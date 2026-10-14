La Comunidad de Madrid pone una querella ante la Fiscalía por los insultos y amenazas hacia Ayuso en la acampada de Sol

Una efigie de la presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en una de las tiendas de campaña de la acampada de la Puerta del Sol de los manifestantes en protesta por la crisis de la vivienda.(EFE/ Mariscal)

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La Comunidad de Madrid ha anunciado que recurrirá la decisión judicial que rechazó levantar la acampada de la Puerta del Sol que comenzó el pasado 23 de septiembre. Concretamente, el Ejecutivo regional ha acordado interponer un recurso de reposición ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la resolución de la semana pasada.

Recordemos que el tribunal desestimó la medida cautelar que había solicitado la Comunidad para ordenar el desalojo de la protesta, instalada hace tres semanas en la céntrica plaza madrileña por la crisis habitacional y en defensa del derecho a la vivienda. Además, el Gobierno regional ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial por mensajes expuestos en la acampada dirigidos contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que tachan como amenazas, injurias graves y posibles delitos de odio.

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“El ático de Ayuso lo vamos a quemar”

De este modo, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial una serie de hechos que, a su juicio, podrían constituir delitos de amenazas, injurias graves con publicidad, odio y daños, de acuerdo con varios artículos del Código Penal. El escrito cita, en concreto, el artículo 169.2, relativo a las amenazas; el artículo 208, sobre injurias graves; el 510.2, referido a delitos de odio, y los artículos 323 y 263, que recogen distintas conductas vinculadas con daños al patrimonio y a bienes ajenos.

Una efigie de la presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en una de las tiendas de campaña de la acampada de la Puerta del Sol de los manifestantes en protesta por la crisis de la vivienda.(EFE/ Mariscal)

El procedimiento va acompañado de fotografías de pancartas y pintadas con expresiones contra Ayuso, entre ellas “Ayuso muérete”, “puta Ayuso” y “El ático de Ayuso lo vamos a quemar”. Igualmente, la documentación incorpora referencias a desperfectos en bienes públicos y elementos de valor histórico, cultural y monumental. Entre los espacios afectados figuran la estatua del Oso y el Madroño y la fachada de la Real Casa de Correos, ambos declarados bienes de interés cultural (BIC), además de la estatua ecuestre de Carlos III. La Comunidad también señala la presencia de pintadas, pegatinas y “actos vandálicos” en esos lugares.

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La denuncia, como ha adelantado EFE, atribuye esos mensajes a personas vinculadas con la movilización, aunque solicita que la investigación determine quiénes participaron en los hechos. El contenido de esos mensajes “participa de la misma naturaleza ofensiva y amenazante contra la presidenta de la Comunidad de Madrid”, se puede leer. Según la administración, estas acciones podrían afectar a la imagen de Isabel Díaz Ayuso y pueden alimentar un clima de hostilidad contra la presidenta madrileña.

Como episodio concreto, el documento destaca lo ocurrido la noche del 30 de septiembre, hacia las 23 horas. Varias personas “fácilmente identificables mediante las cámaras instaladas en la Puerta del Sol” proyectaron sobre la fachada principal de la Real Casa de Correos una imagen del rostro de Díaz Ayuso, tachado con una línea roja, junto al mensaje “Ayuso, Almeida, iros a la mierda”.

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a posible caída de los dos reales decretos de vivienda aprobados este martes en el Consejo de Ministros ha llenado de indignación, rabia y decepción la madrileña plaza de la Puerta del Sol y parte de la calle Arenal, donde la madrugada de este jueves se vive la sexta noche de acampada, con más de 1.300 tiendas y alrededor de 2.000 personas.

Además, la Comunidad afirma que los hechos persisten tras haber presentado el escrito ante la Fiscalía y que se han producido “sin solución de continuidad”. También asegura que había aumentado el número de expresiones “humillantes y amenazantes”, así como los daños denunciados. La Comunidad solicita a la Fiscalía que practique diligencias para aclarar los hechos e identificar posibles responsabilidades penales.

La Comunidad exige el desalojo inmediato de la acampada

En cuanto a la decisión judicial que rechazó levantar la acampada de la Puerta del Sol, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha explicado que la intención es agotar las vías judiciales disponibles. La estrategia deja abierta la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo si el TSJM vuelve a rechazar las pretensiones de la Administración autonómica.

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También ha responsabilizado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de cualquier incidente que pueda ocurrir en la plaza por la situación de seguridad de comerciantes, trabajadores y vecinos. La Comunidad sostiene que la continuidad de la acampada afecta al funcionamiento habitual de la Puerta del Sol, donde se encuentra la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional.