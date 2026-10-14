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La Guardia Civil señala a la DGT: denuncia que los recortes abocan a Tráfico a desaparecer

La AEGC alerta de que varias convocatorias acumulan plazas vacantes y reclama reforzar la plantilla, que sitúa por debajo de los 9.000 efectivos

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico. (GUARDIA CIVIL)
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico. (GUARDIA CIVIL)
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La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado que la falta de aspirantes y de incentivos pone en riesgo el futuro de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. La organización sostiene que las convocatorias recientes no logran cubrir las necesidades de la especialidad y reclama medidas a la Dirección General de Tráfico (DGT), al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil.

En un comunicado difundido el 12 de octubre, la asociación afirma que la escasez de candidatos se repite en las distintas plazas convocadas. Para los 20 puestos de Atestados B, indica, se inscribieron dos aspirantes. En el caso de las 40 vacantes para cabos de Atestados C, hubo cuatro candidatos.

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Según la entidad, la baja participación en estos procesos limita la capacidad de renovación de las plantillas. La AEGC plantea que las cifras conocidas no alcanzan para responder a las vacantes existentes ni a las necesidades operativas que atribuye a esta unidad de la Guardia Civil.

Las plazas motoristas quedan lejos de cubrirse

La situación también afecta a las unidades motoristas, según la AEGC. La entidad señala que solo un agente se presentará al examen para 60 plazas de cabos motoristas C. Para las vacantes dirigidas a guardias civiles, la asociación informa que se convocaron 80 plazas y que concurrirán 37 personas. En la categoría de motoristas, añade, hay 160 puestos previstos y 51 aspirantes acudirán a la prueba previa.

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La diferencia entre las plazas disponibles y el número de candidatos se extiende, de acuerdo con el comunicado, a categorías vinculadas con los atestados y con el servicio en motocicleta. La organización centra su reclamo en la necesidad de incrementar el interés por acceder a esos destinos.

Guardia Civil Tráfico. (Europa Press)
Guardia Civil Tráfico. (Europa Press)

La AEGC considera que estos datos reflejan el deterioro de la Agrupación de Tráfico, una unidad encargada de la vigilancia y la seguridad vial en buena parte de la red de carreteras de España.

La organización sostiene que la especialidad cuenta con menos de 9.000 efectivos, cuando, según sus estimaciones, debería disponer de una plantilla de 11.000 agentes. La diferencia supondría un déficit de alrededor de 2.000 integrantes.

La AEGC vincula la falta de aspirantes con la pérdida paulatina de condiciones que, a su juicio, permitían atraer a guardias civiles a esta área. “Los incentivos que antes sí se daban se han ido perdiendo”, plantea la asociación en su comunicado.

El reclamo por los incentivos

La entidad no precisa en el texto cuáles son las condiciones concretas que deberían restituirse. Sí insiste en que la recuperación de incentivos permitiría mejorar el atractivo de la especialidad para futuros aspirantes y favorecer una mayor cobertura de las plazas convocadas.

La AEGC también expresa su preocupación por el modelo de gestión de la especialidad y afirma que teme una reducción progresiva de su presencia. Como antecedente, menciona el caso de Navarra, donde las competencias de tráfico pasaron al ámbito foral.

La asociación pide una respuesta de Pere Navarro, director general de Tráfico; de la directora general de la Guardia Civil, y del ministro del Interior. La AEGC les solicita que adopten decisiones para reforzar las condiciones de trabajo y recuperar el interés por incorporarse a la especialidad.

Una DGT a medio gas porque el 55% de las plazas de sus funcionarios de oficina están vacantes: los trámites de Ibiza los tienen que hacer en Burgos.

En ese sentido, cuestiona la prioridad de las inversiones de la DGT y reclama que parte de los recursos obtenidos a través de los radares se destine a mejorar la situación laboral de los agentes de Tráfico. “Las próximas convocatorias deben contar con más guardias civiles dispuestos a entrar en la Agrupación”, señala.

El comunicado atribuye a las administraciones implicadas la responsabilidad de revertir la tendencia que describe. La asociación pide que las decisiones sobre personal y condiciones laborales tengan en cuenta las dificultades expuestas en las convocatorias anunciadas. La organización insiste en que el número de candidatos en los procesos actualmente abiertos anticipa dificultades para cubrir las plazas disponibles en los próximos meses.

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