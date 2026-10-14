La nueva cuenta Financia Europa permitirá invertir hasta 150.000 euros con ventajas fiscales: aplazará los impuestos y dejará exenta parte de las ganancias tras cinco años

Una imagen de archivo de monedas y billetes de euro. (Europa Press)

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Un nuevo producto de ahorro e inversión busca canalizar el dinero de los particulares hacia las bolsas europeas con un trato fiscal que no existía hasta ahora en España. Se trata de la cuenta Financia Europa, también llamada cuenta europea de inversión, que permite comprar y vender acciones y fondos sin tributar mientras el capital permanezca dentro del producto y que, además, deja exenta una parte de la ganancia una vez transcurridos cinco años. El Gobierno la aprobó el pasado 29 de septiembre dentro del decreto de vivienda que el Congreso tumbó días después, pero la recuperó el 6 de octubre en una nueva norma, el Real Decreto-ley 29/2026, que entró en vigor el 8 de octubre.

La cuenta funciona como un contrato de servicios de inversión entre un particular y una entidad financiera. Según detalla el portal financiero Finect, se estructura como una cuenta de valores con una cuenta de efectivo asociada, en la que únicamente pueden entrar acciones y fondos vinculados a la Unión Europea y al Espacio Económico Europeo (EEE), formado por los países comunitarios más Noruega, Islandia y Liechtenstein; mientras que se quedarían fuera los activos de Reino Unido o Suiza.

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El nombre está reservado por ley, y solo los productos que cumplan todos los requisitos de la norma pueden comercializarse bajo esa denominación, que surge de la etiqueta Finance Europe presentada por España y otros seis países en 2025 y de una recomendación de la Comisión Europea dentro de la estrategia de la Unión de Ahorros e Inversiones.

Quién puede abrirla y qué límites tiene

Cualquier persona física contribuyente del IRPF puede abrir una cuenta de este tipo, pero solo una por titular, de carácter individual e intransferible. Antes de la apertura, la entidad exigirá una declaración responsable de que el cliente no posee otra cuenta similar.

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El límite se fija en 150.000 euros de aportaciones pendientes de recuperar, sin tope anual. Cuando el titular retira dinero, la parte correspondiente a aportaciones ya recuperadas libera espacio para nuevas entradas. Las aportaciones deben realizarse en efectivo desde la cuenta bancaria vinculada, sin posibilidad de traspasar activos que ya se posean fuera del producto.

Ventajas fiscales

El régimen fiscal se apoya en dos mecanismos. El primero es el diferimiento, que es que las ganancias y pérdidas generadas al vender o reembolsar activos dentro de la cuenta no se declaran en el IRPF hasta que el titular retira dinero, lo que permite rotar entre una acción y un fondo cotizado sin pasar por Hacienda, algo que fuera de este producto solo existe para los traspasos entre fondos de inversión tradicionales.

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El segundo mecanismo entra en juego a partir del quinto año. La ganancia correspondiente a aportaciones con esa antigüedad queda exenta al 100% hasta un máximo de 10.000 euros por contribuyente, un límite que no se recupera una vez agotado. Sobre la ganancia restante, se excluye de gravamen el 20%, mientras que el 80% restante tributa en la base del ahorro, con tipos de entre el 19% y el 30%. La ley asume que el dinero retirado corresponde primero a las aportaciones más antiguas. Si la retirada se produce antes de los cinco años, la ganancia tributa sin exención alguna. Los dividendos, por su parte, quedan fuera de este régimen especial y tributan de forma ordinaria y se ingresan directamente en la cuenta bancaria de contrapartida.

Además, el decreto crea la cuenta Financia Europa Reinversión, compatible con la general, vinculada a una exención para quien venda antes del 31 de diciembre de 2027 una vivienda vacía durante los dos años previos a entes públicos de vivienda social, con un precio inferior a 800.000 euros. La ganancia queda exenta al 100% si el precio no supera los 200.000 euros, con una exención decreciente hasta ese tipo de 800.000 euros, y la parte no exenta puede liberarse de impuestos si se reinvierte en el plazo de seis meses.

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Qué activos admite y cómo se organiza

Solo pueden incorporarse dos tipos de instrumentos: acciones cotizadas de compañías con domicilio, administración central o actividad principal en la UE o el EEE, y fondos de inversión de carácter financiero (incluidos los cotizados) inscritos en el Registro de IIC Elegibles de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Para que un fondo acceda a este registro, debe invertir al menos el 70% de su cartera en activos del EEE, un 50% en renta variable y un 35% en renta variable del propio EEE. Quedan excluidas las SOCIMI, las SICAV, los derivados y la renta fija directa.

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Internamente, la cuenta se divide en una subcuenta de valores, donde se custodian los activos, y una subcuenta operativa de efectivo que no puede superar los 1.500 euros; si ese límite se sobrepasa por ventas o reembolsos, el titular dispone de tres meses para invertir o retirar el exceso. El producto puede trasladarse de entidad una vez por año natural sin que ello cuente como retirada ni como nueva aportación, conservando la antigüedad del dinero.

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Sin embargo, la cuenta todavía no puede contratarse. El decreto que la recupera debe ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso, dado que las Cortes están disueltas por el adelanto electoral, aunque el PNV ya confirmó su respaldo. Falta también una orden ministerial de información tributaria sin fecha prevista, la creación del Registro de fondos elegibles de la CNMV -con un plazo máximo de cuatro meses- y una orden ministerial que regule los traslados entre entidades, requisito indispensable para poder cambiar de banco o bróker con el producto ya abierto.