendia / Flickr)
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Con la bajada de las temperaturas, las paellas valencianas del verano dejan paso a los arroces melosos del otoño. Este arroz de secreto ibérico y setas es una opción perfecta para agasajar a tus invitados en un domingo en casa, una receta fácil que utiliza ingredientes de temporada para conseguir un sabor profundo y delicioso.

En esta receta, la jugosidad del cerdo ibérico se une con el sabor profundo de las setas y de un sofrito bien concentrado. El resultado es un arroz meloso, aromático y con el grano suelto, unido en una rica salsa gracias a los jugos de la carne. Un plato que es una auténtica explosión de sabores y que hará que tus invitados disfruten con cada bocado.

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Receta de arroz de secreto y setas

Se prepara en una cazuela amplia o paella. Primero se dora el secreto de cerdo para conservar sus jugos y después se elabora un sofrito de cebolla, ajo y tomate. El arroz se cuece con caldo caliente y las setas se incorporan en el momento adecuado para preservar su textura.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos.
    • Preparación: 15 minutos.
    • Cocción: 30 minutos.

Ingredientes

  • 400 g de secreto de cerdo ibérico
  • 320 g de arroz redondo
  • 250 g de setas variadas
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 2 tomates maduros rallados
  • 1 pimiento verde pequeño
  • 1,1 l de caldo de carne caliente
  • 100 ml de vino tinto
  • 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 ramita de romero o tomillo
  • Sal
  • Pimienta negra
  • Perejil fresco

Cómo hacer arroz de secreto y setas, paso a paso

  1. Limpia las setas con un paño o un cepillo. Córtalas en trozos medianos.
  2. Corta el secreto en tiras o dados. Salpimienta la carne justo antes de cocinarla.
  3. Calienta 2 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Dora el secreto a fuego alto durante 2 o 3 minutos.
  4. Retira la carne y resérvala en un plato. Conserva los jugos que hayan quedado en la cazuela.
  5. Añade el resto del aceite. Incorpora la cebolla y el pimiento muy picados.
  6. Sofríe durante 8 minutos a fuego medio, hasta que las verduras estén tiernas.
  7. Agrega el ajo picado y cocina durante 1 minuto más.
  8. Añade el tomate rallado. Cocina el sofrito durante 8 o 10 minutos, hasta que quede espeso.
  9. Retira la cazuela del fuego durante unos segundos. Incorpora el pimentón para evitar que se queme.
  10. Vuelve a poner la cazuela al fuego. Añade el arroz y rehógalo durante 2 minutos.
  11. Vierte el vino tinto. Cocina hasta que se evapore el alcohol.
  12. Incorpora el caldo caliente y la ramita de romero o tomillo. Mantén el caldo caliente durante toda la cocción.
  13. Cuece el arroz durante 17 o 18 minutos. Los primeros 8 minutos deben ser a fuego medio-alto y el resto a fuego medio.
  14. Saltea las setas en una sartén aparte durante 3 o 4 minutos. No las amontones, porque soltarían agua y perderían su textura.
  15. Añade las setas y el secreto cuando falten 7 minutos para terminar la cocción.
  16. Prueba el punto de sal. Retira la cazuela cuando el arroz esté tierno y todavía conserve algo de jugosidad.
  17. Deja reposar el arroz durante 5 minutos. Decora con perejil fresco picado y sirve inmediatamente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 690 kcal.
  • Proteínas: 29 g.
  • Hidratos de carbono: 72 g.
  • Grasas: 30 g.
  • Fibra: 4 g.
  • Sodio: depende de la cantidad de sal y del caldo empleado.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el arroz en un recipiente hermético dentro de la nevera cuando se haya enfriado.

  • En la nevera: hasta 2 días.
  • En el congelador: hasta 1 mes, aunque el arroz puede perder parte de su textura.
  • Para recalentar: añade 1 o 2 cucharadas de caldo y calienta a fuego medio o en el microondas.

No dejes el arroz cocinado a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

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