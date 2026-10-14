Hacienda tranquiliza a los jubilados y afirma que las pensiones se revalorizarán en función del IPC: “El Gobierno cumplirá la ley”

El ministro de Hacienda, Arcadi España. Marta Fernández / Europa Press

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El Gobierno ha lanzado este miércoles un mensaje de tranquilidad a los pensionistas ante el debate político sobre el futuro del sistema público de pensiones, en plena controversia por las propuestas del Partido Popular y Vox. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado que el Ejecutivo cumplirá la ley y actualizará las prestaciones, como cada año, “con el mecanismo y en el momento que sea oportuno”.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Arcadi España ha cuestionado la posición del PP y su relación con las propuestas de Vox en materia de pensiones. “Estamos viendo que el Partido Popular y Vox están teniendo un intercambio de programas electorales. Yo creo que el redactor del programa electoral del Partido Popular es Vox”, ha afirmado el ministro, que considera que las declaraciones de los dirigentes populares reflejan mensajes contradictorios sobre la sostenibilidad del sistema.

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El titular de Hacienda se ha referido tanto a las propuestas de Vox de avanzar hacia un modelo mixto como a las declaraciones de la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, quien afirmó que el sistema estaba “petando” y defendió la necesidad de reformarlo. “Feijóo un día pone el sistema en duda, ayer dice que con las pensiones no se bromea y vemos a la portavoz —Ester Muñoz— diciendo que el sistema estaba literalmente ‘petando’ y que había que reformarlo”, ha señalado.

Revalorización por ley

Arcadi España ha reconocido que se le «hiela un poco la sangre» al escuchar las propuestas que atribuye a PP y Vox, especialmente por la relación que, a su juicio, establecen entre la reforma del sistema y la exigencia de sacrificios. El ministro ha situado así las pensiones entre los principales puntos de confrontación política ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE): explica las medidas que se podrían tomar para bajar el gasto en pensiones y dar sostenibilidad al sistema público.

Frente a las críticas de la oposición, España ha reivindicado la evolución de las prestaciones durante la etapa del Gobierno de Pedro Sánchez. Según ha señalado, la pensión media de jubilación ha aumentado un 43% y la denominada hucha de las pensiones se ha elevado hasta los 15.000 millones de euros. El ministro ha presentado estas cifras como muestra del compromiso del Ejecutivo con la protección de los jubilados y la continuidad del sistema público.

“Por supuesto, nosotros, como todos los años, tenemos que cumplir la ley y se hará con el mecanismo y en el momento que sea oportuno”, ha recalcado. La declaración no concreta la cuantía de la próxima subida, que dependerá de la fórmula legal de actualización y de los datos de inflación correspondientes al periodo de referencia.

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Cómo se calcula la subida de las pensiones

La legislación vigente establece que las pensiones se revaloricen cada año conforme a la evolución de los precios, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de sus beneficiarios. La fórmula quedó recogida en la reforma aprobada mediante la Ley 20/2021, fruto de un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, y se enmarca en las recomendaciones del Pacto de Toledo.

El cálculo toma como referencia el IPC interanual promedio de doce meses, desde diciembre del año anterior hasta noviembre del ejercicio en curso. Por tanto, la cifra definitiva de inflación del periodo resulta determinante para establecer el porcentaje de actualización que se aplicará a las prestaciones.

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Según el calendario del Instituto Nacional de Estadística (INE), el dato provisional del IPC de noviembre se conocerá el 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones generales previstas para el día 29.

Carlos Cuerpo rechaza los mensajes “catastrofistas”

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también ha defendido este miércoles la viabilidad del sistema público de pensiones. En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, ha asegurado que el modelo español es “perfectamente sostenible” y ha criticado lo que considera contradicciones en el discurso del PP.

“Yo creo que, en ese sentido y más cuando hablamos de algo tan serio, hay que tener no sólo un diagnóstico aterrizado y una discusión seria, sino hablar con un poco de responsabilidad. Pero estamos acostumbrados a este tipo de titulares. Titulares catastrofistas, titulares que no están basados en la realidad”, ha denunciado.

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Cuerpo ha reprochado a los populares que, por un lado, aseguren que mantendrán el sistema actual y, por otro, sostengan que está abocado a la quiebra y necesita una reformulación completa. El debate enfrenta dos cuestiones: la sostenibilidad financiera de las pensiones a largo plazo y las garantías sobre el mantenimiento de las prestaciones públicas.

Por su parte, Arcadi España se ha mostrado «seguro» de que, si los ciudadanos respaldan de nuevo al Gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo presentará a principios del próximo año los Presupuestos Generales del Estado de 2027.