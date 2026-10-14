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Quién es Sergi Vélez, la pareja de la portavoz del PSOE: tiene decenas de pisos en España y empresas en latinoamérica

Montse Mínguez confirma la información, pero mantiene que no es un fondo buitre, sino un negocio familiar que “cumple con la legalidad”

Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE. (Diego Radamés/Europa Press)
Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE. (Diego Radamés/Europa Press)
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El PSOE trata de abanderar el discurso de la vivienda para remontar en las elecciones generales, aprovechando el rechazo de las derechas a los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados y la conmoción social tras la muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años discapacitada que fue desahuciada tras perder la batalla legal contra un fondo buitre. En plena precampaña electoral, una información publicada este miércoles por Artículo 14 ha revelado que Sergi Vélez, el empresario y marido de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, posee decenas de viviendas en alquiler en Cataluña y ha desahuciado a inquilinos por impago.

Vélez es consejero delegado y propietario del holding inmobiliario NestCapital desde el año 2017. La empresa con más activos, Nest Capital Homes, cuenta con un solo empleado y ha declarado bienes por 8,4 millones de euros. La información de Artículo 14 reveló que más de seis millones de euros corresponden a inversiones inmobiliarias, dentro de una actividad centrada en la compra, venta, explotación y arrendamiento no financiero de inmuebles. Horas después de trascender esta noticia, la empresa cerró su página web.

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La portada en la página web de Nest Capital antes de ser cerrada.
La portada en la página web de Nest Capital antes de ser cerrada.

El grupo también tiene proyectos en países latinoamericanos como Argentina y Brasil. Una información publicada por El Español ha revelado además la participación de Vélez en la junta directiva de la empresa argentina Nueve Tigres SA, compañía que antes presidió su padre, José Luis Vélez Burrell, quien dejó ese cargo en 2019.

Otra compañía asociada a su nombre es Negoproject Nordeste, constituida en 2021, y que figura en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas con el alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia como actividad principal. Su objeto social incluye además la construcción de edificios, una descripción que, según los datos registrales, tiene carácter informativo. Este periódico también destapa que el fondo también tiene negocio en el sector de la restauración, donde constan al menos dos locales: Bocao Restaurantes, registrada en 2024, y Desbocao, inscrita en 2025.

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Mínguez niega que sea un fondo buitre: “Es una empresa familiar”

La información fue reconocida este miércoles por la propia portavoz socialista en una entrevista para Espejo Público de Antena 3, donde se limitó a defender que el fondo inmobiliario era en realidad una empresa familiar que, según insistió, cumplía con la legalidad y la ley de vivienda. “El ataque personal es lo peor que hay en política. Intentar vender que una empresa familiar lo está haciendo mal es mentira. Es una empresa que cumple con la legalidad y lo que dice la ley de vivienda en Cataluña. No vamos contra las empresas o los propietarios”, se ha limitado a decir Mínguez.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha reiterado que el partido ya ha tomado medidas contra el exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos y ha tachado de "falsedades" las últimas declaraciones realizadas por su hijo Víctor Ábalos. (Fuente: PSOE)

Los efectos de las movilizaciones por la vivienda ya parecen surtir efecto en la proyección electoral del PSOE. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el primero tras el desahucio de Maricarmen, la acampada por la vivienda y la derogación de los decretos del Gobierno de coalición, ha vuelto a colocar al PSOE en cabeza con una estimación de voto del 34%, subiendo tres puntos respecto al mes anterior y duplicando su ventaja sobre el PP, que marca su peor dato del último año. El PSOE se propuso como objetivo de campaña alcanzar la marca del 33%.

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