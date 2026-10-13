Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: del matrimonio de Marta Hazas y Javier Veiga al chef Ramón Freixa y la actriz Lucía Guerrero

Los invitados de hoy a 'Pasapalabra'. (Atresmedia)

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El plató de Pasapalabra vuelve a renovar su elenco de acompañantes de lujo para encarar las tardes del 13, 14 y 15 de octubre. Como manda la tradición en el concurso más visto de la televisión, Roberto Leal da la bienvenida a cuatro nuevos rostros conocidos que aparcan momentáneamente sus rutinas profesionales para sentarse en los equipos naranja y azul. Su objetivo en las próximas tres entregas será decisivo: exprimir al máximo sus reflejos mentales, afinar el oído en la prueba musical y sumar el mayor colchón de segundos posible para que los concursantes afronten con tranquilidad el reto final.

En esta ocasión, la mesa de invitados ofrece una combinación perfecta entre la alta gastronomía de vanguardia y el talento escénico de la pequeña y la gran pantalla. La comedia, el drama y el arte culinario se dan la mano en una tanda de programas especialmente atractiva, donde destaca además la complicidad de uno de los matrimonios artísticos más consolidados de nuestro panorama cultural, listos para medirse frente a frente o remar juntos en cada panel.

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Desde la intuición rápida en Una de cuatro hasta la memoria milimétrica de ¿Dónde Están?, la ayuda de estos cuatro famosos puede marcar la diferencia entre acariciar el bote millonario o jugarse la permanencia en la temida Silla Azul. A continuación, desgranamos la trayectoria, los hitos profesionales y las anécdotas de las cuatro personalidades que acompañan a los concursantes durante esta semana.

Quién es Ramón Freixa

El toque gastronómico de las tardes de Antena 3 corre a cargo de uno de los cocineros más prestigiosos e innovadores de nuestro país. Ramón Freixa representa el equilibrio maestro entre la tradición catalana más arraigada y las técnicas de vanguardia más sofisticadas. Forjado en las aulas de la prestigiosa Escuela de Hostelería de Sant Pol de Mar, el chef catalán consolidó su nombre en la élite internacional al conquistar dos codiciadas estrellas Michelin al frente de su icónico restaurante en Madrid, convirtiéndose en un referente absoluto del sabor, la estética y la creatividad en el plato.

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Ramón Freixa llega a Antena 3. (Cedida)

Lejos de acomodarse en sus éxitos pasados, Freixa dio un nuevo salto cualitativo en 2025 al impulsar en la capital un ambicioso proyecto gastronómico diseñado en dos conceptos complementarios: un espacio volcado íntegramente en la cocina tradicional y otro reservado a la experimentación culinaria de alta gama. Su desembarco en Pasapalabra promete aportar la misma templanza, precisión y agudeza que demuestra a diario entre fogones, demostrando que en el concurso de las letras también se necesita un punto justo de cocción mental.

Quién es Marta Hazas

Con una sonrisa que traspasa la pantalla y una de las trayectorias más sólidas de la ficción nacional, Marta Hazas regresa al concurso convertida en una apuesta segura de simpatía. La actriz santanderina se ganó el cariño masivo de la audiencia gracias a personajes inolvidables en producciones que ya forman parte de la historia de la televisión en España, como Amelia Ugarte en El internado, su papel protagónico en Bandolera o la inolvidable Clara Montesinos en el fenómeno de época Velvet.

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Marta Hazas en Antena 3. (Europa Press)

Su versatilidad no se detiene en la pequeña pantalla: en el cine ha dejado su sello en éxitos recientes como el fenómeno juvenil Culpa mía y en cintas como Amigos hasta la muerte. Casada con el actor y realizador Javier Veiga, con quien comparte tanto su vida personal como exitosos proyectos en la pantalla, la actriz aterriza dispuesta a demostrar que su rapidez verbal es tan efectiva en los retos del plató como en los mejores guiones de comedia.

Quién es Javier Veiga

El contrapunto masculino en el tándem actoral lo pone Javier Veiga, un profesional todoterreno que domina con soltura las facetas de actor, dramaturgo, guionista y cineasta. Tras alcanzar una enorme popularidad como presentador y maestro de ceremonias en los inicios de El club de la comedia, Veiga paseó su talento por comedias míticas como Siete vidas y Moncloa, ¿dígame?, ganándose el respeto unánime de la industria por su habilidad para conectar con el público a través de la ironía y el humor.

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Javier Veiga llega a 'Pasapalabra'. (El Hormiguero)

En los últimos años, su perfil como creador ha brillado con especial fuerza gracias a la serie Pequeñas coincidencias, la aclamada comedia romántica que ideó, dirigió y coprotagonizó junto a su mujer, Marta Hazas, con quien contrajo matrimonio en 2016. Tras dar el salto a la gran pantalla con la dirección y protagonismo del largometraje Amigos hasta la muerte en 2023, en 2025 estrenó en cines la cinta Playa de Lobos. Su ingenio rápido, su experiencia en el monólogo y su sentido del ritmo escénico lo convierten en un aliado excepcional para resolver paneles contra el cronómetro.

Quién es Lucía Guerrero

Cierra el cuarteto de invitados Lucía Guerrero, una de las actrices más camaleónicas de su generación. Formada en escuelas de interpretación en Nueva York, la intérprete madrileña cuenta con una técnica impecable que le ha permitido destacar tanto en proyectos independientes como en grandes superproducciones de época y plataformas de streaming. Su nombre comenzó a sonar con fuerza entre los espectadores al dar vida a Leire Costa en la misteriosa serie Luna, el misterio de Calenda, un papel que supuso su consagración televisiva.

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Promoción de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' anunciada por Antena 3 tras la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a retirar 'El Rosco'.

A partir de ahí, su carrera ha alternado hitos de calado histórico como la serie El Cid con propuestas de éxito global como Bienvenidos a Edén. En la gran pantalla ha dejado constancia de su talento en largometrajes como el alabado thriller policial Grupo 7 o el drama romántico Perdona si te llamo amor, sumando además varias incursiones en producciones internacionales. Su disciplina, capacidad de concentración y agilidad mental serán armas indispensables para empujar a su equipo hacia la victoria en las tardes de esta semana.