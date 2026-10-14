Feijóo exige que Sánchez comparezca en el Congreso por los buques marroquíes en Ceuta y lo lleva a la Audiencia Nacional

13/10/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un acto del PP de Aragón, a 13 de octubre de 2026, en Huesca, Aragón (España). POLITICA Verónica Lacasa - Europa Press

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, comparezca en la Diputación Permanente del Congreso por la incursión de buques militares marroquíes en aguas de Ceuta coincidiendo con los días de la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio. Además, ha señalado que ya ha puesto este tema en conocimiento de la Audiencia Nacional, dado que su partido está personado en la causa.

"El Gobierno lo sabía y el presidente se fue de vacaciones. Y, además, se lo ocultó a las Cortes Generales, a los ceutíes y al resto de los españoles. No hay palabras para describirlo", ha declarado Feijóo en un vídeo grabado que el PP ha remitido a los medios de comunicación.

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Por eso, Feijóo ha reclamado a Sánchez que explique en la Diputación Permanente --órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones y una vez disueltas las Cortes-- esa entrada de buques marroquíes en aguas ceutíes.

LLEVARÁ ESTE TEMA A LA REUNIÓN DEL PPE EN BRUSELAS ESTE JUEVES

A su entender, las revelaciones sobre la presencia de buques de la marina marroquíes en aguas españolas son de una "gravedad extraordinaria". "Lo sucedido no es un escándalo más, es el abandono negligente e imperdonable de 80.000 españoles por parte de quien tenía la obligación de protegerlos", ha añadido.

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El líder del PP ha anunciado que, además de trasladárselo a sus socios europeos en la reunión que mantendrá este jueves en Bruselas con líderes del PPE, su partido lo ha puesto ya en conocimiento de la Audiencia Nacional, donde el PP está personado en la causa.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))