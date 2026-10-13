Se buscan trabajadores para contar pingüinos en la Antártida por 2.500 euros al mes: cinco meses sin ducha y rodeados de hielo

Pingüinos Papúa, imagen de archivo. (CONICET/WCS Argentina)

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¿Te imaginas cambiar las reuniones matutinas y los correos electrónicos infinitos por contar huevos de pingüino bajo el frío glacial? Aunque parece el argumento de una novela de aventuras, se trata de una oferta de empleo real. La fundación británica UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT) busca cada año a un selecto grupo de entre cuatro y cinco personas para mudarse durante cinco meses a la Antártida. ¿El sueldo? Enytre 1.700 a 2.500 euros al mes, con todos los gastos de alojamiento, comida y equipamiento polar completamente cubiertos.

El destino de los seleccionados es la isla Goudier, un trozo de roca e hielo del tamaño de un campo de fútbol situado en el archipiélago Palmer. Allí se levanta Port Lockroy, una emblemática base militar fundada en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial bajo la misteriosa Operación Tabarín. Tras quedar abandonada en 1962, la instalación se restauró tres décadas después y hoy opera como Sitio y Monumento Histórico bajo la protección del Tratado Antártico.

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En la actualidad, el recinto alberga un pequeño museo, una tienda de recuerdos y la famosa Penguin Post Office, una oficina de correos operativa. Durante el verano, que se prolonga de noviembre a marzo, la base recibe entre 10.000 y 18.000 visitantes procedentes de los cruceros de expedición que fondean en la zona. El equipo tiene la misión de atender la tienda, guiar a los turistas, clasificar la correspondencia y sellar a mano más de 80.000 postales por temporada.

Una colonia de pingüinos papúa en Puerto Neko, en la Antártida. (Ignacio Juárez Martínez/Universidad de Oxford)

El censo de pingüinos: la misión estrella

Más allá de la atención al público, el corazón del proyecto radica en la investigación científica. El equipo es responsable de supervisar y censar la colonia de pingüinos papúa que habita la isla, un monitoreo ambiental que el British Antarctic Survey realiza de forma ininterrumpida desde 1996 para medir el éxito reproductivo de las aves y el impacto del turismo.

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El protocolo exige una disciplina impecable para no alterar el ecosistema. Durante las primeras semanas, los trabajadores solo inspeccionan una subcolonia específica cada dos días para reducir al mínimo su presencia. El momento clave llega cuando el 95% de los nidos ya tiene huevos: en ese instante, todo el equipo sale a barrer la isla para ejecutar el censo global. En diciembre de 2024, por ejemplo, contabilizaron 571 nidos y 938 huevos. La operación se repite al final de la temporada con los polluelos ya agrupados en guarderías, realizando recuentos sucesivos hasta lograr que dos cifras seguidas tengan un margen de diferencia inferior al 10%.

Sin ducha diaria ni red eléctrica

Pese a lo atractivo del paisaje, la convivencia no es apta para cualquiera. La base carece de agua corriente, por lo que el agua potable debe trasladarse manualmente en bidones de 20 litros desde los barcos que visitan la isla. Esta limitación reduce drásticamente la higiene personal: las duchas suelen realizarse una vez por semana. Si un temporal de nieve impide la llegada de embarcaciones, los trabajadores pueden pasar hasta dos semanas sin ducharse.

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El inodoro es de campaña y requiere un vaciado diario a mano por parte del equipo. Además, como la energía proviene exclusivamente de paneles solares, el uso de electrodomésticos de alto consumo como secadores de pelo o microondas está estrictamente prohibido. Tampoco existe cobertura móvil convencional; para comunicarse con sus familias, el personal depende de una señal de internet por satélite de ancho de banda limitado o del wifi que comparten los barcos cuando están fondeados.

Pingüinos Papúa, imagen de archivo. (CONICET/WCS Argentina)

Aunque no se exige un límite máximo de edad (solo tener al menos 18 años) ni formación científica especializada, los aspirantes deben contar con una forma física excelente. La rutina diaria incluye palear nieve de forma constante, descargar embarcaciones sobre rocas resbaladizas y transportar cajas de 15 kilos. Por motivos de seguridad y conservación, el consumo de tabaco está tajantemente prohibido.

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Existe, sin embargo, un requisito administrativo: es imprescindible residir en el Reino Unido y contar con permiso de trabajo legal en dicho país antes de iniciar el proceso de selección. La organización no realiza excepciones ni financia los traslados internacionales iniciales. Quienes cumplan las condiciones deberán permanecer atentos a la apertura de la próxima convocatoria en la web oficial del UKAHT a comienzos de año.