El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Una mujer abraza a su madre en el interior de una casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aumento de la esperanza de vida ha transformado la planificación del ahorro y las decisiones de inversión destinadas a mantener el nivel de vida durante la jubilación. En España, las personas viven una media de entre 20 y 24 años tras retirarse y esta mayor longevidad preocupa a muchos futuros jubilados, que temen agotar sus ahorros antes de tiempo y no disponer de una pensión suficiente para conservar el poder adquisitivo que tenían durante su vida laboral.

El 33% de los futuros jubilados españoles no sabe cuánto tiempo le durarán sus ahorros, según un informe elaborado por la Fundación del Instituto Español de Analistas. “Esa incertidumbre se está convirtiendo en un riesgo más silencioso y peligroso que el propio nivel de la pensión”, señalan expertos en pensiones de BBVA.

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La incertidumbre sobre cómo financiar los últimos años de vida se ha convertido en una de las principales preocupaciones económicas de quienes se preparan para su retiro. El problema no es solo cuánto dinero se ha acumulado, sino durante cuántos años deberá cubrir los gastos cotidianos.

La falta de previsión queda patente en otro dato del informe: el 40% de los mayores de 50 años ha planificado sus finanzas para un periodo al menos diez años inferior a la esperanza de vida media de su región. Esto significa que muchos hogares podrían estar calculando sus necesidades económicas para una jubilación más corta de la que finalmente tendrán que afrontar.

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Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE): explica las medidas que se podrían tomar para bajar el gasto en pensiones y dar sostenibilidad al sistema público.

Prever una jubilación más larga

El aumento de la longevidad obliga a revisar la manera tradicional de preparar el retiro. Durante años, buena parte de la planificación financiera se ha centrado en calcular cuánto dinero es necesario ahorrar antes de dejar de trabajar. Sin embargo, acumular un capital no garantiza la tranquilidad económica si no se estima durante cuánto tiempo deberá cubrir los gastos ni qué necesidades pueden surgir en las últimas etapas de la vida.

Quienes infravaloran la duración de la jubilación corren el riesgo de retirar demasiado dinero durante los primeros años y descubrir más adelante que sus recursos son insuficientes. Esta situación puede agravarse si aumentan los gastos sanitarios, surgen necesidades de cuidados de larga duración o la inflación reduce el poder adquisitivo de los ingresos fijos.

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El reto consiste en calcular no solo cuánto se cobrará de pensión, sino también cuánto costará mantener el nivel de vida durante dos o tres décadas. Para quienes se jubilen en torno a los 65 años, los expertos recomiendan planificar con un horizonte que llegue hasta los 90 o 95 años de edad en lugar de basarse exclusivamente en la esperanza de vida media.

Complementar la pensión

En este cálculo, la pensión pública constituye una fuente de ingresos esencial por su carácter vitalicio. No obstante, el ahorro complementario puede ser necesario para cubrir la diferencia entre la prestación y los gastos reales, así como para afrontar desembolsos extraordinarios relacionados con la salud o los cuidados. Combinar ambos recursos requiere una planificación que tenga también en cuenta la evolución de los precios y las necesidades personales.

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La incertidumbre también dificulta decisiones como cuánto dinero retirar cada mes o qué parte del patrimonio mantener invertida. Una estrategia que parece sostenible al comienzo de la jubilación puede dejar de serlo 20 años después si cambian la inflación, la rentabilidad de las inversiones o los gastos familiares.

La clave está en diseñar una estrategia financiera adaptada a una vida más larga y que tenga en cuenta las necesidades y los objetivos de cada persona. No es necesario que el plan sea perfecto desde el principio: lo importante es partir de una estimación razonable y revisarla cuando cambien las circunstancias personales o económicas. Una planificación elaborada a los 60 años probablemente necesitará ajustes a los 75, pero contar con una hoja de ruta permite tomar decisiones con mayor margen.

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Una pareja de jubilados pasea por el casco histórico de Lugo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo planificar las finanzas para el retiro

Para reducir el riesgo de agotar los ahorros durante el retiro, los expertos recomiendan empezar a planificar cuanto antes. El primer paso consiste en definir qué nivel de vida se desea mantener y calcular cuánto costará. Según las estimaciones, para conservar el nivel de vida previo a la jubilación se necesita entre el 70% y el 80% de los ingresos percibidos durante la etapa laboral.

El segundo paso es calcular la pensión que se cobrará y determinar cuánto ahorro será necesario para complementar esa prestación. Empezar a ahorrar cuanto antes permite disponer de más tiempo para acumular capital. También puede valorarse la contratación de productos de ahorro para la jubilación que ofrezcan rentabilidad y posibles ventajas fiscales.

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Quienes opten por invertir deben diversificar sus inversiones para reducir el riesgo de pérdidas y mejorar las posibilidades de obtener rentabilidad a largo plazo. Asimismo, conviene evitar recurrir al capital reservado para la jubilación para cubrir gastos imprevistos siempre que existan otras alternativas, de modo que el ahorro pueda seguir cumpliendo su objetivo. Por último, los expertos aconsejan revisar al menos una vez al año la evolución del plan de ahorro y adaptarlo a los cambios en los ingresos, los gastos, las inversiones y las circunstancias personales.