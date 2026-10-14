España

Croquetas de boniato: una receta alternativa con una textura diferente y un dulzor muy característico que conquistará el paladar de tus invitados

Una receta clásica hecha con ingredientes diferentes

Un plato azul circular con croquetas empanadas en semillas de sésamo y un pequeño recipiente con salsa roja en el centro.
Croquetas de boniato. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El boniato es uno de los ingredientes más característicos del otoño. Su sabor dulce y su textura cremosa lo convierten en una buena alternativa para preparar todo tipo de platos, desde cremas y purés hasta guarniciones para acompañar carnes y pescados. Sin embargo, también puede ser el protagonista de recetas más originales, como estas croquetas de boniato, una versión diferente de uno de los aperitivos más populares de nuestra gastronomía.

Crujientes por fuera y tiernas por dentro, estas croquetas combinan el dulzor natural del boniato con una textura suave que contrasta con el rebozado dorado. Además, permiten aprovechar las posibilidades de este tubérculo en la cocina y llevar a la mesa un bocado distinto, perfecto para servir como entrante, preparar una cena informal o sorprender a los invitados. Su elaboración requiere algo de tiempo para conseguir una masa manejable, pero el resultado merece la pena.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo de preparación: 20 minutos
  • Tiempo de cocción: 55 minutos
  • Tiempo total: 1 hora y 15 minutos

Ingredientes

Para unas 10 a 12 croquetas:

  • 2 boniatos medianos (unos 500 g en crudo)
  • 2 huevos para cocer
  • 1 huevo para el rebozado
  • 60-80 g de pan rallado, aproximadamente
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra, pimentón dulce o comino (opcional)
  • Un poco de aceite de oliva virgen extra (opcional)

Cómo hacer croquetas de boniato al horno paso a paso

  1. Asar los boniatos. Precalienta el horno a 200 °C. Lava los boniatos, pínchalos con un tenedor y colócalos en una bandeja. Hornéalos durante 35-45 minutos, hasta que estén tiernos por dentro. Retira la piel y deja que la pulpa se temple antes de continuar.
  2. Mientras se asan los boniatos, cuece los dos huevos durante 10-12 minutos desde que el agua empiece a hervir. Enfríalos, pélalos y córtalos en trozos pequeños. Machaca la pulpa del boniato con un tenedor, incorpora los huevos picados y mezcla hasta integrar los ingredientes. Añade sal al gusto y, si quieres darle un toque diferente, incorpora pimienta negra, pimentón dulce o comino.
  3. Cuando la mezcla esté templada, toma pequeñas porciones y dales forma redonda o alargada con las manos. Si la masa está demasiado blanda para trabajarla, déjala reposar en la nevera durante 20-30 minutos para que gane consistencia.
  4. Bate el huevo en un plato y coloca el pan rallado en otro. Pasa cada croqueta primero por el huevo batido y después por el pan rallado, procurando que quede bien cubierta por todos los lados.
  5. Coloca las croquetas en una bandeja con papel de horno, dejando un poco de espacio entre ellas. Si lo deseas, añade unas gotas de aceite de oliva por encima para favorecer el dorado. Hornéalas a 200 °C durante 15-20 minutos, dándoles la vuelta a mitad de cocción, hasta que el rebozado esté crujiente.
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Valor nutricional de las croquetas de boniato

Por cada croqueta, tomando como referencia una receta de 12 unidades y sin añadir aceite:

  • Calorías: 40 kcal
  • Grasas: 0,8 g
  • Hidratos de carbono: 5,5 g
  • Proteínas: 1,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos, así como de las cantidades exactas.

Cómo conservar las croquetas de boniato

Las croquetas están más crujientes recién hechas, pero también se pueden guardar si sobran. Una vez frías, consérvalas en un recipiente hermético en la nevera durante 3 días. Para recalentarlas, lo mejor es utilizar el horno unos minutos, ya que el microondas puede ablandar el rebozado.

También puedes congelarlas después de formarlas y rebozarlas, antes de hornearlas. Para ello, colócalas separadas en una bandeja hasta que estén congeladas y después guárdalas en una bolsa o recipiente apto para el congelador. Así podrás hornear únicamente las que necesites.

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