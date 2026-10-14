España

Un jubilado se declara en huelga de hambre después de que la Seguridad Social francesa le exija 9.000 euros por trabajar estando de baja: “Llegaré hasta el final”

El hombre rechaza pagar la deuda y mantiene su ayuno frente a la sede del organismo en Dordoña pese a haber sufrido ya un desmayo

Un hombre de espaldas sentado en una silla blanca de plástico con una botella de agua en el suelo frente a un edificio de piedra.
Un hombre realiza una huelga de hambre frente a un edificio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Sentado en una silla de plástico, con una radio y una botella de agua como única compañía, Jacques Oudart ha decidido llevar su vida al límite. A sus 68 años, este jubilado francés se ha declarado en huelga de hambre frente a la sede de la Seguridad Social en Périgueux (Dordoña, Francia). Le exigen 9.000 euros por haber trabajado presuntamente mientras estaba de baja médica, pero él asegura que es inocente y amenaza con llevar su protesta “hasta la muerte”.

El origen de la disputa se remonta a 2019 y 2020. Por aquel entonces, Oudart ejercía como agente inmobiliario hasta que un problema de salud le obligó a coger una baja médica que se prolongó durante diez meses. En ese intervalo, la Seguridad Social le abonó 8.000 euros por incapacidad temporal.

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Sin embargo, una inspección posterior detectó doce transferencias bancarias en las cuentas del afectado emitidas durante los meses en los que figuraba como inactivo. La administración interpretó que el agente continuaba ejerciendo su actividad profesional y facturando mientras cobraba del sistema público, por lo que exige la devolución de las prestaciones más 1.000 euros de sanción.

Por su parte, el jubilado niega haber trabajado de forma ilícita. Sostiene que las transferencias bancarias recibidas eran en realidad el cobro diferido de comisiones correspondientes a operaciones anteriores a sus problemas de salud. “Les entregué todos los documentos”, insiste Oudart respecto a las pruebas para defender su inocencia. “Psicológicamente estoy bien porque soy muy perseverante”, afirma, según recoge el medio ICI Périgord.

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Le ofrecen pagar la deuda a plazos

La versión de la administración pública es distinta y cuenta con el respaldo de los tribunales. La directora de la Seguridad Social (CPAM) en Dordoña, Delphine Camblanne, asegura que tras revisar minuciosamente el expediente no se ha detectado ningún tipo de error administrativo y que existen pruebas de gestión que confirman que la empresa siguió activa.

Los autónomos no tendrán que pagar la cuota en doce comunidades autónomas durante, como mínimo, su primer año de actividad. (Freepik)
El organismo público le ofrece pagar la deuda a plazos durante 12 años. (Freepik)

Asimismo, Camblanne ha sido contundente al recordar la situación legal del afectado: “Hay que entender claramente que este señor fue condenado por fraude al seguro, ya que es una forma de defraudar al sistema. No se puede revertir una condena que ha sido ratificada por las instancias judiciales: el tribunal de Périgueux y el Tribunal de Apelación”.

Pese a la firmeza de la sentencia, la dirección del organismo público se ha reunido en varias ocasiones con el huelguista para ofrecerle aplazar la deuda y fraccionar los pagos a 50 euros al mes durante doce años, evitando así los embargos de 350 euros mensuales que van a comenzar a aplicarse de inmediato sobre su pensión.

Sin embargo, Oudart ha rechazado cualquier acuerdo que suponga admitir la culpa y continúa con un ayuno que ya le provocó un desmayo. Aunque los servicios de emergencia y los bomberos acudieron a atenderle tras ser alertados por su esposa, el anciano rehusó ser trasladado al hospital y asegura que mantendrá la protesta sin ingerir sólidos, incluso cuando regresa a pernoctar a su domicilio: “Si tengo que llegar hasta el final, llegaré hasta el final. Incluso hasta la muerte”.

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