La reina Sonia de Noruega visitará Málaga a finales de octubre: su primera visita internacional tras perder su lugar en la Casa Real

La reina Sonia de Noruega en una imagen difundida por la Casa Real noruega (Instagram @norwegianroyalfamily)

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Sonia de Noruega afronta una nueva etapa personal e institucional tras la muerte de su marido, el rey Harald V, el pasado 28 de agosto. La reina viuda ha retomado sus compromisos oficiales después de seis semanas de luto y ya tiene una nueva cita internacional en el calendario: viajará a Málaga el próximo 29 de octubre para asistir a la inauguración de una exposición dedicada a Edvard Munch y Pablo Picasso. Su regreso coincide con un cambio significativo en la estructura de la monarquía noruega, que la sitúa fuera de la Casa Real, aunque mantiene su título de reina.

La madre del actual monarca, Haakon VIII, reapareció públicamente este lunes, 12 de octubre, con una visita al Archivo Nacional de Sognsvann, en Oslo. Allí conoció el trabajo de conservación de los mensajes, cartas y dibujos que los ciudadanos hicieron llegar como homenaje a Harald tras su fallecimiento. La institución le entregó, además, dos cajas con una selección de estos recuerdos. “Ahora puedo sentarme en casa y ver con más detalle lo que han dejado diferentes personas”, explicó Sonia, que todavía vistió de negro y blanco en su primer acto después del duelo oficial.

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El próximo compromiso internacional de Sonia tendrá lugar el 29 de octubre, cuando acuda a la inauguración de la exposición Munch–Picasso en el Museo Picasso Málaga. La reina estará acompañada por la ministra noruega de Cultura e Igualdad, Lubna Jaffery, y la alcaldesa de Oslo, Anne Lindboe.

El último adiós de Sonia de Noruega a Harald V. (Casa Real de Noruega)

La muestra reunirá más de un centenar de pinturas, dibujos y grabados de ambos artistas para explorar sus puntos de encuentro y sus diferencias. El recorrido abordará cuestiones como el amor, el deseo, la enfermedad, la soledad y la muerte, temas que ocuparon un lugar destacado en la obra de los dos creadores. Entre las instituciones que prestan piezas figuran el Museo Reina Sofía, el Thyssen-Bornemisza, la Tate de Londres y el Albertina de Viena. La exposición podrá visitarse desde el 30 de octubre hasta el 28 de febrero de 2027.

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La promoción del arte noruego ha formado parte de la trayectoria de Sonia durante décadas. En 2025 inauguró en Roma la muestra MUNCH: Inner Fire y, semanas después, hizo lo propio con Edvard Munch Portraits en la National Portrait Gallery de Londres. Su presencia en Málaga será, sin embargo, especialmente significativa por tratarse de su primer viaje al extranjero desde la muerte de Harald.

Una segunda parada en la Costa del Sol

La agenda española de la reina continuará el 30 de octubre en Benalmádena. Sonia visitará el colegio noruego de Arroyo de la Miel, donde conocerá a los alumnos y al equipo docente, además de acercarse a la labor que desempeña el centro para la comunidad noruega asentada en la Costa del Sol.

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Su regreso a España se producirá meses después de su última visita al país, en febrero, cuando acompañó a Harald durante unas vacaciones privadas en Tenerife. Aquel viaje terminó marcado por el ingreso hospitalario del monarca debido a una infección y deshidratación.

Los reyes Harald y Sonia de Noruega en una imagen de archivo.

Sonia deja de formar parte de la Casa Real noruega

La vuelta de la reina a la actividad pública ha coincidido con una actualización de la página web oficial de la Corona. Durante el luto, el portal mostraba una imagen de Harald sobre fondo negro. Ahora, el protagonismo recae en el nuevo rey, Haakon VIII, la reina consorte Mette-Marit y la princesa heredera Ingrid Alexandra.

Sonia, que hasta ahora aparecía entre los integrantes de la Casa Real, ha pasado al apartado reservado a otros miembros de la familia, junto a la princesa Marta Luisa y el príncipe Sverre Magnus. La corte explica que la Casa Real está formada por el monarca reinante, su cónyuge y los herederos más cercanos de las siguientes generaciones, junto a sus respectivos cónyuges.

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Este cambio responde, por tanto, a la nueva organización de la institución y no supone que Sonia haya dejado de ser reina. La viuda de Harald conserva su título, aunque ya no ocupa la misma posición formal dentro de la estructura institucional. Su situación resulta excepcional, puesto que ha sobrevivido al monarca y ahora debe encontrar su lugar en una etapa encabezada por su hijo.