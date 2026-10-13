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Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 14 de octubre: Leocadia le dirá a María que perderá a Janita si no se casa con Carlo y Manuel llegará a Lisboa

Ciro temerá que Manuel los haya descubierto en el próximo episodio de ‘La Promesa’

Leocadia enseña a María una carta anónima: o se casa o les quitarán a Janita en 'La Promesa' (RTVE).
Leocadia enseña a María una carta anónima: o se casa o les quitarán a Janita en 'La Promesa' (RTVE).
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Ángela se ha llevado una gran sorpresa en La Promesa: Curro le ha propuesto quedarse a vivir en Lisboa, y ella ha terminado por aceptar, aunque con un as bajo la manga, pues espera la llegada de Manuel para descubrir juntos qué le ocurre a su marido. La decisión ha marcado el regreso de La Promesa a la pantalla de TVE, tras la pausa del lunes por el festivo nacional del 12 de octubre.

La estancia en la capital portuguesa se ha complicado cuando João ha comunicado a la pareja que ha organizado una recepción sin consultarles. La noticia ha provocado el enfado de Curro y Ángela, que no esperaban verse comprometidos con un evento social del que no formaban parte de la decisión. En este capítulo de La Promesa, María y Carlo se han enfrentado a una nueva exigencia de Leocadia, que ha reclamado la celebración inmediata de su boda.

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La pareja no ha encontrado margen de maniobra ante la presión de la señora de Figueroa, que ha condicionado su conformidad con los planes de Máximo a que el enlace se celebre cuanto antes. Máximo, por su parte, ha acatado las condiciones impuestas con la misma exigencia como contrapartida: la boda debe adelantarse. La trama matrimonial se ha convertido así en uno de los ejes centrales del episodio de La Promesa, con ambas parejas atrapadas en negociaciones cruzadas sobre sus futuros enlaces.

Qué ha pasado en ‘La Promesa’

Manuel ha puesto distancia con Julieta, que ha interpretado el gesto como una consecuencia directa de lo sucedido entre ambos. El heredero del marquesado se ha marchado con la intención de reunirse con Ángela y Curro en Lisboa para intentar descubrir qué le sucede a Máximo, aunque el desenlace de esa investigación ha quedado abierto. La trama ha virado hacia Jacobo, que ha tratado de procesar el embarazo de Martina como la confirmación definitiva de la infidelidad cometida con Adriano.

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La situación se ha sumado a la presión que ya sentía por la inminente llegada de su madre a la casa. Adriano tampoco ha atravesado un buen momento en La Promesa: ha confesado temer no poder reconocer a su propio hijo en estas circunstancias. En medio de la tensión, ha llegado Casilda, madre de Jacobo, a quien este ha recibido sin saber de quién se trataba y con malos modos, fruto del enfado acumulado por la situación con Martina y Adriano.

Manuel llega a Lisboa dispuesto a descubrir la verdad en 'La Promesa' (RTVE).
Manuel llega a Lisboa dispuesto a descubrir la verdad en 'La Promesa' (RTVE).

Qué pasará el miércoles en ‘La Promesa’

El avance del próximo episodio de La Promesa adelanta que Jacobo encontrará a su madre recién llegada junto a Adriano, que se deshará en disculpas por el recibimiento del día anterior. Casilda mostrará un interés particular por Máximo, aunque a la cena organizada en su honor acudirá poca gente. Leocadia insistirá ante el duque de Buenaventura en que, tras haber aceptado sus condiciones, le corresponde a él dar el siguiente paso, algo que él recibirá con una sonrisa poco convencida.

Ciro se tensará al enterarse de que Manuel se ha marchado, ante el temor de que los haya descubierto, mientras Julieta le preguntará por qué pagaron el doble por el manual. Curro, por su parte, se enterará por João de que Máximo ha regalado a Ángela su palacio de Lisboa, un gesto que desconocía. La discusión que se desencadenará por este motivo se verá interrumpida por la llegada de Manuel, dispuesto a descubrir la verdad sobre lo que ocurre con el marqués.

En el frente de María y Carlo, Cristóbal presionará para que la boda se celebre, pero ella se negará. Cuando la joven enfrente a Leocadia, esta exhibirá una carta anónima que advierte que, si la pareja no se casa de inmediato, les quitarán a su hija Janita. Paralelamente en La Promesa, Tomasa confesará a Simona que Candela está celosa por la falta de reconocimiento, mientras Julio fingirá aflicción ante Teresa en un intento por ganarse su favor.

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