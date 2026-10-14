España

Casi la mitad de los docentes madrileños secundan la huelga por la educación pública, marcada por las cargas en la Universidad Complutense

La Delegación de Gobierno ha pedido una “investigación urgente” y la Comunidad de Madrid lamenta estos “incidentes aislados”

Varias personas durante una concentración por la educación pública en Madrid, en la Puerta del Sol, a 14 octubre de 2026, en Madrid (España).
Varias personas durante una concentración por la educación pública en Madrid, en la Puerta del Sol, a 14 octubre de 2026, en Madrid (España). (Eduardo Parra / Europa Press)
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La primera jornada de huelga por la educación pública en la Comunidad de Madrid ha comenzado con piquetes en decenas de centros, el corte del Paseo de la Castellana y cargas policiales contra los manifestantes en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Casi la mitad de los 65.000 docentes de la región (44,6%) han secundado la convocatoria, según datos del propio Ejecutivo autonómico, una cifra que Comisiones Obreras eleva al 70%.

Profesores y alumnos han llevado sus reclamaciones por una educación pública “digna” y “de calidad” a la Puerta del Sol alrededor de las 12:00 horas, donde han recibido el apoyo de los acampados por la crisis de la vivienda. Posteriormente, la marea verde se ha trasladado hacia las puertas de la Consejería de Educación.

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Los sindicatos CCOO, CGT, UGT CSIF, así como plataformas docentes de Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP habían convocado la jornada para todos los docentes y alumnos de enseñanzas no universitarias, pero la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la UCM se han unido a las protestas en solidaridad.

Agentes de la Policía Nacional intervienen ante un grupo de manifestantes concentrados frente a la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid.

Justamente, ha sido en el campus de Ciudad Universitaria donde se han vivido las mayores tensiones de la jornada. Los estudiantes organizaron un encierro en la Facultad de Ciencias de la Información en la noche del martes al miércoles. Esta mañana, se han producido cargas policiales contra algunos de los manifestantes que se encontraban frente a la facultad. El choque entre agentes y manifestantes se ha saldado con cinco detenidos y dos policías heridos.

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Según la Delegación del Gobierno, los manifestantes han rebasado el cordón policial, lo que ha motivado la respuesta de los agentes. En cualquier caso, han solicitado una “investigación de urgencia” al jefe superior de la Policía Nacional de Madrid.

Una “huelga política” que pide mayores salarios y menos alumnos por aula

Decenas de personas durante una concentración por la huelga indefinida de la educación pública, frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a 14 de octubre de 2026, en Madrid (España).
Decenas de personas durante una concentración por la huelga indefinida de la educación pública, frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a 14 de octubre de 2026, en Madrid (España). (Rafael Bastante / Europa Press)

Las protestas se han convocado para pedir una mejora de las condiciones laborales de los docentes madrileños. En concreto, los sindicatos piden reducir las horas lectivas (17 periodos a la semana en Secundaria y FP, 22 en Primaria) para poder atender otras tareas propias de la profesión, como la preparación de las clases.

Asimismo, han solicitado una reducción de las ratios. Los convocantes proponen rebajar el total de alumnos por aula a 13 en Educación Infantil, 15 en Educación Primaria, 20 en la ESO, 23 en Bachillerato y 15 en FP. Asimismo, piden que estos límites se adapten en los colegios de educación especial.

Respecto a los salarios, los sindicatos han exigido un aumento de 600 euros al mes con un Complemento Específico General Docente autonómico. A su vez, han solicitado un plan integral para mejorar las condiciones de las instalaciones educativas, que procure la climatización y el mantenimiento adecuado de los centros.

Desde la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que se trata de “la primera huelga política que no respeta el derecho de los niños, de los alumnos ni al trabajo”. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha recordado que Madrid es “la región que mejores resultados ha obtenido en el informe PISA, lo que no han pedido en ninguna otra comunidad autónoma, ni tampoco en el Ministerio”. En su opinión, la jornada está transcurriendo “con normalidad”, si bien lamentan “incidentes aislados” como las cargas en la Complutense.

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