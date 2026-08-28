Muere el rey Harald V de Noruega a los 89 años

El rey Harald V de Noruega sale de la catedral de Notre Dame tras asistir al funeral del gran duque Juan de Luxemburgo, en Luxemburgo, el 4 de mayo de 2019. (Foto AP/Francisco Seco, archivo)

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El rey Harald V de Noruega ha fallecido este viernes a los 89 años. El monarca, que llevaba ingresado desde el pasado 17 de agosto en el Hospital Nacional de Oslo, ha fallecido este 28 de agosto a los 89 años de edad, según ha informado en un comunicado la Casa Real noruega. En un principio, el rey ingresó en el hospital debido a una retención de líquidos relacionada con un tratamiento con cortisona. Sin embargo, su situación se complicó al detectarse una infección bacteriana en la sangre, además de la anemia hemolítica que padece.

“Con profundo pesar comunicamos que Su Majestad el rey Harald ha fallecido hoy. El rey Harald falleció plácidamente en el Rikshospitalet el viernes 28 de agosto, a las 06.35 horas”, indicó la Casa Real de Noruega en un comunicado. En su página web, la Casa Real de Noruega ha publicado un retrato con ese mensaje y un retrato del monarca fallecido.

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Noruega llevaba desde ayer en vilo. En sus primeros días de ingreso, la evolución de Harald invitaba a un cierto optimismo. El monarca respondió al tratamiento con antibióticos y, el pasado 24 de agosto, la Casa Real aseguró que permanecía estable y sin cambios significativos. No obstante, en un giro de los acontecimientos, este jueves anunciaban a primera hora del día que su estado se había tornado “muy grave”.

Web de la Casa Real de Noruega tras la muerte del rey Haland V.

Mientras el Palacio Real se llenaba de ramos de flores y de cientos de personas que de modo espontáneo y sin contener las lágrimas no dudaban en acercarse hasta la residencia de la Familia Real preparándose para una posible despedida al Monarca, en el trono desde 1991 y muy querido en su país, las visitas de sus seres queridos se sucedían en el Hospital Nacional de Oslo.

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Foto de Archivo Rey Harald V de Noruega. EFE/EPA/Haakon Mosvold Larsen NORWAY OUT

Un día cargado de tensión

La preocupación por la evolución de Harald se ha podido apreciar en la actividad pública de la Corona. El príncipe heredero Haakon y la reina Sonia optaban por cancelar sus compromisos oficiales para centrarse en el monarca y permanecer a su lado durante estas horas de incertidumbre. El Hospital Nacional de Oslo se ha convertido así en el principal punto de encuentro de la familia real, que se ha desplazado hasta allí de manera recurrente desde que el soberano ingresó.

El rey de Noruega, Harald V, vuelve a casa este domingo tras haber sido ingresado por una infección en un hospital de Malasia el pasado martes, donde había viajado para disfrutar de sus vacaciones. (Fuente: Familia Real Noruega)

La Reina Sonia -que ha pasado en el interior del Rikshospitalet más de 10 horas al lado de su marido, con el que lleva casada 58 años-; la Princesa Astrid (94), hermana mayor del Rey y uno de sus grandes apoyos; los Príncipes Haakon y Mette-Marit, ambos muy serios y de riguroso luto; y la visita más sorprendente que deja entrever un inminente y fatal desenlace: la del hijo de Mette-Marit, Marius Borg, que cumple condena a cuatro años de prisión en régimen de arresto domiciliario con vigilancia electrónica en Skaugum, la residencia de los príncipes herederos, y se habría desplazado al hospital para estar cerca de Harald, al que conoció siendo muy pequeño y al que siempre ha considerado su abuelo.

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Los representantes políticos de Noruega habían ‘paralizado’ sus agendas y tanto el Primer Ministro como el Presidente del Parlamento del país escandinavo habían cancelado sus actos institucionales a la espera del fatal desenlace.

Desde el comienzo de la hospitalización, las visitas de los familiares de Harald han sido constantes. Haakon y Mette-Marit han acudido en diferentes momentos al centro médico, mientras que la reina Sonia se ha mantenido especialmente cerca de su marido durante este delicado episodio.

Foto de archivo del rey Harald V y la reina Sonia de Noruega (Reuters)

El monarca también recibía la visita de otros miembros de la familia, entre ellos la princesa Ingrid Alexandra, el príncipe Sverre Magnus, la princesa Marta Luisa y la princesa Astrid, hermana mayor del soberano. También sus nietas, Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah Behn, se han acercado al hospital para acompañarle. Además, gran parte de la familia decidía desplazarse a Skaugum, la residencia de los príncipes herederos, para permanecer cerca de la capital.

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