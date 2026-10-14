Aurelio Rojas, cardiólogo: “El aguacate tiene muchas calorías, pero es bueno para el corazón y reduce el colesterol malo”

Aguacate. (Magnific)

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Una alimentación saludable es la base para cuidar nuestro cuerpo y sentirnos bien en el día a día. Lo que ponemos en el plato influye en nuestra energía, en cómo funciona el organismo y en nuestra salud a largo plazo.

Sin embargo, muchas veces se etiqueta a ciertos productos como poco saludables por algunas de sus características, sin valorar todos los matices. Esto ocurre, por ejemplo, con alimentos que contienen grasas, azúcar o una cantidad elevada de calorías. Pero ¿significa eso que debamos eliminarlos de nuestra dieta?

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Aurelio Rojas, cardiólogo con miles de seguidores en redes sociales, ha hablado del aguacate en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@doctorrojass). En este sentido, el especialista explica por qué este alimento, pese a su aporte calórico, puede formar parte de una dieta equilibrada.

El aguacate y sus beneficios

El aguacate es uno de esos alimentos que despiertan dudas cuando hablamos de alimentación saludable. Su aporte calórico es elevado en comparación con el de otras frutas, pero eso no significa que debamos eliminarlo de nuestra dieta ni que comerlo implique necesariamente ganar peso. De hecho, Aurelio Rojas destaca que sus propiedades nutricionales lo convierten en una opción interesante para cuidar el corazón, regular la presión arterial e incluso favorecer la salud intestinal.

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Uno de los aspectos que más destaca el cardiólogo es su efecto sobre el colesterol. El aguacate contiene ácido oleico, una grasa monoinsaturada que también encontramos en el aceite de oliva virgen extra y que resulta especialmente beneficiosa cuando sustituye a otras fuentes de grasas saturadas, como la mantequilla.

Colesterol en arterias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este cambio en la alimentación puede contribuir a reducir el colesterol LDL, conocido popularmente como colesterol malo, cuya acumulación en las arterias aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Por eso, más que fijarnos únicamente en las calorías de un alimento, conviene prestar atención a qué nutrientes aporta y qué productos puede sustituir en nuestra dieta.

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El corazón también se beneficia de otro de sus componentes: el potasio. Este mineral desempeña un papel importante en la regulación de la presión arterial y en el funcionamiento normal de los músculos, incluido el cardíaco.

Mantener una tensión arterial adecuada es fundamental para reducir el riesgo cardiovascular, aunque el aguacate, por sí solo, no garantiza ese efecto ni sustituye a los tratamientos que puedan ser necesarios. Su interés está en formar parte de una alimentación variada y equilibrada, junto con otros hábitos saludables.

Pero sus propiedades no terminan ahí. El aguacate aporta fibra, un nutriente que favorece el tránsito intestinal y ayuda a combatir el estreñimiento. Además, esta contribuye a alimentar a los microorganismos beneficiosos que habitan en el intestino y favorece el buen funcionamiento de la microbiota.

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@doctorrojass 🥑 ¿El aguacate engorda o es uno de los mejores alimentos para cuidar tu corazón? Tiene muchas calorías, sí. Pero también una combinación de nutrientes que lo convierten en un alimento especialmente interesante para nuestra salud 🫀 CORAZÓN Y COLESTEROL Es rico en ácido oleico, la misma grasa monoinsaturada que encontramos en el aceite de oliva. Cuando sustituye alimentos ricos en grasas saturadas, puede ayudar a reducir el colesterol LDL (el malo). Y un dato interesante: un estudio publicado en Journal of the American Heart Association encontró que consumir al menos dos raciones de aguacate a la semana se asociaba con un 16 % menos de riesgo cardiovascular y un 21 % menos de enfermedad coronaria. Ojo, hablamos de asociación, no de causalidad. 🩺 PRESIÓN ARTERIAL Aporta potasio, un mineral fundamental para regular la tensión arterial y el funcionamiento del corazón. Aunque por sí solo no es un tratamiento para la hipertensión 🦠 MICROBIOTA Y DIGESTIÓN Su fibra favorece el tránsito intestinal, aumenta la saciedad y sirve de alimento para nuestras bacterias intestinales. Algunos estudios han observado cambios beneficiosos en la microbiota con su consumo habitual 👁️ SALUD OCULAR Contiene luteína y zeaxantina, dos antioxidantes importantes para proteger la retina. ⚖️ ¿Y CUÁNTO AGUACATE PODEMOS COMER? Medio aguacate mediano al día es una cantidad razonable para muchas personas, aunque depende de sus necesidades y del resto de su alimentación Y recuerda: ningún alimento por sí solo hace milagros. Lo que realmente marca la diferencia es el conjunto de nuestra alimentación y nuestros hábitos ♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey

A todo ello se suma un beneficio menos conocido: su relación con la salud ocular. El aguacate contiene luteína y zeaxantina, dos carotenoides con función antioxidante que se encuentran en los tejidos del ojo y contribuyen a protegerlos frente al daño oxidativo. Estos compuestos forman parte de los nutrientes que ayudan a mantener una buena salud visual, junto con otros factores relacionados con la alimentación y los hábitos cotidianos.

¿Cuánto aguacate se recomienda comer al día?

A pesar de todas estas propiedades, el cardiólogo recuerda que no hace falta consumir grandes cantidades para aprovechar su valor nutricional. Como orientación general, señala que medio aguacate mediano al día puede ser una cantidad razonable para muchas personas, aunque la ración adecuada depende de las necesidades individuales y del resto de alimentos que formen parte de la dieta. La clave está en cómo se incorpora a las comidas. No es lo mismo añadir aguacate a una alimentación variada que consumirlo sin tener en cuenta el conjunto de la dieta.

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